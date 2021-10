La vacuna argentina contra el coronavirus neutraliza las variantes Delta, Gamma y Alfa

La vacuna de segunda generacin es diseada por investigadores de la Fundacin Instituto Leloir y del Conicet.

La vacuna de segunda generacin contra el coronavirus diseada por investigadores de la Fundacin Instituto Leloir (FIL) y del Conicet neutraliz en el laboratorio las variantes Alfa, Gamma y Delta a la vez que con una sola dosis gener una potente respuesta inmune que no decay en cinco meses, segn un trabajo publicado en la prestigiosa revista Vaccines El estudio demostr que el suero de animales vacunados con una nica dosis de CoroVaxG.3 fue capaz de neutralizar de manera muy potente a la variante que circulaba en la regin hasta hace pocos meses y tambin a las nuevas variantes de inters y preocupacin que circulan actualmente.Al explicar qu significa que una vacuna "neutraliza" en el laboratorio un virus, Osvaldo Podhajcer, coordinador del proyecto, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular (LTMC) de la FIL e investigador superior del Conicet detall a Tlam los paso de la investigacin realizada.Lo que hacemos es sacarle sangre a los animales y separamos el suero que contiene a los anticuerpos", describi.Mientras que si se pone al virus en contacto con clulas "las infecta sin problemas, al ponerlas con el suero de los animales vacunados que contiene a los anticuerpos, stos son capaces de bloquear la entrada del virus a las clulas, es decir lo neutraliza", indic.Podhajcer, lder del proyecto, explic que "primero probamos con la variante D614G, que era la que circulaba a mediados del ao pasado en la regin, muy parecida a la originada en Wuhan, y funcion muy bien; luego probamos con la variante P1, o Gamma, originada en Manaos y la neutralizacin disminuy un poco con respecto a D614G pero tambin fue muy eficaz".Pero, adems,Alfa (detectada y caracterizada primero en Reino Unido) y Delta (conocida tambin como India)."Al confrontarlas con el suero de los animales vacunados ste fue capaz de neutralizar con ligeras diferencias a todas estas variantes", sostuvo el investigador.Por otra parte, Podhajcer detall que "los estudios en animales tambin muestran que una sola dosis de la vacuna genera una respuesta inmunolgica tanto de anticuerpos como de clulas de memoria contra SARS-CoV-2 muy potente que no decae en cinco meses".La CoroVaxG.3 es una(aquellas que aparecen en una segunda etapa y son ms sofisticadas) basada en una plataforma de adenovirus no replicativo como las producidas por Janssen, AstraZeneca, CanSino y Gamaleya (Sputnik V) pero con algunas diferencias."Sin embargo no es igual ya que se trata de un vector adenoviral hbrido, lo que significa que tiene un adenovirus humano con parte de otros, pero sigue siendo inocuo. Nuestra vacuna ha demostrado en animales ser ms potente que versiones similares a las que circulan en el mercado y que desarrollamos en nuestro laboratorio para compararlas", dijo Podhajcer.En mayo pasado, la FIL, el Conicet y la compaa biotecnolgica Vaxinz firmaron un acuerdo para desarrollar CoroVaxG.3 y llevarla a ensayos clnicos. Para impulsar su avance a esa fase, el proyecto(Agencia I+D+i) a travs del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec)."Los resultados obtenidos en estudios preclnicos nos mueven a avanzar rpidamente hacia la aprobacin por los organismos regulatorios de un ensayo clnico (en voluntarios humanos). En la medida en que se consigan los fondos necesarios, la expectativa es que antes de fines de 2021 o principios de 2022 se puedan iniciar dichos estudios", indic Podhajcer.Y aadi que "por su potencia esperamos que la vacuna no slo, sino que tambin la dosis sea menor a la que se usa en las vacunas actuales de modo tal de volver ms eficiente su produccin a escala".Para finalizar los estudios preclnicos colaboran el, dependiente del Ministerio de Salud de la Nacin; el; y otros centros de investigacin.Tambin estn involucradas las compaas farmacuticas locales, que sern responsables de la formulacin farmacutica del candidato vacunal y de su produccin industrial.Del trabajo tambin participaron Andrea Llera, Felipe Nuez, Ariadna Soto, Diana Aguilar-Cortes, Gregorio Ros, Paula Berguer, del Conicet y la FIL; Jimena Afonso, de la FIL; Maximiliano Sanchez-Lamas, de Vaxinz; Karina Gmez, del Instituto de Investigaciones en Ingeniera Gentica y Biologa Molecular Dr. Hctor N. Torres (Ingebi), que depende del Conicet; Hugo Ortega, del Centro de Medicina Comparada (ICiVet-Litoral) que depende de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet.En relacin a la cooperacin internacional formaron parte Juliana Maricato, Carla Torres-Braconi, Vanessa Barbosa-da Silveira, Tatiane Montes-de Andrade, Tatiana Carvalho-de Souza Bonetti, Luiz Mario Ramos Janini y Manoel Joo Batista Castello Giro, de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de San Pablo, en Brasil.