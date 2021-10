Agustina Vila: "El desafío es doble, dar respuestas a la coyuntura y transformar la escuela"

Foto: Diego Izquierdo

"No alcanza con una escuela igual para todas y todos. Para llegar a logros comunes, requerimos acompaar trayectorias que tienen puntos de inicio diversos"”

El Programa +ATR "forma parte de una poltica educativa que comenzamos el ao pasado". Foto: Prensa PBA

Foto: Diego Izquierdo

La inversin mensual para +ATR es de .558 millones "para financiar la incorporacin de 30.000 docentes".

"Recuperar la presencialidad e intensificar los aprendizajes tras esta difcil coyuntura, est por fuera de cualquier tiempo electoral"”

Vila afirm que la oposicin "desconoce la heterogeneidad de realidades del sistema educativo" La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, rechazó que Juntos por el Cambio repita en campaña "que hubo un año y medio sin clases" por la pandemia y consideró que "desconocen la heterogeneidad de realidades de un sistema educativo que aloja a más de 5 millones de estudiantes".



"Estas definiciones que se intentan instalar, incluso contradiciendo las vivencias de los propios bonaerenses, parten de un absoluto desconocimiento y desinterés por lo que efectivamente pasó en la Provincia", expresó la funcionaria durante una entrevista con Télam.



Vila analizó que "confunden el conurbano con el interior de la Provincia; desconocen la heterogeneidad de realidades de un sistema educativo que aloja a 5 millones de estudiantes pero, sobre todo, desvalorizan el enorme esfuerzo llevado adelante por estudiantes, docentes y familias, en un contexto inédito, complejo y totalmente desafiante en el que, para sostener la continuidad pedagógica, se debieron recrear las formas de enseñar y aprender".



La funcionaria aclaró que "la suspensión temporal y focalizada de las clases presenciales fue una definición de política sanitaria, en ninguna medida fue una definición de política educativa".



Y graficó: "en los meses de este año, cuando se dio esta situación, antes de tomar cada decisión, se evaluó la situación epidemiológica de cada distrito hasta el nivel de paraje o localidad".



"En nuestra Provincia, las clases comenzaron el 1° de marzo con protocolos para la presencialidad cuidada en las 16.400 escuelas de gestión estatal y privada del nivel inicial, primario, secundario y la modalidad especial", dijo y detalló que "la presencialidad se suspendió en los 40 distritos del AMBA desde fines de abril hasta principios de junio y continuó en los 95 distritos del interior, interrumpiéndose en forma temporal y focalizada cuando la complejidad de la situación sanitaria evidenciaba la necesidad de minimizar la circulación".



A medida que las condiciones epidemiológicas fueron mejorando "retomamos la presencialidad en los 135 distritos para todos los niveles y modalidades y extendimos la jornada escolar", explicó



"El 1 de septiembre, dimos inicio a la presencialidad plena y cuidada en todo el sistema educativo de la Provincia y ahora, la incrementamos más con las clases a contraturno y de los sábados", aseveró.



Por otro lado, rechazó que el dictado de clases a contraturno y los sábados sea una medida electoralista, aclaró que "forma parte de una política educativa que comenzamos el año pasado" y resaltó que "es una propuesta que requirió mucho tiempo de planificación y que sabíamos que se iba a poder implementar ni bien mejoraran las condiciones epidemiológicas".



"Recuperar la presencialidad e intensificar los aprendizajes tras esta difícil coyuntura, está por fuera de cualquier tiempo electoral. Lamentablemente hay sectores que parten del total desconocimiento de la realidad del pueblo bonaerense, de la provincia de Buenos Aires y particularmente, de lo que se hizo en materia educativa", dijo.



Vila sostuvo que "a fines de agosto, entregamos el octavo informe de gestión a la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, en el que constan todas las acciones que venimos desarrollando en el marco de la pandemia, y en particular, para abordar las trayectorias educativas más afectadas".



"Allí está explicitado, además, el programa +ATR. Si realmente estos sectores de la oposición estuvieran interesados en conocer lo que efectivamente se hizo en este tiempo y contribuir para potenciarlo, podríamos estar hoy debatiendo de forma seria y responsable otros aspectos de la educación y de las políticas educativas, sin necesidad de estar aclarando estas cuestiones que están claramente informadas en documentos oficiales", remarcó Vila.

La directora general de Cultura y Educacin bonaerense, Agustina Vila, asegur que con el Programa +ATR "estamos dando un paso importante frente a un desafo doble: dar las respuestas que la coyuntura requiere y, al mismo tiempo, orientarnos hacia una transformacin ms sustantiva de la escuela".Entrevistada por Tlam, la funcionaria explic que en la Provincia "el 83 por ciento de la matrcula de primaria y secundaria registra un buen nivel de desempeo" y destac que para el 17 por ciento restante, los alumnos "con saberes pendientes o desvinculacin pedaggica", se puso en marcha +ATR, que prev el dictado de clases de apoyo a contraturno y los sbados, as eventuales visitas a las casas de los alumnos beneficiarios de ese programa.Las actividades diseadas por la administracin que encabeza Axel Kicillof se encuentran en marcha y se desarrollarn hasta el 20 de diciembre, cuando iniciar el receso escolar de verano. A inicios de enero, comenzar el programa Verano ATR y el 1 de febrero se retomarn las actividades, orientadas a quienes tengan saberes pendientes.La ministra cont que la inversin mensual para +ATR es de"para financiar la incorporacin de 30.000 docentes y un suplemento salarial adicional para los auxiliares que posibilitan el desarrollo de las actividades de los das sbados".- Agustina Vila: +ATR genera ms enseanza para ms y mejores aprendizajes a travs de clases presenciales a contraturno, visitas domiciliarias y tutoras. Es un programa para nivel inicial, primario y secundario, especialmente pensado para las y los estudiantes que requieren reforzar contenidos pendientes y afianzar sus trayectorias educativas. Si bien venamos trabajando en este programa desde hace meses, pudimos comenzar a implementarlo en agosto, en el contexto de mejora de las condiciones epidemiolgicas.- A.V.: S y las profundiza. Es la continuidad del Programa ATR que comenzamos en septiembre del 2020, con docentes que realizaban visitas domiciliarias a chicos y chicas que requeran restablecer el vnculo pedaggico con la escuela. ATR sigui en el verano, en un formato de enseanza ldico recreativo en clubes y predios al aire libre. Entre febrero y abril, seguimos con la intensificacin de la enseanza a travs de clases a contraturno que incluyeron a este conjunto de estudiantes y tambin a otros.- A.V.: A medida que se van cubriendo los 30.000 cargos docentes que se requieren para llevar adelante las tareas, las y los docentes del programa se integran a los planteles de las escuelas y organizan las actividades junto con el equipo docente. Luego, se convoca a las y los estudiantes. La cantidad de horas de presencialidad a contraturno o sbados depende de la necesidad de intensificacin que cada estudiante tenga.- A.V.: La Direccin General de Cultura y Educacin realiza un seguimiento permanente de las trayectorias educativas de las y los estudiantes. El ao pasado, en el Consejo Federal de Educacin acordamos la modificacin de los criterios de evaluacin y de acreditacin en este contexto excepcional de pandemia. En la Provincia constituimos el Registro Institucional de Trayectorias Educativas, un registro como lo es el boletn pero que tiene un componente muy cualitativo, en el que las escuelas informan de forma nominalizada el desempeo y la participacin de cada estudiante para cada rea curricular. Es tambin la herramienta que utilizan las escuelas para evaluar e informar a las familias si las y los estudiantes requieren participar del programa como condicin obligatoria para acreditar los saberes del bienio 2020/2021 o si la participacin es recomendada.- A.V.: Las actividades se desarrollan en las escuelas, en das y horarios que no interfieran con las tareas habituales. Tambin habr visitas a los domicilios de las y los estudiantes. Si lo necesitan, las escuelas pueden gestionar otros espacios en articulacin con las autoridades escolares distritales y los municipios, como clubes, bibliotecas y edificios provinciales.- A.V.: En nivel inicial, las actividades estn concentradas fundamentalmente en los nios y nias de salita de 5 (aos) para poder prepararlos para comenzar su escolarizacin en primaria. En el nivel primario y secundario cada docente trabaja con los grupos de estudiantes para afianzar el aprendizaje de los contenidos de las reas del currculum prioritario. Adems, para el conjunto de estudiantes de primero y segundo ao de primaria hay talleres de lectura, escritura y matemtica. La finalidad es que las nias y nios que comenzaron la primaria durante la pandemia, en un contexto de presencialidad intermitente, afiancen lo aprendido y refuercen el vnculo con la escuela independientemente de que hayan alcanzado los contenidos del currculum prioritario. Es absolutamente necesario poner nfasis en la lecto-comprensin y la escritura para las trayectorias futuras de estas nias y nios, pero tambin en el trabajo permanente con quienes estn transitando otros aos de la primaria y tienen dificultades en estas reas.- A.V.: Para aquellos estudiantes ms afectados en su trayectoria educativa ser obligatoria su participacin y ser una condicin para aprobar el bienio 2020-2021. Para otros ser recomendable, de la misma forma que habitualmente se sugiere algn tipo de refuerzo escolar. Eso lo informa la escuela a cada familia segn la evaluacin realizada por el equipo docente.- A.V.: La pandemia nos afect a todas y todos, pero fundamentalmente a quienes estaban en una situacin de mayor vulnerabilidad econmica, social o familiar. Con +ATR estamos dando un paso importante frente a un desafo que es doble: dar las respuestas que la coyuntura requiere y, al mismo tiempo, orientarnos hacia una transformacin ms sustantiva de la escuela. La profundizacin de las brechas de desigualdad social y educativa que trajo la pandemia tiene un especial impacto en el nivel secundario y en primaria, principalmente en la lectocomprensin y la escritura. Siempre y, ms todava en este contexto, debemos poner en funcionamiento lo que la investigacin especializada tantas veces ha indicado: no alcanza con una escuela igual para todas y todos. Para llegar a logros comunes, requerimos acompaar trayectorias que tienen puntos de inicio diversos.- A.V.: Hay un 17 por ciento de la matrcula de los niveles primario y secundario que puede ser descripto en dos subgrupos: uno integrado por el 14 por ciento de la matrcula, est compuesto por estudiantes que tienen saberes pendientes en algn rea. Hay, por ejemplo, estudiantes de secundario que habitualmente promocionan el ao con dos materias previas y otros, que tienen saberes pendientes en ms reas. Luego, hay un grupo reducido, conformado por el 3 por ciento de los estudiantes de primaria y, con mayor intensidad de secundaria, que se encuentran en una situacin de desvinculacin pedaggica. Esto quiere decir que su participacin en las actividades educativas es muy intermitente, baja o nula. No se trata de estudiantes desconectados. Ellas y ellos suelen estar en contacto con la escuela y son convocados a participar activamente de las propuestas educativas pero, por diversas razones, todava no lo estn haciendo de la forma habitual. Por otra parte, el 83 por ciento de la matrcula de primaria y secundaria registra un buen nivel de desempeo. Estos estudiantes tienen una trayectoria educativa afianzada que se acompaa con todos los dems dispositivos de las escuelas, en las jornadas escolares habituales.