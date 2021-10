Si la pandemia se acaba, ¿Zoom llegó para quedarse?

Los usuarios de Zoom treparon de los 10 millones diarios a 300 millones solo en marzo de 2020.

La fatiga de Zoom" alude al hasto de estar atento a las clases, reuniones o diferentes eventos virtuales que provocaran cierta ansiedad e irascibilidad en el usuario.

El teletrabajo es uno de los efectos ms claros de la crisis sanitaria.

El burnout es el estrs crnico que padece un trabajador cuando est presionado fsica, mental y emocionalmente por el ambiente laboral.

Cuando, hace diez aos, el migrante chino Eric Yuan fund lo que hoy es Zoom, jams imagin que se convertira, pandemia mediante, en uno de los empresarios ms ricos e influyentes del planeta. Ahora, con el coronavirus amagando con replegarse, el uso extendido de esta plataforma parece estar muy lejos de haber llegado a su fin.No haba pasado un mes desde que la Organizacin Mundial de la Salud decretara que el mundo enfrentaba un nuevo virus mortal a gran escala, cuando Yuan ingresaba a la selecta lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en aquel momento en casi 8000 millones de dlares. Luego, ese nmero se fue multiplicando (ver aparte), al mismo ritmo que los usuarios, que treparon de los 10 millones diarios que solan usar Zoom a 300 millones solo en marzo de 2020.Por esos das, los directivos de Cisco Systems seguramente recordaron el instante en que uno de sus exempleados, el ingeniero Yuan, formado en el gigante asitico y a quien Estados Unidos le haba negado ocho veces la visa, les propuso la creacin de una aplicacin de videoconferencias de fcil acceso para el comn de los mortales que funcionara en computadoras, tablets y celulares. Los jefes entendieron que el mercado ya estaba saturado de ese tipo de productos y le dieron la espalda a la idea.Finalmente, Yuan consigui financiacin de amigos y familiares y desde la meca tecnolgica de Silicon Valley, en California, convirti su sueo en realidad y cre Zoom Video Communications. La firma recin comenz a operar en Nasdaq un ao antes de la pandemia y se mantuvo a flote a pesar de los cimbronazos en el mercado del software. Pero todo cambi cuando el Covid-19 se expandi, al tiempo que los habitantes de todo el mundo quedaban obligados a adoptar nuevos hbitos de comunicacin: el certero golpe de suerte que el empresario de origen chino necesitaba.“La pandemia revel un montn de cosas. Algunas estaban a la vista y otras no tanto, como la vulnerabilidad humana a un virus que puso en jaque a todas las economas, pero tambin evidenci que haba recursos como Zoom de cuyo alcance no tenamos real conciencia, ni de las posibilidades en trminos sociales de este tipo de tecnologas”, dice a Tiempo el psicoanalista Jorge Catelli quien al igual que muchos colegas usa la plataforma profesionalmente de modo habitual.Catelli, a cargo de la ctedra de Psicologa de la Educacin de la UBA, considera que la herramienta “creci gracias a la eficacia simblica que habita en el ser humano, que mirando una ventanita bidimensional logra sentirse ms cerca de otros”. El especialista aade que “los gadgets de la tecnologa son isomrficos con el pensamiento humano, extensiones artificiales de nuestros rganos sensoriales, que lo potencian. Sin embargo, los usos y las costumbres no le daban el suficiente lugar a este tipo de tecnologas para que habitaran y facilitaran nuestra vida cotidiana”.La psicoanalista Diana Litvinoff, autora del libro "El sujeto escondido en la realidad virtual", coincide en que “antes de la pandemia se cuestionaba todo el sistema ciberntico. Se deca que desconectaba a la gente, que la alejaba, que creaba adicciones. Incluso en nuestra profesin se discuta si el psicoanlisis poda ser igualmente vlido cuando transcurra por internet en vez del cara a cara”.Hace ms de 15 aos que Litvinoff trabaja de forma “virtual”, ya sea online por Skype, Zoom y aun va telefnica. “Ahora, la realidad super a la polmica y el mundo se vio obligado a usarlo masivamente”, analiza, y agrega que en el contexto pandmico la plataforma no solo permiti “continuar los tratamientos y la educacin; en ciertos trabajos tambin demostr que la oficina ya no es necesaria”.El teletrabajo es uno de los efectos ms claros de la crisis sanitaria. La Argentina y un puado de pases que ya haban incursionado por ese camino incluso antes del Covid, avanzaron en legislar estas nuevas relaciones laborales: uno de los ejes centrales de la nueva normativa es el “derecho a la desconexin”, desligando as al trabajador en sus horas libres de estar pendiente de las tareas mediatizadas por la tecnologa. No en vano se recuperaron en esta poca trminos como burnout, en referencia al estrs crnico que padece un trabajador cuando est presionado fsica, mental y emocionalmente por el ambiente laboral.Otro concepto vinculado directamente con la plataforma se denomina “fatiga de Zoom”, que alude al hasto de estar atento a las clases, reuniones o diferentes eventos virtuales que provocaran cierta ansiedad e irascibilidad en el usuario. Tambin ha crecido, en tiempos de hiperconexin, el concepto de FOMO (fear of missing out), descripto como la angustia que percibe el usuario ante el temor de estar perdindose algo mientras no est frente a una pantalla, sobre todo en las redes sociales.Litvinoff indica que “poder tener contacto humano, aunque sea a travs del celular, es indispensable para el desarrollo y la salud psquica. Es una va de comunicacin. Sera como plantearse si el telfono es bueno o malo. Depende para qu se lo use. Desde luego, si de ese uso surge una fobia o la herramienta se transforma en algo adictivo, tiene que ver con una caracterstica previa personal”.Catelli agrega otro enfoque: “Un aspecto negativo podra ser la hipertrofia de una situacin que ahonde en algunos casos la fobia al contacto; o que bajo la supuesta excusa de la pandemia y la costumbre del Zoom, evitemos todo tipo de proximidad y de cercana; que la humanidad pierda esa riqueza de la presencia, con todo lo que eso implica para la comunicacin y el enriquecimiento humano”.Y suma otro elemento sugestivo: las afecciones a la salud fsica que podra provocar este tipo de dispositivos en personas proclives al sedentarismo.Ante el escenario que se plantea hoy, con el avance de la vacunacin y la reduccin de los contagios, los profesionales consultados remarcan que la sociedad va hacia un sistema mixto de contacto entre la presencialidad y la virtualidad, por lo que las teleconsultas mdicas, las reuniones laborales, los encuentros con amigos y familiares, las teleconferencias del mbito comercial, acadmico o poltico, sern parte indefectible de un lento regreso a la “normalidad” pospandemia.El empresario Eric Yuan, de 51 aos, tuvo el sueo de crear su plataforma de videollamadas algunas dcadas antes de hacerlo realidad, cuando en 1987, en medio de un viaje de ms de 10 horas que realizaba peridicamente para visitar a su novia, se plante la idea de mantener viva esa relacin sin la necesidad de semejantes travesas.Naci en la ciudad de Shandong y sus padres estaban vinculados a la ingeniera en minas, por eso el pequeo Eric Yuan sola extraer piezas de cobre de viejas construcciones para luego hacerlas dinero. A los 20 aos ya era licenciado en Matemticas Aplicadas en la Universidad de Ciencia y Tecnologa de Shandong, y dos aos ms tarde se gradu en una Maestra en Ciencias de la Computacin.Poco despus emigr a Japn, donde permaneci unos aos. Fue all donde una conferencia de Bill Gates le cambi la vida. A partir de ese momento, saba que deba trasladarse a Silicon Valley, California. Luego de que Estados Unidos le negara la visa en varias oportunidades, finalmente pudo instalarse all, donde primero trabaj para terceros y ms tarde pudo desarrollar su propio negocio.A un ao de la pandemia, el empresario decidi donar ms de un tercio de su participacin en Zoom Video Communications, unas 18 millones de acciones valuadas en ese momento en unos 6000 millones de dlares. De esta manera, el multimillonario asitico entr al muy reducido grupo de magnates que, tras amasar una impresionante fortuna, se deshacen de parte de ella.El avance de la vacunacin aplaca la cantidad de contagios y muertos en el mundo por el SARS-CoV-2, aunque las nuevas variantes provocan en algunas regiones rebrotes difciles de regular. Lo cierto es que Zoom, tras su exponencial crecimiento durante los primeros meses de la pandemia, ya se plantea cmo evolucionar el negocio cuando los efectos del aislamiento vayan poco a poco desapareciendo.En promedio, la plataforma registra 3,3 billones de reuniones al ao, y la capitalizacin de mercado de la empresa supera los 100 mil millones de dlares. Solo en 2020, la aplicacin fue descargada 485 millones de veces.Adems, la empresa tiene unos 467.100 clientes comerciales, de los cuales 88 pagan ms de un milln de dlares al ao por el servicio. Al 31 de diciembre de 2019, Zoom contaba con 10 millones de participantes diarios en sus reuniones; al 31 de marzo de 2020, 200 millones; y al 21 de abril, 300 millones.Respecto de sus ingresos, en 2018 la empresa haba percibido152 millones de dlares; al ao siguiente, 331 millones; el primer ao de la pandemia, factur 623 millones; en lo que va de 2021, 2651 millones.Si bien a Eric Yuan los nmeros le sonren, Zoom tuvo ya varios golpes cuando los inversionistas vendieron a la baja sus acciones al advertir que la pandemia est cada vez ms cerca de llegar a su fin. Pocos das atrs, por ejemplo, Zoom pretenda adquirir como parte de su nuevo modelo de negocios la firma Five9, lder global en atencin al cliente, pero el acuerdo se cay porque las acciones de la plataforma de videollamadas se derrumbaron un 28% en apenas un mes.