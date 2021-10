Quirós: "Esperamos llegar al 70% de porteños vacunados con dos dosis en los próximos días"

"El 75,5% de todos los porteos tiene su primera dosis", destac el ministro de Salud porteo, Fernn Quirs.

El, dijo este viernes que el 63,7% de la poblacin portea tiene ya las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, asegur que "esperan llegar al 70% en los prximos das" y seal que la evidencia internacional indica que la variante Delta tiene "mayor dificultad para circular" cuando se alcanza esta tasa de cobertura."El; para nosotros esta cifra es muy importante porque la evidencia internacional demostr que a partir del 50% de la poblacin vacunada con dos dosis la variante Delta genera menos dao y a partir del 70% la circulacin se hace ms difcil", sostuvo Quirs.En ese sentido, plante que "las curvas (de casos) estn mucho ms contenidas, por lo que estamos poniendo mucho foco en completar este 6 por ciento que nos falta y esperamos poder hacerlo en los prximos das".Asimismo, inform que el plazo para cumplir con ese objetivoConsultado sobre la circulacin de Delta en la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la cartera sanitaria seal que "la variante va progresando y esto ya sabemos que va a suceder" pero seal que "lo importante es que, cuando circule ms, hayamos alcanzado vacunacin suficiente para que esa circulacin sea pequea y sobre todo no genere casos graves".En cuanto a las aperturas que se dan este viernes en distintas partes del pas, como la no obligatoriedad del uso de barbijos al aire libre cuando no hay aglomeracin de personas, Quirs record que el Gobierno nacional emite recomendaciones generales y cada jurisdiccin implementa las medidas de acuerdo a su situacin."En lay esperamos en el corto plazo seguir avanzando en el plan que ya anunciamos de seis etapas" de levantamiento de restricciones, dijo.Lay en la actualidad tiene un promedio de 100 notificaciones diarias.