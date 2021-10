Presentaron reformas de género para ingresar y concursar en el Ministerio Público de la Defensa

Las medidas anunciadas por el Ministerio Pblico de Defensa incluyen diversidad de gnero en la conformacin del jurado del concurso y del tribunal examinador.

El Ministerio Pblico de la Defensa (MPD) present este lunes modificaciones, basadas en principios de igualdad y no discriminacin, en los reglamentos para el ingreso al organismo y para concursar por cargos, medida adoptada luego de una investigacin que identific una composicin de su estructura con mayora de mujeres, a pesar de que, en los puestos de mayor jerarqua, son las que menor proporcin de lugares ocupan.Las medidas anunciadas incluyen diversidad de gnero en la conformacin del jurado del concurso y del tribunal examinador para los exmenes de ingreso.Tambin se prev que,Adems, habr reformas para asegurar en los concursos y en los exmenes para el ingreso y ascenso del MPD, que toda persona que transite un embarazo, se encuentre en perodo de lactancia o en uso de su licencia por maternidad reciba un trato acorde a su condicin durante las instancias de evaluacin.Inclusive,Asimismo, se incluy como contenido obligatorio en los temarios cuestiones que permitan evaluar la perspectiva de gnero de quienes postulan en la Defensora, se adoptaron medidas de accin positiva para el acceso a publicaciones, becas y cursos y se impulsarn programas de mentoras o tutoras que favorezcan el empoderamiento de mujeres.El anunci lleg basado en los resultados de una investigacin de laque brind un panorama actualizado sobre la participacin de las mujeres en el MPD, con especial atencin al acceso a cargos de defensoras.El MPD est integrado "de forma prominente" por mujeres, que son una minora entre quienes alcanzan los puestos de mayor jerarqua, detect el informe.La mayor cantidad de mujeres son empleadas del agrupamiento tcnico-administrativo (66%).Los datos de la composicin del organismo "sugieren la presencia de segregacin vertical (en especial, para el acceso a cargos de defensoras) y horizontal (hay subrepresentacin de mujeres en ciertos puestos y sobrerrepresentacin en otros cargos)", aadi."Esos sesgos de gnero se intensificaron en el periodo comprendido en la investigacin -abarca 12 aos, entre 2008 y 2019-,por lo que resulta imperioso fijar mecanismos correctivos", sugiri el documento.Durante el anlisis se detect que la mayora de quienes integran los jurados son varones y que en muchas oportunidades las mujeres quedan directamente excluidas."Ese menor grado de inscripcin y participacin (fenmeno conocido como piso pegajoso) luego impacta indefectiblemente en la constitucin de las ternas y en las designaciones", resalt la investigacin.Los obstculos del piso pegajoso se combinan con brechas de gnero horizontales y verticales.La segregacin horizontal se vincula con dificultades para competir en el fuero federal, lo que contrasta con su mayor intervencin en concursos para cargos del fuero ordinario, en especial, en materia de menores de edad y personas con capacidad restringida y en materia no penal."Estas dos materias se asocian a roles de cuidados, aspectos considerados histricamente como una responsabilidad femenina, lo que replica un clsico esquema de divisin sexual del trabajo que contina latente en la sociedad. Sin embargo, esos cargos resultan marginales en trminos cuantitativos, frente a puestos del fuero federal y con competencia penal", analiz el informe.Esa evaluacin suele incluir puntos por crditos acadmicos "que resultan ms difciles de obtener a las mujeres (en atencin a las responsabilidades de cuidado y la menor disponibilidad de tiempo)".Por lo tanto, concluye el estudio analtico, "es posible que al otorgarse el mismo peso a la evaluacin de antecedentes y de oposicin, las mujeres vean disminuidas sus posibilidades de avanzar hacia el examen de oposicin y en la calificacin final obtenida".En el trabajo se incluy una encuesta de autopercepcin entre abogadas y abogados del MPD cuyo objetivo fue detectar los motivos por los que se presentan menos mujeres a los concursos en un organismo conformado mayoritariamente por ellas.Los resultados confirmaron este obstculo, ya que una importante cantidad de mujeres dijo que la recarga de tareas domsticas y de cuidado impact en su desarrollo profesional y le rest tiempo para lograr antecedentes acadmicos que son valorados en el puntaje de los concursos."Tambin constituye una deuda pendiente la incorporacin de identidades diversas a la justicia en general y al organismo en particular, nico modo de desarmar una tradicin histrica de discriminacin y exclusin por razones de gnero", concluy la investigacin.