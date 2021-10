Aumenta la detección de la variante Delta en AMBA pero sin que se incrementen los casos

(Foto archivo)

La tendencia de frecuencia de variantes de SARS-CoV-2 y secuencias con o sin mutaciones de inters por semana epidemiolgica en GBA y CABA muestran en la semana 36/37 dominancia de Gamma, seguido de Lambda (C.37), y comienzo de deteccin de la variante de Delta (B.1.617.2). pic.twitter.com/5fOxhTUde0 Proyecto PAIS (@ProyectoPAIS4) October 1, 2021

La situacin epidemiolgica regional hasta el momento est caracterizada por un incremento de la frecuencia de deteccin de Delta en simultneo con el reporte de un nmero de casos estable o a la baja, tanto en Argentina como en otros pases de la regin. Proyecto PAIS (@ProyectoPAIS4) October 1, 2021

La segunda ola en Arg ha estado impulsada ppalmente por las variantes Gamma y Lambda. Ambas variantes se asociaron en el ltimo perodo con la mayora de las nuevas infecciones en la CABA y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba, Chaco, Entre Ros y Neuqun. Proyecto PAIS (@ProyectoPAIS4) October 1, 2021

"El brote de CABA, se asoci con un caso previo sin nexo epidemiolgico con el brote ni con viajes internacionales, lo que sugiere una cadena de transmisin comn dentro de la Ciudad establecida desde principios de agosto"” PAIS

La variante Delta

La deteccin de la variante Delta de coronavirus, originada en India e impulsora de nuevas olas de contagios en el Hemisferio norte, aument en las ltimas muestras analizadas de localidades del Gran Buenos Aires y CABA, pero hasta el momento esto no gener incremento de casos, tal como ocurre en el resto de la regin, segn el ltimo informe de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genmica de SARS-CoV-2 (PAIS).Se trata de las conclusiones del nuevo reporte de vigilancia activa de variantes de SARS-CoV-2 en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA) y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ros, Crdoba, Neuqun y Santa Fe, en el que se analizaron 1.318 muestras del perodo comprendido entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre ltimo.De estas muestras,; 200 de provincia de Buenos Aires (no AMBA), 21 de Chaco, 26 de Entre Ros, 117 de Neuqun, 15 de Crdoba y 309 de Santa Fe.Todas estas muestras estudiadas corresponden a; y(como de nexo con viajero o estudio de brotes y confirmacin de casos detectados por la tcnica de PCR especfica para variantes).El informe arroj que, hacia las semanas 36 y 37 (entre el 5 y 18 de septiembre), continuaba una dominancia de la variante Gamma (originada en Manaos), seguida de Lambda (Andina), y un comienzo de deteccin de la variante de Delta, en tanto que la variante Alpha (Reino Unido) slo se identific en 54 casos."La variante Gamma se identific en 879 casos, de los cuales 853 corresponden a casos de circulacin comunitaria. La variante Lambda en 323 casos, de stos 294 corresponden a circulacin comunitaria. Se identific la variante Delta en un total de 55 casos, de los cuales 15 son sin nexo epidemiolgico conocido y la variante Mu (Colombia) en dos casos, ambos sin nexo epidemiolgico conocido", indic el reporte.Aadi que "se encontr que la frecuencia de deteccin de la variante Delta alcanz el 9,7% (en el GBA) y el 13,5% (en CABA) en las ltimas semanas epidemiolgicas analizadas (principios de septiembre)"."Hasta el momento la circulacin comunitaria de la variante Delta est restringida al AMBA y la provincia de Crdoba, aunque sabemos que, a la larga termina, extendindose por todo el territorio y se convierte en dominante como est sucediendo en otros pases de la regin", explic a Tlam el virlogo Humberto Debat, integrante de Proyecto PAIS.En ese sentido, indic que "el aumento en la deteccin de la Delta sin que se dispare una suba de casos est en concordancia con lo que est sucediendo en la regin en pases como Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil", aunque indic que "en estos ltimos dos pases hay predominancia de Delta".Debat precis que "en Chile, por ejemplo, Delta est en un 68%, desplazando a Gamma y ya desplaz completamente a Lambda, slo queda un porcentaje de Mu; en tanto que en Brasil a nivel general la Delta est en torno a un 75% pero en la zona sudeste del pas, que tiene mucho impacto en la Argentina, ese porcentaje sube a un 85%".El especialista seal que "la gran incgnita es si el aumento en la predominancia en la Argentina va a desencadenar un evento epidemiolgico (aumento de casos en el corto plazo) o no", y sostuvo que, por ese motivo, estn "muy atentos en la curva de contagio de los pases de la regin".En ese contexto, el virlogo alert que en Chile y Brasil, donde Delta es predominante, "la curva de casos que en toda la regin vena a la baja se ameset desde mediados de septiembre"."No se puede decir que ya est subiendo, pero seguro se detuvo el descenso; ste es un llamado de atencin que podra estar representando el impacto de la dominancia de Delta en esos pases, as que hay que mirar muy de cerca esa evolucin", aadi.En este sentido, Debat observ con cierta preocupacin que no se exija aislamiento a quienes ingresan al pas por las fronteras desde pases limtrofes, ya que "las personas que ingresen infectadas lo ms probable es que tengan la variante Delta".Por otra parte, en este reporte "tambin se estudiaron muestras del brote de Dean Funes, en Crdoba, y se determin que todos los casos de la provincia pertenecieron a la misma cadena de transmisin iniciada por la persona que vino de Per con la variante Delta a la capital provincial, a pesar de que no se encontr nexo en algunos casos por investigacin epidemiolgica"."En forma similar, el brote de CABA -vinculado con una institucin- se asoci con un caso previo sin nexo epidemiolgico con el brote ni con viajes internacionales, lo que sugiere una cadena de transmisin comn dentro de la Ciudad establecida al menos, desde principios de agosto", indic el reporte de PAIS., el linaje B.1.617.2 bautizado como variante Delta por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), es, y algunos estudios indicaron queFue la causante de cientos de muertes en India y la responsable de las terceras olas en muchos pases del Hemisferio norte.Si embargo, aquellos pases con altas tasas de vacunacin, como el Reino Unido o Israel, si bien tuvieron un incremento significativo de casos, no tuvieron en estas olas tantas hospitalizaciones ni muertes; lo que se explica por el esquema completo (dos dosis) ya que las vacunas demostraron una alta cobertura para la prevencin de Covid-19 grave y fallecimiento."La ola Delta en Israel tuvo rcord de casos pero la mitad de los fallecimientos diarios que en la ola anterior. Al 29 de septiembre, por ejemplo, tena 619 pacientes graves por coronavirus de los cuales 460 no estaban vacunados", describi a Tlam el bioqumico y analista de datos Santiago Olszevicki.En ese marco, concluy: "A la fecha, el 65,6% de la poblacin total argentina tiene al menos una dosis y el 49,2% tiene las dos; si se analiza la vacunacin en los mayores de 18 aos, el porcentaje con una dosis llega casi al 90% y con las dos 68,32%".