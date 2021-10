A15 años de la sanción, es reconocida por "abrir caminos" y "cambiar la visión" del mundo

La ley "abri caminos" hacia a otros hitos del acceso a derechos, como el matrimonio igualitario y la IVE.

"La ley 26.150 se inscribe en el "enfoque integral" que implica pensar a la sexualidad "desde perspectiva de derechos, crtica y con involucramiento de la comunidad educativa"” Daniela Giacomazzo, FUSA

La Ley "es perfectible y necesita aggiornarse, pero es una muy buena ley que marc un vuelco de 180 grados y un puntapi para seguir trabajando derechos"” Marta Ceruti, AAED

"Me gusta pensar la ESI como un lente que te permite mirar el mundo de otro modo"” Celeste Adaoli, Ministerio de educacin

A 15 aos de la sancin de la Ley de Educacin Sexual Integral (ESI), referentes en la temtica coincidieron en que ly que "abri caminos" hacia a otros hitos del acceso a derechos, como el matrimonio igualitario y la IVE."La sancin de la ESI fue el inicio de un camino a construir que recuperaba reclamos de la sociedad civil y experiencias educativas aisladas,que iba a llevar a la implementacin de otros", dijo a Tlam, directora de Educacin para los derechos Humanos, Gnero y ESI de la cartera educativa nacional.Para la funcionaria, la ley marcatanto por su condicin de integralidad" como porque desde un inicio "entr en dilogo con toda una agenda de derechos".Sancionada el 4 de octubre de 2006, la ley 26.150 establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educacin sexual integral en las escuelas pblicas y privadas del pas, desde el nivel inicial hasta la formacin tcnica no universitaria y el nivel superior docente;, que deben ser abordados de manera transversal.Adems, crea el Programa Nacional de Educacin Sexual Integral cuyos lineamientos son de cumplimiento obligatorio por todas las jurisdicciones a partir de "acciones sistemticas" diseadas por cada institucin "en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".La especialista de FUSA, organizacin dedicada a la promocin de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jvenes,, explic que"."Por un lado, est elque se propone, que concibe un solo modelo de familia, promueve la abstencin y", dijo."Luego est el(ETS) y, con un acercamiento a", agreg.En cambio, la ley 26.150 se inscribe en el "enfoque integral" que implica pensar a la sexualidad "desde perspectiva de derechos, crtica y con involucramiento de la comunidad educativa", que adems "fomenta la igualdad de gnero, el respeto a la diversidad, el dilogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute"."Antes la educacin sexual no era obligatoria y, como biologa y el cuidado de la salud", dijo Adamoli.La presidenta de la Asociacin Argentina de Educadores Sexuales (AAED), explic que, lo que dejaba la iniciativa en manos docentes yLa especialista explic que, sino normas generales -como la ley antidiscriminatoria o la de proteccin integral a los derechos de nias, nios y adolescentes- o leyes muy puntuales como la que prohbe a los establecimientos educativos obstaculizar la cursada de alumnas embarazadas y la que cre el Programa de Salud Sexual y Procreacin Responsable.Cerutti recuerda quecasi por unanimidad, "porque en la elaboracin del proyecto participaron tanto organizaciones de la sociedad civil que trabajaban la temtica como la Iglesia y algunos polticos que".Pero las resistencias, sino que persisten contra su plena implementacin comoPara monitorear el cumplimiento de la ESI, el Ministerio de Educacin conform este ao el Observatorio Federal ESI (Ofesi) integrado por representantes de los ministerios provinciales,organismos estatales, legisladores, organizaciones docentes, estudiantiles y de la sociedad civil, universidades y agencias ONU."Hay resistencias intraescolares -falta de formacin docente, unideario institucional conservadoro temores familiares por desinformacin-, pero tambin resistencias a nivel social al empoderamiento de las nias, nios y adolescentes (NNYA) por la persistencia de lgicas machistas, paternalistas y adultocntricas", dijo Giacomazzo.Por otro lado, est la resistencia organizada, como la que representan el movimiento internacional "Con mis hijos no te metas" que "se opone dentro de una lgica conservadora a la enseanza de la ESI" y para ello apelan incluso a fake news.Pero as como hay una resistencia organizada a la ESI que se hizo evidente durante el debate el aborto legal, la plena implementacin de esta ley es –en cambio- una de las consignas de la marea verde ("Educacin sexual para poder decidir…") y tambin del movimiento estudiantil que reiteradamente incorpor este reclamo como una de sus demandas.En paralelo, en 2018 gan espacio en la agenda pblica la necesidad de reforma de la ESI que se plasm en diferentes proyectos de ley, algunos promocionados como alternativos y no complementarios de la IVE.En general planteaban la eliminacin del artculo 5 que habla del "ideario institucional", pero tambin quee incluir en su letra normas posteriores como la de parto respetado, matrimonio igualitario, identidad de gnero, antitrata, cupo trans y otras."Es perfectible y necesita aggiornarse, pero es una muy buena ley que marc un vuelco de 180 grados y un puntapi para seguir trabajando derechos", dijo Cerutti.En ese sentido, destac quea partir de los 13 aos o a decidir sobre sus propios cuerpos, lDe hecho, en 2020 un informe del Ministerio Pblico Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta de que"Me gusta pensar la ESI como un lente que te permite mirar el mundo de otro modo, lo que implica una responsabilidad muy grande de la escuela que, como integrante del sistema integral de proteccin de derechos, tiene que tener los elementos para poder acompaar estos procesos", concluy Adamoli.