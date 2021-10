Estudiantes y docentes destacaron la "trasversalidad" y el "rol clave" de la ley ESI

Estudiantes y docentes resaltaron la necesidad de cuidar la implementacin de la ley, a 15 aos de la sancin de la norma.

Voceras del colectivo trans aseguraron que, a pesar de la ley, "la educacin contina siendo binaria" y eso debe cambiarse.

La ESI en las crceles

"La sexualidad en la crcel, al igual que el cario y el amor, es necesaria pero debe ser cuidada para poder tener una vida sexual plena y feliz adentro"” Indiana Reyes, exinterna y profesora

Estudiantes, docentes y mujeres exprivadas de su libertad reivindicaron la ley nacional de Educacin Sexual Integral (ESI) y las "valiosas" herramientas que genera en el mbito de la educacin formal y no formal, aunque resaltaron la necesidad de "cuidar su implementacin" y fomentaron "mayor formacin docente", en la vspera de los 15 aos de la sancin de esa norma., expres, docente de Lengua y Literatura, quien hace ms de 10 aos ensea en escuelas de reingreso y programas socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires."Lo ms importante es su valor preventivo y constructivo", asegur la profesora yal abarcar los distintos aspectos de "una vida fsica, intelectual y emocional".La ley 26.150 de Educacin Sexual Integral, sancionada el 4 de octubre de 2006, constituye un derecho humano de nias, nios y adolescentes que posibilita a su vez el acceso a otros derechos fundamentales, como la salud, la informacin y los derechos sexuales y reproductivos.. Sin embargo, la relevancia de esta ley queda evidenciada en las "valiosas herramientas" que brinda a los estudiantes.En dilogo con Tlam, Beln, quien es sobreviviente de abuso sexual en la infancia, afirm al respecto que sA su vez, destac que la ley, aunque advirti que se debe trabajar en "un respaldo a docentes que acompaan estas situaciones"., afirm Beln yy controlar no slo "si se implementa" la ley, sino tambin "cmo se lo hace"., una joven de 16 aos, vocera del centro de estudiantes del Instituto de Enseanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramn Fernndez",La estudianteen tanto que "abre caminos en materia de derechos y reconocimientos" para avanzar hacia una sociedad "ms justa e igualitaria".En este sentido, remarc la necesidad de que "no quede simplemente en una jornada que sucede algunas veces al ao", sino que debe ser parte del da a da ya que "sin ESI en las aulas no hay pedagoga".En esta lnea,, una estudiante de 15 aos de la Escuela Secundaria N 19 de Tortuguitas, dijo a Tlam que los jvenes".Motivada por "la lucha por la ESI y el aborto legal, seguro y gratuito", Luisana comenz a militar en el centro de estudiantes de su colegio, el cual desde hace cuatro aos preside y desde donde promueven charlas y talleres de educacin sexual con profesionales."Los pibes s o s tienen que llegar a esta herramienta y era algo que los directivos y profesores quizs no lo vean de esa forma o no contaban con las herramientas para hacerlo", coment., que deben ser adaptados para cada nivel educativo. Los ejes apuntan a, respetar, un espacio que en tanto 'casa del saber' busca una pureza de lo sensible y de lo emocional para construir conocimiento, dejando de lado una parte muy importante para el aprendizaje", relat, una profesora trans de ingls en nivel inicial y actualmente de la materia Educacin y Gnero en el Bachillerato Popular "Mocha Celis".Considerando la, Quimey destac el "potencial pedaggico" que tiene la permanencia de sus cuerpos en el sistema educativo, ya que "desafan este sistema de borramiento cis-heteronormativo" y construyen "otros imaginarios posibles".En este sentido, manifest quey que por ms que se incluya a infancias, adolescentes y docentes trans en el sistema educativo, "hay una discontinuidad poltico-pedaggica", la cual se debe "seguir trabajando".Especialmente llam a construir materiales que "nos nombren explcitamente, que nos piensen como identidades deseadas o esperables",Por su parte,, una mujer exprivada de su libertad, resalt a Tlamya que "esy sus derechos estn muy".Indiana es profesora para la Enseanza Primaria y de Comunicacin Social, carrera que realiz mientras se encontraba alojada en la unidad N 8 de Los Hornos.Es en esta unidad, y en la N 33 de la misma localidad, donde, un proyecto de extensin de la Universidad de La Plata (UNLP),, indic, integrante de la organizacin.Ante la "falta de educacin sobre el cuidado del cuerpo", IndianaEn los talleres se abordan tambin cuestiones referidas a los vnculos sexo-afectivos, el placer y el derecho al goce, ejes especialmente relegados en estos contextos, al persistir todava "la idea de que si la gente est ah es 'porque se lo merece' y que por eso no merecera derechos",, reflexion."La sexualidad en la crcel, al igual que el cario y el amor, es necesaria pero debe ser cuidada para poder tener una vida sexual plena y feliz adentro", asegur Indiana, quien relat que fue en la crcel, a sus 45 aos, cuando aprendi a "reconocer sin prejuicios" su cuerpo.Por ltimo, manifest la necesidad de que