Vuelve la peregrinación a Luján y piden a los fieles estar vacunados con al menos una dosis

La imagen original de la Virgen de Lujn esperar a los peregrinos en la puerta del santuario.

La "imagen" que encabeza la peregrinacin va a salir a las 8 del Santuario de San Cayetano y "se va a quedar" todo el sbado en la Plaza Bujn de Paso del Rey.

"Atravesando la pandemia por Covid en un tiempo en que se puede caminar con todos los cuidados recomendados, los peregrinos podrn participar presencialmente de una de las mayores muestras de fe de la Argentina"”

Tras la pausa que impuso la pandemia, este fin de semana volver a realizarse de manera presencial la tradicional peregrinacin a Lujn, aunque, adems de recordar que todas las instancias de la celebracin podrn seguirse por redes sociales."Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo" ser el lema de la 47ma. Peregrinacin Juvenil a pie a la Baslica de Lujn, en la provincia de Buenos Aires, prevista para los das 2 y 3 de octubre.Esta vez, la Comisin Arquidiocesana de Piedad Popular (CAPP) pidi que, de ser posible, es mejor evitar el transporte pblico y programar la salida para las 6 de la maana ya que al medioda es cuando ms cantidad de gente se moviliza.Por eso, la imagen que encabeza la peregrinacin este ao "no saldr a las 12" del Santuario de San Cayetano, en el barrio porteo de Liniers, sino quey de all partir en camioneta hacia Morn, donde la recibir a las 9 el obispo local, monseor Jorge Vzquez.El obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, recibir la imagen a las 10, indicaron los organizadores.En torno a las 6.45 del domingo 3 la imagen llegar finalmente a Lujn.La Imagen Peregrina de la Virgen de Lujn que est caminando en esta edicin es la que bendijo el papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 y es la que viene recorriendo toda la Argentina, incluida la Antrtida.Asimismo, destacaron quepara que "todos los que lleguen puedan tomar gracia de la Madre".Tambin, con salida desde Merlo, Moreno, La Reja o General Rodrguez, por ejemplo, para evitar saturar el sistema sanitario que, en este ao especial, estar funcionando en un 50% en la ruta, comparado con aos anteriores.Es que este ao,, dijeron los organizadores, y recordaron que la asistencia mdica estar reducida ya que habr menos cantidad de puestos sanitarios fijos.Adems, pidieron "el uso permanente de tapaboca y la previsin de varios recambios, llevar elementos de higiene y sanitizacin personal, no dejar basura en la ruta, hacer un manejo responsable de los desechos as como embolsarlos de modo correcto y llevarlos a un lugar seguro".Debido a que se estn realizando obras pblicas en la estacin de Moreno y sus alrededores, convocan a los peregrinos que, donde a pocos metros se colocar la imagen de la Virgen.Aunque el santuario permanecer abierto, todas, frente a la baslica de Lujn."Atravesando la pandemia por Covid en un tiempo en que se puede caminar con todos los cuidados recomendados, los peregrinos podrn participar presencialmente de una de las mayores muestras de fe de la Argentina", sealaron los organizadores.El domingo 3,, que ser transmitida en vivo por Radio Nacional y las redes sociales de la peregrinacin y del Santuario de Lujn.A pesar de que este ao se retom la tradicional celebracin, todas las instancias podrn seguirse de modo virtual en las redes sociales y en la web A lo largo del recorrido los peregrinos contarn con unque, como todos los aos, dispondr un operativo especial de asistencia, con 12 camiones cisterna, 5 puestos de hidratacin y 2 stands de entrega de sachets con agua potableCon el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la reutilizacin, la empresa invita a los peregrinos a traer su propia botella para dejar de lado paulatinamente el uso de vasos plsticos y apelar a su uso responsable.La semana pasada, a pedido del jefe de Gabinete Bonaerense, Martin Insaurralde, los referentes de la CAPP se reunieron con funcionarios de la provincia para coordinar el operativo de seguridad a lo largo de la peregrinacin.