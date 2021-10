Energías Renovables: el desafío de cambiar la matriz eléctrica para proteger al planeta

Los panales de energa solar se han ido incorporando al paisaje argentino. (Foto: INTI)

Ciencia hecha en Argentina: Energas Renovables (Edicin de video: Ana Almaraz/Tlam)

Los nuevos vientos de IMPSA

El Parque Elico Arauco, en La Rioja, a 90 kilmetros de la capital provincial. (Foto: IMPSA)

Cuando calienta el sol

El Parque Solar Cauchari, en la puna jujea, es el mayor de Latinoamrica con una potencia de 300 Mw.

La energa solar ya se utiliza en redes domiciliarias. (Foto: INTI)

Biomasa, aprovechar residuos

La Planta de Tratamiento y Reciclado El Jote, en San Luis. (Foto: INTI)

All se produce electricidad, usando como combustible residuos forestales y agrcolas. (Foto: INTI).

Hidrgeno para almacenar y transportar energa limpia

La doctora en Ingeniera Qumica Fabiana Dennari, investigadora del Conicet y docente en el Instituto Balseiro.

Energa undimotriz, la fuerza del mar

Una recreacin de cmo se obtiene energa undimotriz gracias a las fuerzas de las olas. (Foto: UTN)

La energa undimotriz es limpia, renovable, de muy bajo impacto y constante todo el ao. (Foto: UTN)

El equipo de investigacin de la Universidad Tecnolgica Nacional.

Energas limpias y con futuro

A mediados de agosto, la generacin energtica de fuentes renovables en Argentina, aunque el promedio anual se sita en el 10%. Cambiar la matriz elctrica, actualmente basada en un 85% de combustibles fsiles, hacia fuentes limpias de energa, es una de las vas ms rpidas de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (la otra es frenar la deforestacin).Argentina presentar ante, un compromiso de llegar al 30% de participacin de renovables en su matriz elctrica para 2030. Para esto, el pas no solo cuenta con su posicin geogrfica y recursos naturales variados y abundantessino con conocimientos y desarrollos tecnolgicos propios, que permiten adaptar dispositivos y soluciones a las necesidades de cada regin.estableci el primer marco legal y de impulso a este tipo de energas. Luego vinieron las licitaciones del programa Renovar para la instalacin de grandes parques elicos y solares (las tecnologas ms maduras y costo eficientes hasta el momento), con cuantiosas inversiones y tecnologas extranjeras.Sin embargo, este modelo, que concentra capital y rentabilidad en pocas manos, empez a frenarse en 2018, cuando cambiaron las condiciones de financiamiento de los proyectos. “Aquellos que consiguieron financiacin y empezaron a construirse antes de 2018, continuaron o ya estn entregando energa al sistema. El resto qued en veremos”, apuntaEl momento parece propicio para impulsar proyectos con tecnologa y mayor integracin de componentes locales. “Existen interesantes desarrollos en energa elica por parte de la empresa nacional IMPSA; tecnologas para aprovechar la biomasa en las distintas regiones del pas, innovaciones en energa solar trmica y aprovechamiento del hidrgeno como alternativa para almacenar y transportar energa limpia, e investigaciones avanzadas en energa undimotriz para aprovechar la energa del mar”, enumeraFundada por la familia Pescarmona a principios del siglo pasado,es uno de los principales desarrolladores de tecnologa elica de la regin.La compaa dise y patent una plataforma para la construccin de aerogeneradores de alta potencia, mediante acuerdos con el INTI y la firma rionegrina INVAP, yLos distintos modelos de aerogeneradores de IMPSA se adaptan tanto a los vientos fuertes y extremos de la Patagonia, como a los ms calmos en el centro y norte del pas. “Venimos trabajando en el desarrollo dedesde hace 15 aos. Esto nos permiti adaptarnos a los requerimientos de cada vez mayor potencia en el mercado internacional, con generadores de 5 MW de potencia, destaca“Hoy el contenido nacional de nuestros equipos supera el 70%, y se incrementar a ms de un 90% con el futuro desarrollo de palas de diseo y fabricacin nacional liderado por el INVAP”, apunta.De todas las energas renovables, la que viene del sol es la que ofrece mayor potencia, aunque slo una pequea parte puede ser aprovechada. Segn la, "en un solo da, la luz que llega a la Tierra produce energa suficiente para satisfacer la demanda energtica mundial durante varios aos”.Ante todo, es preciso diferenciarEn tanto, la solar fotovoltaica transforma la energa del sol en electricidad por medio de paneles fotovoltaicos y puede almacenarse en bateras o ser volcada a la red.Argentina cuenta con importantes niveles de radiacin solar, sobre todo en el Norte. A fines del ao pasado, entr en funcionamiento en Jujuy. Sin embargo, la mayor parte de la tecnologa que all se despliega proviene de China. "En fotovoltaica llevamos algunos pasos atrs respecto de otros pases y adems hay un solo fabricante nacional de paneles", dice"En energa termosolar hay ms desarrollo ya que es una tecnologa simple que puede ser aplicada localmente. Adems, es una alternativa para la poblacin no conectada a la red de gas, que generalmente es la de menor poder adquisitivo y suele pagar ms cara la energa", apunta.El INTI cuenta con una Plataforma Solar Trmica que asesora y evala a fabricantes nacionales de termotanques y a programas de instalacin en barrios populares junto a ONG y organismos municipales.Una de las opciones energticas con mayor disponibilidad a lo largo del pas es la biomasa, una categora que abarca desde la combustin de lea para calefaccin hasta plantas trmicas para producir electricidad,, pasando por el biogs de residuos slidos urbanos, hasta los biocombustibles.“Al ser un pas agroindustrial, tenemos una variada gama de posibilidades de hacer biomasa con derivados de las distintas cosechas: caa de azcar en Tucumn, man en Crdoba, algodn en chaco, cscara de nuez en Catamarca”, enumera, ReBiBiR.La entidad trabaja con empresas y municipios para que estos recursos puedan ser industrializados, y no solo quemados para generar calor. Rearte menciona algunos casos:, que de otro modo se convierten en un pasivo ambiental con riesgo de incendio. Y la fabricacin de briquetas con residuos de poda urbanos.En San Luis,, su planta de biogs para generar energa elctrica e incorporarla al sistema nacional de distribucin energtica. Ubicada a las afueras de la ciudad puntana de Justo Daract, se alimenta con silo de maz y desechos de la produccin de engorde vacuno (feed lot), para producir una potencia de 1 MWe (Mega Watt elctricos).Una de las ventajas dey se pueden escalar. Adems genera cinco veces ms empleo por Megawatt instalado que otras energas. Y son puestos de trabajo en toda la cadena de valor: la produccin, gestin, transporte, transformacion y gestin”, asegura Rearte.Por su capacidad de funcionar como “vector energtico”, al permitir almacenar y transportar energa,Desde su laboratorio en el, investigadora del Conicet y docente en el Instituto Balseiro, lidera un equipo que investiga un novedoso material para almacenar hidrgeno en forma segura y usarlo en vehculos.como su intermitencia, y las dificultades para almacenar y transportar la energa que proviene del sol o del viento”, dice Gennari. “Nosotros estamos desarrollando catalizadores nanoestructurados que permiten obtener hidrgeno a partir de una mezcla de etanol –obtenido a su vez de la fermentacin de residuos orgnicos- y agua”, explica. “Pero como esta conversin tambin requiere del uso de energa, apuntamos a, y capturar el hidrgeno en un nuevo material nanoestructurado que funciona en forma similar a una esponja, absorbiendo el hidrgeno en estado gaseoso. Esto nos permite transportarlo en forma segura y liberarlo en el momento y lugar en que se necesita y de manera constante”, relata la investigadora.Por el momento, algunos pases lo estn ensayando para vehculos de carga y de transporte pblico de pasajeros.Es una tecnologa realmente limpia, pero por ahora su costo econmico es alto”, advierte Gennari.“Nuestra plataforma martima es casi tan extensa como la continental, y es un territorio lleno de recursos donde no vive nadie y est sujeto a la depredacin”, dice el ingenieroConcretamente, lo que Haim propone es aprovechar la fuerza del mar para generar energa. Y aqu hay varias opciones: a partir de las mareas (energa mareomotriz), de las olas (undimotriz), energa de las corrientes, y trmica marina; aunque las dos ms desarrolladas internacionalmente son la mareomotriz y undimotriz. Haim se especializ en esta ltima, que tcnicamente es, y tiene un gran alcance territorial (viaja muchos kilmetros) y poca intermitencia (es casi constante, dependiendo poco de las condiciones climticas).Adems, es una energa con gran potencial pero an no alcanz su madurez en el mundo, por lo queEl propio, quien fuera su director de proyecto en la UTN, desarrollaron un prototipo de generador de energa undimotriz que gan en 2010 la competencia Innovar. Y se present recientemente al programa de financiacin Pampa Azul, iniciativa del ministerio de Ciencia para proyectos cientfico tecnolgicos en el Mar Argentino.El prototipo se ajusta a las caractersticas del oleaje en las costas argentinas., que a su vez lo transforma en un movimiento circular y uniforme que va acoplado a un generador elctrico.Adems, el equipo desarroll un sistema de captacin de datos mediante tecnologa open source que mide parmetros como velocidad, aceleracin, tensin, potencia e intensidad de corriente que se genera en el equipo.La diferencia entre el equipo de la UTN, cuyo funcionamiento es mecnico, y otros que existen en el mundo que son hidrulicos, es su simplicidad,(ya que los sistemas hidrulicos pueden romperse y derramar fludos en el mar).“El equipo que diseamosPero se puede escalar. Generalmente se colocan varios, como si fuera un parque elico off shore, a una distancia de 1 o 2 kilmetros de la costa, para que no sea tan caro transportar la energa. El potencial es mucho mayor que el de la elica, por la densidad del agua, que es 850 veces mayor que el aire”, explica el ingeniero.Con el financiamiento del programa Pampa Azul, Haim y su socio esperan poder llevar adelante las pruebas de este equipo en la costa bonaerense y comenzar su fabricacin en serie., destaca Haim.La necesidad de reducir emisiones de gases de invernadero, y la tendencia global a descarbonizar las economas, impulsan en el mundo el desarrollo de las energas renovables. Si no se consideran los subsidios que an mantienen las fsiles (petrleo, carbn, gas),Y adems, permiten generar empleos; conocimientos y capacidades locales. El cambio de una matriz energtica no se hace de un da para el otro, pero la transicin ya est en marcha, y todo indica que deber acelerarse.