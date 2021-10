Filmus inauguró obras del Conicet en Rosario por 647 millones de pesos

Filmus inaugur el Instituto de Procesos Biotecnolgicos y Qumicos en la ciudad de Rosario.

🔵 Junto al gobernador @omarperotti, @AnaFranchi3 y @ferpeirano inauguramos el Instituto de Procesos Biotecnolgicos y Qumicos en la ciudad de Rosario.



Es parte del fundamental trabajo en conjunto entre la Nacin y las Provincias para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa pic.twitter.com/D1UKC7Kvtt Daniel Filmus (@FilmusDaniel) September 30, 2021

🔵 Visitamos #ahora en San Lorenzo, Santa Fe, junto a @AnaFranchi3 la empresa de biotecnologa Keclon fundada por investigadores e investigadoras del @CONICETDialoga

▶️ Desarrolla y comercializa enzimas y est pronta a inaugurar su propia planta industrial. pic.twitter.com/SKXaUYztx4 Daniel Filmus (@FilmusDaniel) September 30, 2021

en cinco institutos cientficos agrupados en elpor 647 millones de pesos, y visit la empresa biotecnolgica Kecln en la localidad de San Lorenzo, fundada hace nueve aos por cientficos repatriados, inform el Conicet.La inversin en el CCT de Rosario "le permitir. Las inversiones son en conjunto con la".Las obras sern en el Centro de Estudios Fotosintticos y Bioqumicos, el Instituto de Qumica Rosario, el Centro Cientfico Tecnolgico de Rosario, el Instituto de Fisiologa Experimental y en el Instituto de Procesos Biotecnolgicos y Qumicos (Iprobyq).“Rosario es uno de los centros de investigacin cientfica y transferencia tecnolgica ms importantes de la Argentina” dijo Filmus y consider que nuestro pas “tiene una capacidad de produccin primaria enorme que hay que complementar con desarrollo industrial”.Destac en este sentido que Argentina "es uno de los pocos pases que desarroll un test de deteccin de covid-19 que permiti atender la demanda interna y exportarlo; hasta el barbijo que usamos tiene que ver con esto”.La titular del Conicet, Ana Franchi, manifest que "el Iprobyq muestra lo que la ciencia y la tecnologa pueden hacer para la produccin, lo virtuoso que puede ser la articulacin pblico-privada y principalmente muestra la importancia de los recursos humanos".Y agreg que los recursos humanos en Argentina, "permitieron todo lo que pudimos hacer en la pandemia Los recursos humanos no se inventan de la noche a la maana, sino que es una inversin muy grande del Estado argentino.Por su parte el director del Instituto de Procesos Biotecnolgicos y Qumicos de Rosario (IprobyQ-Conicet), Hugo Menzella, fue el que fund Kecln que se dedica a hacer enzimas industriales.Explic que "no hay una empresa en su tipo en Argentina ni en Sudamrica" y destac que las enzimas industriales "reemplazan los procesos qumicos tradicionales por otros ms amigables con el medio ambiente, ms eficientes y que generan menos contaminacin"."Estamos muy contentos de haber contribuido desde el Conicet con el desarrollo de esta empresa. A nosotros nos educ el Estado durante 30 aos, y hoy nos toc la suerte de devolver todo lo que invirti en nosotros", precis el cientfico.Mientras se construye el edificio del Iprobyq en paralelo se construye uno nuevo que tiene como fin generar un espacio de encuentro y vinculacin para los adjudicados de la convocatoria “Emprende EBT”,Este es un instrumento de la provincia de Santa Fe para que los cientficos tengan la posibilidad de presentar sus proyectos actores del ecosistema emprendedor de base tecnolgica a potenciales inversores, proveedores y/o clientes.En este sentido, el Conicet se comprometi a realizar una obra de infraestructura destinada para construir parte del edificio junto a la incubadora con una inversin conjunta con la Universidad de Rosario de $87.000.000.