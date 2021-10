La titular de Migraciones, Florencia Carignano, no se qued callada ante los ataques de Fernando Iglesias. (Foto Alejandro Santa Cruz)

Apoyos y solidaridad

La titular de Migraciones,, fue unas de las vctimas de violencia de gnero expresada en redes sociales contra mujeres esta semana, lo que sucede con "mujeres que ocupan cargos" o "tienen poder", sealaron especialistas.Desde una cuenta de Twitter se afirm que Carignano pas de trabajar en un centro de bronceado "Silver Solarium" de Temperley, en el conurbano bonaerense, a ser directora de Migraciones.Noticia falsa, fake news que "habilit" el inicio de un ataque violento del que particip, desde Pars,, diputado nacional y candidato de Juntos por el Cambio."Lo que pas con esta situacin es incitacin a la violencia. Se cuestiona la idoneidad de la funcionaria, se cuestiona cmo lleg al cargo, y luego comienzan los comentarios que se van por el lado de la violencia. Eso sucede con las mujeres que ocupan cargos, que tienen poder: cualquier excusa sirve para violentarlas", analiz en dilogo con Tlam, la politlogadel rea de Polticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Gnero (ELA).La organizacin viene analizando quienes y cmo atacan a las polticas e hizo un primer informe en 2019 titulado "Violencia contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales. Una aproximación a partir del análisis de la campaña electoral en Twitter, Facebook e Instagram" Ahora, est haciendo el mismo anlisis siguiendo lo que sucedi en la campaa por las PASO y es posible que se conozcan los primeros resultados a fines de este mes, y luego lo que se concluya con el proceso eleccionario que terminar en noviembre con las legislativas.Las fake news son una de las estrategias que se utilizan para violentar mujeres en redes sociales, uno de los objetivos de la violencia de gnero online, de acuerdo con investigaciones de organismos y organizaciones internacionales.Es lo que le hicieron con Carignano que le dijo a Tlam que tiene "bronca" por tener que explicar "porqu estoy ah -en Migraciones-, por tener que salir a demostrar mritos, cuando hay miles de hombres en lugares similares que no lo tienen que hacer, y no los atacan por ser hombres".Explica la profesional de ELA que "segn los estudios que realizamos, a las polticas se las ataca de manera particular, se las vinculan a roles, menosprecian sus capacidades.".Pero Carignano no se call contest , dio entrevistas "en medio de la sorpresa por este ataque, nunca me haba pasado, tuve que ponerme a ver de qu se trataba. Hay mensajes irrepetibles", comparte."Cuando veo a Fernando Iglesias que sigue atacndome, a un responsable poltico, un diputado, un candidato, me parece demencial y que sostenga amenazas, insultos. Nunca escuch de una mujer que ocupa el espacio poltico con l que critique sus actitudes", agreg la funcionaria.Tambin cuenta que se sorprendi por la cantidad de mujeres que se solidarizaron con ella y que pasaron por la misma situacin, sobre todo polticas y periodistas.Esa, el atacar a las periodistas y polticas, es una tendencia nefasta mundial.En el relevamiento que est haciendo ELA de la campaa actual "vemos que los libertarios -seguidores de- suelen ser los mas violentos", seala Cardoso Ramrez.Una demostracin lleg cuando el lunes ultimo se public en el suplemento "Las 12" de Pgina 12 la nota "Qu ven los jvenes en Milei?" firmada por, que esboza un perfil de quienes votaron en las PASO al candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Partido Libertario.Y se desat el infierno para ella.Seguidoras y seguidores de Milei hicieron un video tomando fotos que ella tena en sus redes "para rerse de que soy gorda y torta (lesbiana), y cuando sal a pedir que respetaran mi intimidad, me dijeron que esas fotos son publicas y pueden hacer lo que quieran", comparte en una charla con Tlam.Hacer lo que quieran es violentar. El video y los comentarios son de una violencia extrema.A la periodista le queda claro que "no quieren discutir la nota, me quieren amedrentar. No hablan de la nota en sus comentarios, no hay un debate sobre poltica, se trata slo de atacarme".Hubo personas que prepararon el video y pensaron una estrategia para atacar a Alfie, otra caracterstica de la violencia de genero online."Tembl, me sent manoseada", es la respuesta de la periodista cuando cuenta su primera sensacin ante la andanada violenta en redes."Me afect mucho. Tuve que explicarle a mi hija de 8 aos lo que est pasando, porque ella no entiende que me ataquen por ser mujer", contesta Carignano.A la vez, ambas valoran los apoyos y la solidaridad que recibieron."Me sent acompaada y pienso ahora qu podemos hacer con nuestras redes de periodistas, con feministas, con el sindicato ante esta situaciones", aport Alfie."Me sent muy acompaada por Wado (de Pedro, ministro del Interior), por Anbal Fernndez (ministro de Seguridad), por muchos compaeros y compaeras, por Mujeres Gobernando, por la militancia, por gente que no conozco, por periodistas mujeres que tambin fueron victimas de Iglesias", resumi la directora de Migraciones.Ella an no realiz una denuncia formal ante esta situacin porque "estoy abriendo fronteras, haciendo protocolos, cuando pueda ver esto. El diputado Iglesias est viajando por el mundo y tiene tiempo y me sigue insultando. Yo, estoy muy ocupada", concluy la funcionaria.