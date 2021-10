Figueiras estimó que "en uno o dos meses" la Sputnik V será aprobada por la OMS

La vacuna rusa es producida en el pas por Richmond.

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, asegur este viernes que es "inminente" que la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) apruebe la vacuna contra el coronavirus Sputnik V para su uso de emergencia y remarc que "no est en juego ni la seguridad ni la eficacia" del inoculante.dijo Figueiras en declaraciones formuladas esta maana a Radio 10."Estn trabajando y eso es lo que nos dicen, ahora hay que esperar a que sea as", aadi el presidente de Richmond, productor de Sputnik V en la Argentina.Respecto a las causas por las que la OMS todava no incluy a la vacuna Sputnik V en su lista de uso de emergencia, el presidente de Laboratorios Richmond precis que "hay un tema administrativo como bien dijeron los doctores Fernn Quirs y Carlos Regazzoni, referentes de la oposicin, que han expresado claramente esta postura".En este sentido, agreg: "Son temas de informacin, de preparacin de reportes que son distintos quizs en un pas y en otro, y se van adaptando"."Por supuesto nunca est en juego ni la seguridad ni la eficacia, ya se ha probado en cientos de millones de personas", aclar no obstante Figueiras, quien destac que el inoculante de origen rusoPor otro lado, Figueiras celebr que eny seguimos trabajando con toda nuestra gente y nuestros cientficos", detall y apunt que la Argentina tiene "una muy buena base cientfica y tambin en el rea de la investigacin clnica, no solo por un tema de costos como alguna vez se pudo decir, sino tambin por la capacidad de nuestros mdicos".Sobre el futuro de la produccin de Sputnik V en el pas, el empresario asegur que "va a depender de lo que se necesite" y confirm que desde la farmacutica estn "haciendo el registro de fondo para que sea permanente"."Hoy la aprobacin depende exclusivamente del contrato que tiene el Gobierno (argentino) con el Gobierno ruso y depende de la demanda; esto va a variar en funcin del plan de vacunacin", precis.En ese sentido, remarc: "Yasi se necesitara, dependiendo siempre de la llegada del componente"."Hasta que nosotros no fermentemos aqu, vamos a estar dependiendo del componente que nos mandan desde Rusia", asever.En este sentido, indic que estiman poder producir el componente activo en el pas cuando se termine la nueva planta de produccin y apunt que "en un ao" estarn "en condiciones de empezar a hacer a escala industrial para el mundo".