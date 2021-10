El palacio legislativo porteño cumple 90 años y lo celebra con una muestra fotográfica

Foto: Pablo Aeli

Cpula vidriada que representa al sol. Foto: Pablo Aeli

Distribuidos en cuatro pisos y un subsuelo, todos los espacios estn conectados entre s por escaleras, pasillos y ascensores.

Los cuatro relojes se encuentran en cada uno de los lados de la torre del palacio. Foto: Pablo Aeli

La torre del palacio supera los 90 metros de altura.

Galera de los bustos, que recuerda a antiguos intendentes. Foto: Pablo Aeli

Foto: Pablo Aeli

Foto: Pablo Aeli

El edificio de la Legislatura portea, que sobresale en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires por su torre de 95 metros de altura y su forma triangular, cumple este domingo 90 aos, y las autoridades lo celebrarn unos das despus, con una muestra fotogrfica y la presentacin de un libro que cuenta las "historias del palacio".Rodeado por las calles Per, Hiplito Yrigoyen y Diagonal Sur, el palacio Ayerza, donde en la actualidad funciona la Legislatura portea, fue inaugurado el 3 de octubre de 1931, para ser sede del Honorable Concejo Deliberante de la entonces municipalidad, y lleva el nombre de quien lo dise y dirigi su construccin, el arquitecto Hctor Ayerza.All tuvo un, desde donde dirigi su fundacin a partir de 1947 y hasta poco antes de su muerte, en 1952, y all tambin fue velada, ocasin en que las multitudes coparon las inmediaciones del edificio, que puede verse desde la Plaza de Mayo.En el interior de su permetro triangular, el palacio legislativo tiene un recinto de sesiones semicircular, varios salones protocolares, una gran biblioteca y los, adems de las oficinas del personal y una sala de prensa llamada "Mariano Moreno", en honor al prcer de la Revolucin de Mayo, quien fue abogado y periodista.Distribuidos en, todos estos espacios estn conectados entre s por escaleras, pasillos y ascensores, que pueden resultar un laberinto al visitante nuevo, pero que tambin le parecern fascinantes, ya que al recorrerlos encontrar, entre otras cosas, una cpula vidriada que representa al sol y es sostenida por estatuas de atlantes.Adems, podr subir la Escalera de Honor, hecha de mrmol, caminar por la galera de los bustos, que recuerda a antiguos intendentes, y conocer el Saln Dorado, inspirado en el Saln de los Espejos del Palacio de Versalles, Francia.Tambin, con suerte y algn contacto, el visitante podr subir a lay ver de cerca cmo sus grandes engranajes dorados se activan a cada minuto.Estos cuatro relojes se encuentran en cada uno de los lados de la torre del palacio, que supera los 90 metros de altura, y que permite tener desde all una perspectiva del centro porteo que abarca la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Casa Rosada, las torres de Puerto Madero y hasta el Ro de La Plata.A lo largo de la historia del palacio Ayerza, los ciudadanos no slo acudieron all con fines tursticos o para despedir a sus figuras pblicas ms queridas, como ocurri en los funerales de Eva Pern (1952), Fernando Pea (2009), Gustavo Cerati (2014) y Cacho Castaa (2019), entre muchos otros.En varias ocasiones, se amontonaron all miles de personas para protestar, como ocurri en 2004 con la aprobacin de un nuevo Cdigo Contravencional, cuando algunos manifestantes incluso ingresaron al edificio, ante la sorpresa del personal y el enojo de los efectivos policiales.Ms cerca en el tiempo, en agosto de este ao, miles de hinchas de San Lorenzo se acercaron a la Legislatura a festejar la aprobacin de una ley que permite al club de ftbol construir un estadio en el barrio de Boedo, del que debieron irse durante la ltima dictadura cvico militar.Sin embargo, con la pandemia de coronavirus, disminuy notablemente la afluencia de visitantes al palacio y a las protestas en sus inmediaciones, y tambin se vieron afectadas las actividades legislativas que se realizan regularmente en su interior.Desde marzo de 2020, las sesiones legislativas, al igual que las reuniones de comisin donde se debaten los proyectos de ley, se realizan de manera mixta, es decir con algunos legisladores en el recinto, o en los salones, y otros conectados de manera virtual desde sus despachos.Tampoco pueden ingresar al recinto, por el momento, los periodistas, asesores y visitantes que solan copar los palcos que rodean al semicrculo donde estn las 60 bancas de las diputadas y diputados.Sin embargo, se espera que con la flexibilizacin de las restricciones, el edificio vuelva a tener paulatinamente la vida agitada que supo caracterizarlo.Los preparativos para celebrar el 90 aniversario de su construccin tambin estuvieron marcados por la pandemia, ya que comenzaron antes de que el descenso de casos de covid permitiera realizar actividades que estuvieron suspendidas.De todas formas, el 13 de octubre a las 17, los diputados Agustn Forchieri (Vamos Juntos), Mara Rosa Muios (Frente de Todos) y Roy Cortina (Partido Socialista) encabezarn un acto donde dejarn inaugurada una muestra fotogrfica, en la que se exhibirn las 15 imgenes ganadoras de un concurso abierto a la comunidad convocado por la Legislatura en julio pasado.Al concurso se presentaron ms de 150 fotografas del edificio, tomadas por participantes que lo recorrieron junto a personal de la Legislatura.En el acto, adems, se presentar el libro "90 aos de historias", que rene textos de los diputados Forchieri, Muios y Cortina, quienes se desempean hace varios aos en la Legislatura.En esos textos, los diputados hablan de la historia del edificio y su patrimonio, pero tambin abordan otros temas, como el rol de la mujer en el Poder Legislativo, el cambio de Concejo Deliberante a Legislatura, cuando la Capital Federal pasa a ser Ciudad Autnoma, y cmo se trabaj all durante la pandemia.Un dato quizs paradjico sobre los orgenes de este edificio es que, si bien fue pensado para ser sede del Concejo Deliberante y su construccin comenz en 1926, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, su inauguracin fue cinco aos despus, en 1931, sin que el cuerpo de concejales, disuelto por el golpe de Estado de 1930, pudiera asistir.