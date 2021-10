La voz de los estudiantes y su comunidad sale "al aire" en cientos de radios escolares del país

En las radios los alumnos tocan temticas de derechos humanos y los ntereses de su comunidad. Foto: Alejandra Bartoliche.

Arraigadas en el corazn de su comunidad,y las de la zona en las que viven, logrando en plena pandemia llegar a aquellos estudiantes sin conectividad.Algunas con 10, otras con 15 kilmetros de alcance, las radios escolares se fortalecieron con las leyes de Educacin en el 2006 y de Servicios de Comunicacin Audiovisual en el 2009, que la incorporaron como parte de los contenidos curriculares y proyectos institucionales de las escuelas y, a la vez, permiten cumplir el derecho de los nios a expresarse.En la Argentina hay, segn el Censo de Radios Escolares 2020, llevado a cabo por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).Los alumnos y alumnas producen programas diarios que se transmiten en vivo en todas las aulas de la escuela, donde tocan temticas vinculadas a los contenidos de las materias y a las problemticas que les afectan o interesan como jvenes.En algunos pueblos alejadosdesde ambientales hasta la efectiva incorporacin de las mujeres en alguna actividad.En plena pandemia tomaron los cuadernillos que distribua el Ministerio de Educacin y los difundan por la radio, llegando muchas veces a recibir llamados telefnicos con las dudas de sus propios compaeros al estar inestable la conectividad."La radio te ayuda a relacionarte con tus compaeros porque tens que trabajar en equipo. Para que el programa salga bien hay que ser ordenados y planificar. Hay que ser respetuoso con el que escucha si queremos que nos respeten", dijo Alejandra, de la Escuela de Educacin Secundaria 11 de Morn Sur.fundadora de la ONG Educere: "Docentes por un Maana" y ex titular de la Direccin Nacional de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales, dijo a Tlam que "previo a la pandemia las radios escolares ya cumplan una funcin extraordinaria. Ensean a comunicarse en forma oral y escrita, la radio es una funcin real a ese tipo de comunicacin"En las radios escolares "los alumnos son protagonistas totales de esa comunicacin oral, para lo cual se necesita todo una produccin previa que implica una redaccin de lo que se quiere difundir. A la vez potencia el efecto de la escuela en la comunidad"."Las radios producen que la escuela deje de ser un como si, cuando comunica los problemas, las emergencias, deja a los alumnos el rea de simulacin y se enfoca en los verdaderos problemas de la comunidad", puntualiz ZorroqunLos siguientes son testimonios de algunas experiencias.(Por Pablo Rivero)Las primera escuela minera del pas, el Instituto Provincial de Educacin Tcnica (IPET 265) de Crdoba, esta ubicada en la localidad de Jos de la Quintana, una estancia de unos 800 habitantes que se ubica en el valle de ParavachascaAll funciona la emisora FM Onda Minera que naci en 2012 como "un canal de comunicacin, de educacin y de servicios hacia adentro y hacia afuera de la escuela", manifest a Tlam la directora del Instituto Provincial de Educacin Tcnica (IPET 265), Mara Raquel Barrionuevo.La radio, con un alcance de 11 kilmetros, "fue una herramienta muy importante durante la pandemia" para sostener la continuidad de la enseanza travs de la virtualidad sostuvo Barrionuevo."Nace como un proyecto para conectar a los estudiantes del albergue con sus familiares", explic a Tlam el docente de lenguas Daniel Castrillo al referirse al origen de la radio, y que "progresivamente se fue transformando en un CAJ" (Centro de Actividades Juveniles), con talleres coordinados por docentes y equipos tcnicos.Martn Arias, preceptor y coordinador de los contenidos de la programacin de la radio, resalt que "el poner al aire sus propios programas, con su propia produccin y su propia voz "sirve para saber administrar sus miedos y sus vergenzas".Roco Gorostiaga tiene 15 aos y cursa el cuarto ao de la Tecnicatura Nacional de Minera. Vive en Anisacate que queda a unos 10 kilmetros de la escuela. Tiene que trasladarse a Alta Gracia para tomar un colectivo y llegar a Jos de la Quintana."Me aferr mucho a la radio durante la pandemia porque nos transmitan los contenidos", no obstante dijo que en su caso "se complic mucho la forma de estudiar, al sostener que ya estaba en la parte prctica de la especialidad y "era difcil la comprensin con clases tericas".Dijo tambin que la radio le dio "mayor seguridad y comprensin en el aprendizaje, tambin ms confianza en interactuar con otras personas" sobre temas actuales.(Por Giselle Bugge)El proyecto de la emisora 98.1 "La Radio de la Escuela" se encuentra en Lago Puelo una localidad chubutense del departamento de Cushamen en la Patagonia Argentina y funciona en la Escuela N108, Portal de Los AndesEn el ao 2004 gracias al trabajo de los docentes se puso al aire esta radio por "algunas donaciones, por ejemplo la consola que ya es prehistrica, lleg de Buenos Aires, es una vieja consola de la Rock and Pop y las computadoras son prestadas, estamos como podemos y llevando adelante esta historia, que es una radio en una escuela" dijo a Tlam el operador tcnico de la emisora, Daniel Tornero."Con la ley de Medios, con la creacin de los cargos pedaggicos y la oficializacin con un concurso de la figura de operador hubo como un ordenamiento y cambi el sentido de la radio. Se entendi el concepto de la radio escolar desde un avance de los derechos de las nias, los nios y les nies", indico a Tlam la maestra de apoyo inicial, Mara de los ngeles Calero."El ao pasado la empezamos a usar para llegar a les nies que no tenan conectividad, conectaban con datos un rato, recibamos algunas llamadas telefnicas, usbamos el cuadernillo que enviaban de Nacin y por la radio se explicaba la tarea, se recepcionaban los audios y los sacaban por radio", rememor la maestra.(por Mara Soledad Gonzlez)La radio escolar no slo es una herramienta pedaggica, sino que es una fuente inagotable de mltiples beneficios para toda la sociedad, por eso "es muy importante mantener viva la llama de la comunicacin dentro de la educacin pblica", dijo a Tlam Jos Antonio Cabo Barros, referente institucional de esa radio.La radio pertenece al Instituto Superior de Formacin Docente Continua N2, de la ciudad termal, bajo la denominacin LRQ 415, FM Continua 88.7 Mgz,y es conocida como "La radio de los estudiantes".No slo es utilizada por alumnos y docentes de la carrera de tecnicatura en comunicacin social, sino que "representa muchsimo ms, porque permite participar a las escuelas secundarias, no solo de la ciudad, sino de todo el departamento Rio Hondo".Romina Villarreal, profesora de "Prcticas Profesionalizantes III" de la tecnicatura de comunicacin social, explic que llevan adelante distintos programas radiales y que tambin "hacemos vivos por las redes sociales para llegar de diferentes formas a los oyentes"."Realizamos programas que salen todas las semanas y esto tambin le da vida a la radio", manifest y se mostr alegre ya que "hay un feed back muy fluido con la comunidad".Los estudiantes de tercer ao de la carrera de Comunicacin social dieron a conocer sus sensaciones sobre la radio.Mara de los ngeles Albarracn sostuvo que su "experiencia en la radio es muy enriquecedora, porque me siento una comunicadora involucrada en todos los temas de la sociedad".Y agreg: "Tratamos de llevar informacin que les sirva a la gente, a la sociedad en general, hablamos de temas educativos, salud, problemticas sociales como la violencia de gnero, la desigualdad, el bullying, entre otras y tratamos de ponerla en agenda en todos los medios y la opinin pblica".