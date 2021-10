Efemérides del 2 de octubre

Efemrides del 2 de octubre

- MARCOS SASTRE. Nace en Montevideo el escritor argentino de origen uruguayo Marcos Sastre, fundador con Juan B. Alberdi, Juan Mara Gutirrez y Esteban Echeverra, del Saln Literario, donde se conocieron intelectuales de la llamada Generacin del 37.- MAHATMA GANDHI. Nace en la ciudad de Porbandar (Gujarat, India) el abogado, pensador y poltico pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, ms conocido como Mahatma Gandhi, uno de los lderes del movimiento independentista indio del imperio britnico. El poeta Rabindranath Tagore le dio el nombre de “mahatma”, composicin en snscrito e hindi que significa “alma grande”.- GROUCHO MARX. Nace en la ciudad de Nueva Yprk el actor, humorista y escritor estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), famoso por ser el lder del grupo cmico los hermanos Marx. Es considerado el cmico ms influyente de todos los tiempos por sus ingeniosas frases de comicidad irnica.- GOL OLMPICO. El delantero de la seleccin argentina Cesreo Onzari marca el primer gol de la historia del ftbol desde un tiro de esquina. Fue a los 15 minutos de un partido amistoso con Uruguay disputado en la cancha de Sportivo Barracas con victoria de Argentina por 2-1. Se llam “gol olmpico” porque Uruguay era el campen de las Olimpadas de Pars 1924.- ENRIQUE SVORI. Nace en la ciudad bonaerense de San Nicols el exfutbolista Enrique Omar Svori, dolo de River Plate y del Juventus italiano, quien jug en las selecciones de Argentina e Italia. Est en la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX y una tribuna del estadio Monumental de Nuez lleva su nombre.- GORDON M. SUMMER.Nace en la localidad inglesa de Wallsend el msico, compositor y cantante britnico Gordon Matthew Thomas Sumner, ms conocido como Sting, bajista de la popular banda de rock britnico The Police. Con The Police y como solista, Sting ha recibido 16 Premios Grammy. Lleva vendidos ms de 100 millones de discos.- ABELARDO RAMOS. A la edad de 73 aos muere en Buenos Aires el poltico, historiador, publicista y escritor Jorge Abelardo Ramos, creador de la corriente ideolgica Izquierda Nacional y considerado uno de los intelectuales ms destacados de Amrica Latina.- JOS L. CHILAVERT. El paraguayo Jos Luis Chilavert marca para Vlez Sarsfield el primer gol de tiro libre anotado por un arquero en la historia de la Primera Divisin del ftbol argentino. Ese gol le dio a Vlez la victoria por 1-0 ante Deportivo Espaol.- TOM PETTY. Muere en la ciudad de Santa Mnica (California, EEUU), a la edad de 66 aos, el msico y cantante estadounidense Thomas Earl "Tom" Petty, quien grab ms de 20 discos y vendi ms de 80 millones de copias en todo el mundo.- NO VIOLENCIA. Se celebra el Da Mundial de la No Violencia, instituido por las Naciones Unidas en conmemoracin de la fecha del natalicio del abogado y poltico indio Mahatma Gandhi, uno de los principales lderes pacifistas.