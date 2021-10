Fran Bubani: "Para resolver el tema de la discriminación, la solución es la educación"

Fran Bubani apuesta a que la educacin logre revertir la discriminacin en la ciencia. Foto: TW Fran Bubani.

Ella es @FranBubani, una mujer trans que se anim a #RomperElMolde y derribar estereotipos en el mundo de la ingeniera mecnica. 🏳️‍⚧️



Es doctora en Ciencias de la Ingeniera e investigadora del @CONICETDialoga y del @IBalseiro. Conocela! 👇 pic.twitter.com/L6ntzaCVBq Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad (@MinGenerosAR) September 26, 2021

La cientfica y activista transgnero Fran Bubani seal quedado que an hoy en algunas reas de investigacin "siguen siendo sumamente masculinizadas" y "hay mucha resistencia a la aplicacin de lo que es la perspectiva de gnero".Bubani, de 41 aos, es una ingeniera mecnica y docente con maestras y doctorados que naci en la ciudad brasilea de Belo Horizonte y se convirti en la primera investigadora trans del Conicet que actualmente trabaja en el Centro Atmico de la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche.En dilogo con Tlam, cont que sus investigaciones se basan en "materiales, aleaciones metlicas, en la divisin fsica de metales" donde estudia las "propiedades mecnicas y microestructura de aleaciones metlicas, que son esencialmente mezclas de metales"."Cuando me fui a anotar a la universidad decid estudiar ingeniera mecnica, es mi formacin bsica de grado y lo hice porque me pareca una carrera con una buena salida laboral y porque siempre me interesaron las mquinas, la tecnologa, entender cmo funcionan las cosas".Bubani termin su doctorado en 2014 y se fue a Brasil a hacer un post doctorado con una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico (CMPq). Volvi a la Argentina en agosto de 2016 como investigadora del Conicet.Sobre su regreso al pas, dijo que "fue muy lindo, haba tomado la decisin de volver, me encanta la cordillera, la Patagonia, quera vivir ac y por supuesto la ley de identidad de gnero en la Argentina tuvo un peso especfico muy importante porque yo saba que ac sera complicado hacer una transicin de gnero pero no imposible".Y, resalt queDocente en el Instituto Balseiro de las carreras de Ingeniera mecnica y nuclear, Bubani pertenece a la comisin asesora del Programa Nacional para la igualdad de gneros en ciencia y tecnologa del Ministerio de Ciencia y Tecnologa de la Nacin, adems de integrar la comisin de gnero diversidad de convivencia del organismo barilochense., apunt y advirti que "hay mucha resistencia a la aplicacin de lo que es la perspectiva de gnero y tambin la aplicacin del marco legal".Al respecto, seal: "Es parte de mi trabajo como activista, como militante vencer esas resistencias, que las leyes que tenemos, los derechos que ganamos se apliquen en la prctica, porque en la prctica somos personas, tenemos nuestras carreras, nuestros ambientes de trabajo, la violencia de gnero la vivimos en la prctica"."A una persona trans que quiera estudiar ingeniera le dira que s, que la ingeniera es un mbito para las personas trans, le dira que busque redes de contencin de apoyo que es sumamente importante tener contacto de distintos colectivos y tambin, en caso de existir de las comisiones de gnero que hay en distintos institutos y dems para evitar situaciones de discriminacin", sugiri Bubani.La cientfica remarc que "las personas trans somos personas, tenemos nuestra capacidad de trabajo, nuestros sueos, queremos progresar queremos estudiar, desarrollar nuestras carreras, desarrollar nuestras vidas como las dems personas"., remarc.Asimismo, sostuvo que "para resolver el tema de la discriminacin, compensando que es consecuencia directa de la ignorancia, la solucin es a travs de la educacin".Por eso, resalt "la importancia de la ESI, de la educacin sexual integral en todos los niveles y tambin despus en la universidad el abordaje del tema para empezar a deconstruir esa 'transfobia' y ese 'trans-odio' que lamentablemente sigue siendo estructural en nuestra sociedad y sigue impactando de manera tan negativa nuestras vidas y nuestras trayectorias profesionales".