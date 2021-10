Maquillar sin manos: "Si todas las personas fuéramos iguales el mundo sería un embole"

Adems de maquillar Paloma es estudiante de Trabajo Social. Foto: Victoria Gesualdi

Paloma Lpez Fabin sufri amputaciones en sus brazos y piernas cuando tena dos aos y medio como consecuencia de una enfermedad, y ahora diecinueve aos despus ensea a maquillarse a travs de su cuenta de Instagram , adems de estudiar trabajo social y surfear."Cuando doy una entrevista lo hago porque me parece que est bueno mostrar que hay personas que somos diferentes, y eso est buensimo porque si todas las personas furamos iguales el mundo sera un embole", dice Paloma a Tlam.La joven cuenta que el gusto por maquillarse la acompa desde muy pequea. "Recuerdo maquillar a mis abuelos jugando, por ejemplo. Pero cuando fui ms grande empec a darme cuenta de que la gente me miraba mucho en la calle, hoy en da tambin sucede", seala."Entonces empec a maquillarme como una forma de mostrar que yo estaba bien y tratar de evitar esa mirada de lstima, o sea, si me quers mirar, mrame por mi maquillaje, no por lo que no tengo. Hoy me maquillo para empoderarme, tal vez al principio lo haca por la mirada del otro, pero ahora lo hago para m", asegura.En 2019 Paloma, que hoy tiene 21 aos, abri una cuenta en Instagram donde mostraba cmo se maquillaba; al principio no tuvo muchos seguidores pero al comienzo de la pandemia la descubri la maquilladora profesional Luca Numer, la recomend y a partir de ah la historia cambi."Ella me acompa a mejorar el Instagram, recomend mis historias y a partir de entonces se produjo un estallido; comenzaron a llamarme para hacer notas, las marcas comenzaron a mandarme sus productos, y as comenz a crecer la cuenta", cuenta a Tlam.Paloma relata que "Instagram gener el contacto con un montn de personas que estn en la misma que yo. Cuando alguien me escribe y me cuenta su historia est bueno porque siento que no soy la nica, que en otras partes hay personas parecidas o que estn pasando por situaciones similares", sostiene.En paralelo a lo que suceda en las redes, la joven termin la carrera de maquilladora social e hizo numerosas clases con maquilladores reconocidos como Gervasio Larrivey y Sebastin Correa."Me siento conforme con el nivel que alcanc, se nota mucho la diferencia de cuando comenc pero no me la creo, pienso que siempre se puede mejorar", afirma.Adems de maquillar Paloma estudia Trabajo Social y hace surf todos los veranos desde 2016."Con mi familia siempre veraneamos en Punta del Diablo, Uruguay, y yo siempre miraba a los surfistas. Mi pap not que me gustaba y consult en la escuela de surf si me podan sumar y se coparon", recuerda."Me ayudan a entrar al mar pero despus yo manejo la tabla, surfeo sentada, me encanta", describe y cuenta que sus padres la llevaron a natacin desde los seis aos para fortalecer sus msculos aunque este deporte hoy la aburre a diferencia del surf en el que -asegura-Alegre e inteligente, Paloma prefiere no ser presentada como un ejemplo de "superacin" personal. "Yo no super lo que me pas; aprend a convivir con eso, hay das que estoy mal y hay das que estoy perfecta, pero no es que est todo bien, es un laburo que se hace todo el tiempo", seala.En ese camino, la joven describe"Me ha pasado ir por la calle y que alguien me mire, se detenga y se ponga a llorar. Eso es un bajn, esas miradas compasivas no ayudan; imaginate ir por la calle y que de la nada alguien te mire y se ponga a llorar, no te ayudara a vos tampoco; eso pasa porque hay falta de empata real, quizs el otro, en este caso yo, est pasando por un re buen momento y con esa actitud se lo arruins", relata con gracia y honestidad brutal.Y contina: "Otro tema recurrente es que yo no tengo problema de contar lo que me sucedi, pero no quiero hablar todo el tiempo de eso, el pasado pas, prefiero hablar del presente".Dentro de los obstculos para poder desarrollar sus actividades diarias, Paloma menciona los problemas de infraestructura. "Las calles estn rotas, no hay rampas y los colectivos y los edificios no tienen acceso para sillas de ruedas, entonces las ciudades estn pensadas slo para un cuerpo y no se piensa que hay cuerpos diferentes", describe."Tampoco hay cuerpos diferentes en publicidades; las personas con discapacidad no aparecemos y cuando aparecemos se nos ve como sapo de otro pozo", afirma.Cuando tena dos aos y medio Paloma contrajo una infeccin por un meningococo, una de las bacterias que puede causar meningitis (inflamacin de las membranas que rodean el cerebro y la mdula espinal) y otras formas de enfermedades como la que le provoc a ella: meningococemia, una infeccin del torrente sanguneo."Ella comenz con mucha fiebre, al da siguiente salieron las petequias. Su pediatra nos dijo que nos furamos rpido al hospital y cuando llegamos ingres directo a terapia intensiva. Sus miembros se haban necrosado por lo que hubo que amputarle unas partes", describe Maribel Fabin, madre de Paloma.A los siete aos tuvo una recada con internacin y a los once tuvo la ltima, pero ms leve; ah determinaron que tena una enfermedad autoinmune por la que toma actualmente medicacin."Mi mam y mi pap me re acompaaron. Yo no recuerdo nada de cuando tena piernas ni brazos as que mi vida siempre fue con esta realidad. Fui a la escuela, sal a bailar, fui de viaje de egresados y tengo autonoma para casi todas las actividades de la vida: escribo, me bao, como todo sola; slo necesito ayuda para algunas cosas puntuales como ponerme un arito por ejemplo", cuenta.Esta semana, la OMS lanz una iniciativa mundial para terminar con las pandemias por meningitis bacteriana para 2030, una enfermedad que afecta principalmente a nias y nios menores de 5 aos con una mortalidad del 15% y una morbilidad del 40%. Es decir que 4 de cada 10 personas que la padecen quedan con alguna secuela.En la actualidad existen vacunas que previenen las meningitis causadas por las tres bacterias ms comunes (meningococo, Haemophilus Influenzae y neumococo) y en Argentina las tres se encuentran dentro del Calendario Nacional de Vacunacin.