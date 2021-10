España destinará 206 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma

La erupcin del volcn Cumbre Vieja. (Foto: AFP)

Volvemos a La Palma para mostrar la solidaridad del pueblo espaol con la isla y sus habitantes. Hoy, visitamos un centro de acogida de personas evacuadas. Con unidad y la fortaleza del Estado conseguiremos que las vidas de los palmeros/as recuperen la normalidad cuanto antes. pic.twitter.com/hiNyooc8G9 Pedro Snchez (@sanchezcastejon) October 3, 2021

El presidente del Gobierno espaol, Pedro Snchez, anunci este domingo una nueva ayuda por un total de 206 millones de euros para la recuperacin de la isla de La Palma, afectada por la erupcin del volcn Cumbre Vieja desde el 19 de septiembre.Snchez subray desde La Palma que el Consejo de Ministros del prximo martes, inform la agencia DPA.Tras reunirse con el Comit Director del Pevolca, compareci ante los medios junto al presidente de Canarias, ngel Vctor Torres, y el presidente del Cabildo, Mariano Hernndez Zapata y luego realizaron una visita a las personas realojadas en el Hotel Princess, en Fuencaliente.En su intervencin, el presidente detall que la aprobacin del Real Decreto supone la segunda fase del Plan Especial para la reconstruccin de La Palma y avanz que los fondos se destinarn a la isla de manera urgente.Asimismo, destac que se trata de un paquete de medidas "muy potente" desde el punto de vista de lSnchez resalt que estamos ante una "prueba de resistencia" porque no se sabe cundo va a acabar la erupcin.Sin embargo, asegur que con independencia de cuando eso ocurra el Gobierno de Espaa y las dems administraciones "vamos a estar para abordar la tarea enorme de reconstruir La Palma y de ofrecer un horizonte de prosperidad, de progreso y de tranquilidad" a los habitantes de la isla.Eso, segn el presidente, se va a hacer a travs de dos mximas que las administraciones mantuvieron "fielmente y a rajatabla" desde que se inici la erupcin del volcn, como son "el valor de la unidad y la fortaleza en la respuesta para la emergencia y la reconstruccin del Estado".Por otro lado, dijo que el Real Decreto "va a trasladar en este momento de zozobra para los ciudadanos de La Palma tranquilidad y seguridad de que no se van a quedar atrs".Segn el presidente,A su vez, hizo hincapi en la necesidad de trasladar la "mxima seguridad y tranquilidad" no slo a la sociedad palmera, sino tambin al conjunto de turistas que quieran venir a la isla, de que ste es "un lugar seguro, que pueden venir a disfrutar de la isla y que evidentemente las instituciones estamos trabajando para garantizar esta seguridad y tranquilidad que se merecen sus habitantes".De igual forma,"Es muy importante que todos mantengamos las precauciones, que estemos muy pendientes de lo que nos dicen el Comit Director del Pevolca, los expertos, los cientficos; que no bajemos la guardia porque el volcn sigue funcionando y soltando lava y, por tanto, las consecuencias estn ah desde el punto de vista de la perdida material, pero tambin de la salud de los palmeros".Por ltimo, asegur que seguir viniendo a la isla de La Palma durante las semanas que dure la emergencia, e incluso una vez termine, para seguir visibilizando el compromiso no slo del Gobierno, sino tambin del conjunto de la sociedad espaola para con la isla de La Palma.El martes pasado, el gobierno espaol(ms de 12 millones de dlares), para adquirir viviendas y tiles de primera necesidad a quienes perdieron todo por la erupcin, inform AFP.y "en un cuarto del tiempo", lo que "da cuenta de la tremenda agresividad que tiene" el Cumbre Vieja, detall hoy presidente regional canario, ngel Vctor Torres.