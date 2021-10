Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos hasta el martes próximo

La agenda en los medios pblicos, desde este jueves y hasta el prximo mircoles. (Foto:Alfredo Ponce)

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

RADIO NACIONAL

TELEVISIN PBLICA

A un ao de la muerte de Quino. (Foto:Alfredo Ponce)

TLAM

✏️ Un ao sin Quino



El recuerdo de Quino a travs de los equvocos: lo que Mafalda no hizo y no dijo



Aniversario de Quino Por REP

ENCUENTRO

Cuarto captulo de la serie.

CONTAR

El Centro Cultural Kirchner y la Cmara Argentina del Videoclip presentan un ciclo de videos musicales.

TLAM

🖱 El mundo a un clic



❗En esta entrega ⏩ La historia del #hashtag



Tiene una larga historia, que va desde la Antigua Roma hasta convertirse en el smbolo que conocemos ahora: #



VIERNES 01 DE OCTUBRE

CONTAR

Este documental relata los acontecimiento del atardecer del 11 de septiembre de 1978.

TLAM

DEPORTV

Jugarn River vs Platense.

TELEVISIN PBLICA

SBADO 02 DE OCTUBRE

TLAM

Natalia Mazzei nos ensea cmo, con acciones cotidianas, cuidar el planeta.

TELEVISIN PBLICA

NACIONAL FOLKLRICA FM 98.7

🎙 AIRE #QuinoEsNacional



Ya comienza la transmisin especial desde @NacionalMza que hoy pasa a llamarse oficialmente LRA6 RADIO NACIONAL MENDOZA QUINO



TELEVISIN PBLICA

DEPORTV

NACIONAL CLSICA

📻 18hs en @enlaclasica



Un recorrido por obras de cmara de compositoras de los siglos XIX y XX: Francesca Nava D'Adda, Emilie Mayer, Ruth Crawford Seeger y Norma Lado. Adems, un repaso por la actividad de la directora francesa Ariane Matiakh .



RADIO NACIONAL

CONTAR

En vivo desde Tecnpolis.

DOMINGO 03 DE OCTUBRE

TLAM

NACIONAL CLSICA 96.7

DEPORTV

Jugarn Racin Vs. Lans.

RADIO NACIONAL

TELEVISIN PBLICA

DEPORTV

La seleccin disputar por segunda vez en su historia la final del Mundial de Futsal

TELEVISIN PBLICA

LUNES 04 DE OCTUBRE

Zamba conoce a una increble amiga del futuro

DEPORTV

NACIONAL ROCK 93.7

Entrevistarn a Javier Malosetti .

TLAM

MARTES 05 DE 0CTUBRE

NACIONAL ROCK 93.7

CONTAR

DESTACADOS

19.00 hs. CEREMONIA NOMBRAMIENTO DE LRA6 RADIO NACIONAL MENDOZA QUINO.Programa especial desde la ciudad de Mendoza. Acto oficial en el primer aniversario del fallecimiento del genial artista mendocino. Por las 49 emisoras de Radio Nacional y la TV Pblica.19.00 hs. QUINO NOS UNELa Televisin Pblica transmitir en vivo la ceremonia en la que LRA 6 llevar como nombre oficial Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje al enorme artista mendocino, a un ao de su fallecimiento.Los artistas plsticos Miguel Rep, junto a Omara Ser, Osvaldo Chiavazza, Kevin, Ernesto Guerrero, Salom Gamboa, Fabiana Juri, Mariano Ledesma, Carlos Alonso, Crist y Marcela Furlani instalarn murales en su honor. Luego, Rep y Pedro Saborido realizarn un conversatorio.En la reunin participarn Joan Manuel Serrat, Vctor Heredia, Daniel Divinsky, Felipe Pigna, y Kuky Miller. Se escucharn testimonios de personalidades allegadas al Maestro Quino, se descubrir la placa que inmortalizar el nuevo nombre de la radioUN AO SIN QUINOVideo homenaje de Rep para su maestro:https://www.youtube.com/watch?v=TeHvGAGdLdw22.30 hs. VACUNAS INMUNIDAD COLECTIVA . EPISODIO 4Este cuarto captulo est centrado en varios ejes. Por un lado, el desarrollo de una estrategia vacunal basada en nanopartculas del Laboratorio de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, dirigido por Guillermo Docena y las pruebas piloto del INTI. Por otro, el desafo logstico para llevar las vacunas a cada rincn del pas en avin, camin o caballo. Y, finalmente, el debate en torno a la liberacin de las vacunas como poltica de soberana sanitaria.MSICA POR CMARA. MIRADAS DEL VIDEOCLIP ARGENTINOEl Centro Cultural Kirchner y la Cmara Argentina del Videoclip presentan un ciclo de videos musicales filmados por destacados realizadores y realizadoras en las locaciones del Kirchner, con la participacin de artistas de distintas estticas, ritmos y trayectorias:Dakillah, Femigangsta, Agua Florida, Lara91k, Dinasta, La Delio Valdez, Mala Fama: Hernn Coronel, Escalandrum y Ollantay Rojas, Bestia, Marina Fages.Directores/as: Whaire, Laura Manson, Cecilia Pinotti, Bruno Adamovsky, Rafael Nir, Julieta Maccarino, Diego Tucci Mieres, Juan Pablo Basovih Marinaro, Beln Asad, Gabriel GriecoProduccin: Centro Cultural KirchnerLA HISTORIA DEL HASHTAGAntes de ingresar a las redes sociales, el smbolo del hashtag se us como unidad de peso en la Antigua Roma, en los teclados de los telfonos y en el lenguaje computacional. Pero con su llegada a Internet en 2007, el smbolo asumi un rol clave.OBRAS MAESTRAS DEL SPTIMO ARTE: LAS PELCULAS QUE CUMPLEN MEDIO SIGLO DE VIDA"CHINA ES EL MAYOR PROVEEDOR DE VACUNAS A NIVEL GLOBAL"El embajador chino en la Argentina sostuvo que su pas garantizar que las vacunas contra el coronavirus sean "bienes pblicos globales" que lleguen a los pases en desarrollo. Su nacin "no dejar a ningno atrs", explic.DE JAPN A BUENOS AIRES POR AMOR AL TANGOKaori Orita, cantante, Natsuki Nishihara, bandoneonista y Kei Hasegawa, bailarina, dejaron Japn por amor al tango.Como otros compatriotas, llegaron a la Argentina atradas por el ritmo y la sensualidad del dos por cuatro y se "aquerenciaron" del pas y de su gente. Hoy no se plantean "volver" ni con la frente marchita.ESTRENO. GUSTAU, LA TRANSICIN AL DESCUBIERTOEste documental relata los acontecimiento del atardecer del 11 de septiembre de 1978, en el contexto de una manifestacin en contra de la Transicin espaola y en favor de la independencia de Catalua, cerca de la confluencia con la calle Aviny, Gustau Muoz de Bustillo, se desploma en una de las aceras de la calle Ferran tras recibir un disparo por la espalda. El documental toma el caso del joven Gustau como punto de partida para cuestionar la Transicin espaola, de la que se han silenciado, desde sus inicios hasta el presente, los crmenes cometidos por el rgimen.Guin y direccin: Jaume DomnechEL HUMOR DE SEBASTIN FERNNDEZComo cada semana, nos presenta "Las noticias de hoy presentadas como en el ayer".EFECTOS DE LA PANDEMIA: EL MUNDO SE QUED SIN CHIPS?El ao 2020 estuvo marcado por la escasez de microchips a nivel global, y aunque este ao la economa parece reactivarse en todo el mundo, la demanda sigue superando ampliamente a la oferta.Una de las industrias ms afectadas por esta crisis es el sector automovilstico, cuya prioridad como comprador se vio desplazada por la industria de dispositivos electrnicos. Mientras las grandes automotrices se vieron obligadas a adaptar sus lneas de produccin, los principales proveedores de chips se disputan el liderazgo en el mercado.13.00 hs. LIGA DE FUTBOL FEMENINOExcursionistas vs. UAI UrquizaRelato: Agustina Vidal - Comentario: Brbara Roskin - Campo de juego: Marcela Brachetti, Daniela Portela Chain15.30 hs LIGA DE FUTBOL FEMENINORiver vs PlatenseRelato: Carla Mileo - Comentario: Melu Kaler - Campo de juego: Lucila Argiles, Romina Sacher23.30 hs. ALMA DE ARTISTA. LTIMO CAPTULOLa actriz, cantante, bailarina y directora teatral argentina, Nacha Guevara, narra en detalle la creacin e intimidad de sus personajes, su experiencia en el mundo de la actuacin y la relacin con el pblico en los diversos escenarios que abrieron su camino a su consagracin como artistaECOINTENSAUn nuevo captulo en el que Natalia Mazzei nos ensea cmo, con acciones cotidianas, cuidar el planeta.01.00 hs. FILMOTECA. La Escuela Documental de Santa Fe.Sbado: Lpez Claro (Juan Oliva, 1960); Hoy Cine Hoy (Diego Bonacina, 1965); Reservas Forrajeras (Csar Caprio, 1965); Sin Tregua (Simn Feldman, 1966) y Hachero Noms (Jorge Goldenberg y Patricio Coll, 1966).Domingo: Un Acto (Federico Padilla); Gaitn a Casa (Raul Beceyro); La Vieja Ciudad (Marilyn Contardi, 1969); Vestigios (Juan Oliva, 1970); La Pampa Gringa (Fernando Birri, 1963) y Tire Di (Fernando Birri, 1958/60).Conducen: Fernando Martn Pea y Roger Koza01.00 hs. DE VINOS Y VINILOSCon Rodrigo Sujodoles. Entrevista a Quique Pesoa08.00 hs. ACADEMIA NACIONAL DE FOLKLORECon Mnica Abraham y Rolando Goldman. Entrevista a Araceli Matus.10.30 hs. PREVIA. TORNEO CLAUSURA YPF FTBOL FEMENINO.11.00 hs. INDEPENDIENTE- VILLA SAN CARLOS.Relatos: Carla Mileo. Comentarios: Claudia Villapun. Notas en campo de juego a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera.12.45 hs. PREVIA FTBOL ATP13.30 hs. GODOY CRUZ - NEWELL`SRelatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damin Trillini. Notas desde campo de juego: Germn Berghmans, Juan Ballesteros y Alejandra Martnez.13.00 hs LIGA DE FUTBOL FEMENINOEl Porvenir vs. BocaRelato: Carla Mileo - Comentario: Ivana Rodrguez - Campo de juego: Fernanda Bonell, Marcela Brachetti96.7 https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/ 18.00 hs. CUATRO CUERDAS.Pablo Sarav conduce este segundo programa de homenaje a Arthur Grumiaux en el centenario de su nacimiento.Nacido en Blgica en 1921, Arthur Grumiaux fue uno de los mejores violinistas de su tiempo y un gran representante de la famosa escuela franco-belga del violn.19.00 hs. PROGRAMA ESPECIAL.CONDUCIENDO A CONCIENCIA, 15 AOS.Conduce Carla Ruiz, con msica exclusiva de las distintas ediciones del Festival y testimonios de los artistas participantes. Anticipando la edicin 2021 del 8 de octubre.20.00 hs. FTBOL LIGA PROFESIONAL: VLEZ - INDEPENDIENTE.Con Vctor Hugo y el Equipo de Relatores - Pasin Nacional19:00 hs. CONCIERTOS EN VIVO DEL CENTRO CULTURAL KIRCHNER. CONCIERTO CASTIEIRA DE DIOS.Transmisin en vivo del Ensamble: Para Astor.EVENTOS EN VIVO DESDE TECNPOLISInauguracin de la dcima edicin de Tecnpolis, que se extender durante 34 jornadas, hasta el 12 de diciembre. Todas y todos podrn disfrutar del parque los viernes, sbados, domingos y feriados de 12:00 a 20:00. En esta oportunidad, la muestra contar con la presencia de ms de sesenta organismos e instituciones divididos en siete polos temticos, y cientos de eventos, talleres, experiencias, muestras, presentaciones y espectculos. Muchas de sus actividades podrn verse a travs de la plataforma Contar, de manera gratuita, para todo el pas.Rep sorprende con su historia dibujada y un nuevo captulo.11.00 hs.OMNIFeldman-Shaw, mundos paralelos, con la conduccin de Marcelo Delgado11.00 hs LIGA DE FTBOL FEMENINOLans vs RacingRelato: Carla Mileo - Comentario: Ivana Rodrguez - Campo de juego: Lucila Argiles, Daniela Portela Chain14.00 hs. LA PREVIA: FTBOL LIGA PROFESIONAL.17.00 hs RIVER - BOCA20.15 hs RACING - ESTUDIANTESCon Victor Hugo y el equipo de Relatores - Pasin Nacional.14.00 hs. ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE FUTSALAlent al seleccionado nacional que disputar por segunda vez en su historia la final del Mundial de Futsal.22.30 hs. ESTUDIO 1Hilda Lizarazu y Chango Spasiuk recibirn a La Deliio Valdez, la agrupacin cooperativa que viene haciendo huella en la cumbia argentina.PAKAPAKA - https//www.pakapaka.gob.ar 13.30 hs. ESTRENO. LA ASOMBROSA MISIN DE ZAMBA Y YAZY POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE!En esta oportunidad, Zamba conoce a una increble amiga del futuro: la ambientalista Yazy. Con la ayuda de su patineta voladora, exploran el mundo de la ecologa. Glaciares y humedales son algunos de los paisajes que recorren Zamba y Yazy, junto a especialistas del ambiente, para aprender datos curiosos y tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta. Adems, en este captulo se podr ver a Zamba en la adolescencia!Repite a las 18:00 y 22:00LIGA DE FUTBOL FEMENINO13.00 hs. Huracn vs. Estudiantes15.15 hs. Gimnasia LP vs. SATRelato: Natalia Maderna - Comentario: Melu Kaler - Campo de juego: Delfina Corti, Julieta Sampaoli16.00 a 18.00 hs. Lu a Vi - AHORA 16Entrevista a Javier Malosetti .Conducen Eddie Babenco, Juan Manuel Karg, Flora Alkorta y DJ Pradn.Lunes 20.15 Coln - BanfieldTLAM RADIO - SINTONA VERDECuidadores de la Casa Comn: Un puente entre el trabajo y la proteccin del planetaEn este nuevo episodio del podcast ambiental de Tlam Radio, entrevistamos a Martha Arriola, coordinadora nacional de Cuidadores de la Casa Comn, un movimiento que surge de la encclica papal "Laudato Si" y genera proyectos productivos desde una concepcin ambiental. Actualmente agrupa, en 18 provincias, a ms de 5000 jvenes de sectores populares.20.00 hs. LA HORA LQUIDAEn vivo en el Auditorio, con Gillespi entrevistando a Mara Rosa Yorio y Fernando Szereszevsky en la primera entrega de 4 emisiones especiales de La Hora Lquida, dedicadas a Charly Garca en el mes de su cumpleaos 70. Tambin por Twitch!ESTRENO. FUTUROS DOLOSEn esta serie de ficcin, Martn y "el Dani" trabajan en un magazn radial que es un completo fracaso. Sin embargo su sueo es triunfar en el periodismo deportivo. La suerte parece jugar a su favor cuando los invitan a conducir un programa de ftbol por cable: Futuros dolos. Lo que no saban, es que se trataba de transmisiones de ftbol infantil. Se convertirn en el centro de burlas de sus colegas. Pero no ser este pequeo traspi un salto al estrellato en el periodismo deportivo? Con Miguel Martn, Daniel Elas, Ada Navajas, Luisa Lpez de la Casa, Sebastin Finkelstein, Guido Guerrero, Chabela Daz.Direccin: Franco Lescano NorielMirala ahora en https://www.cont.ar/serie/2cc096c7-813d-49fb-8108-81ad676f613bCONTAR - https://www.cont.ar/ CICLO MIR PA'CDisponibles desde el jueves 30 de septiembre hasta el sbado 2 de octubreSENDA IGNORADACosta Rica (1983)Direccin: Ingo Niehaushttps://www.cont.ar/pelicula/12c639c8-3549-47f5-b386-0b46713534c1TO YIMMxico (2019)Direccin: Luna Marnhttps://www.cont.ar/pelicula/f4ca1651-e386-4ba8-a7e5-fe251473d6f4ANINAUruguay (2013)Direccin: Alfredo Soderguithttps://www.cont.ar/pelicula/2f351296-8086-4f7e-915f-9b9e163633d9GUARANParaguay (2015)Direccin: Luis Zorraqunhttps://www.cont.ar/pelicula/b9bbc35d-b398-4904-879d-ce881269c3f3Disponibles desde el sbado 2 hasta el lunes 4 de octubre:VESTIDO DE NOVIACuba (2014)Direccin: Marilyn SolayaAQU ESTOY, AQU NOChile (2012)Direccin: Elisa EliashTODOS CAMBIAMOSPanam (2019)Direccin: Arturo MontenegroSUEO PROHIBIDOCorea del Sur (2019)Direccin: Hur Jin-hoHasta el 4 de octubre, tambin continan disponibles los siguientes cortometrajes:Eu, minha me e Wallace, de los hermanos Carvalho (Brasil); Remitentes, de Omar Cubas (El Salvador); Vivir distinto, de Octavio Soto y Tania Solomonoff (Mxico); Juan Melgar Junn, de Sebastin Touma (Panam); Dalila, la guardiana del monte, de Lupe Benites (Per); La ciudad sin ti, de Mnica Silva (Chile).