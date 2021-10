Estudiantes franceses transgénero podrán elegir cómo ser llamados y qué baño utilizar

El nombre escogido se utilizar de "manera coherente y simultnea en todos los documentos de organizacin interna", seala el informe (Foto archivo)

Las y los alumnos transgnero de Francia podrn utilizar el nombre que eligieron en la escuela, aunque an no lo hayan cambiado en el registro civil, a la vez que podrn elegir qu bao utilizar, segn anunci este viernes el Ministerio de Educacin, como medida adoptada para proteger a ese colectivo.El documento emitido por el Ministerio de Educacin francs, titulado "Por una mejor consideracin de las cuestiones de identidad de gnero en la escuela", reconoce los derechos de los estudiantes transgnero y fija normas para protegerlos, consign la agencia de noticias AFP,De esta manera,debern usarlo, indica el documento publicado el jueves por la noche en el Diario Oficial editado por el estado francs.En tanto, precisaron que el nombre escogido se utilizar as de "manera coherente y simultnea en todos los documentos de organizacin interna", como listas, tarjetas de biblioteca o de cantina, y tambin en los espacios digitales.Sin embargo, aclararon que para los exmenes necesarios para la obtencin de diplomas oficiales deber utilizarse el nombre inscripto en el registro civil.Por otra parte, el documento emitido establece "varias opciones", "a peticin de lo interesados y segn la disponibilidad de espacios", respecto al uso de baos, vestuarios y dormitorios.Por ejemplo, cuando no existan baos mixtos, el centro podr autorizar al alumno a utilizar "los aseos y vestuarios conforme a su identidad de gnero" y en los internados, el alumno podr ocupar un habitacin en las zonas destinadas al gnero con el que se representa.Los centros estarn autorizados tambin a organizar "horarios adaptados" para estos estudiantes para el uso de vestuarios y duchas colectivas.A finales de 2020, el suicidio en Lille (en el norte del pas), una estudiante de secundaria transgnero, cuestion el papel de los centros educativos en el acompaamiento de estos alumnos.