Inauguraron la primera casa comunitaria para mujeres y personas LGTBIQ

El hogar cuenta con capacidad para alojar a 20 mujeres con hijos y a personas del colectivo LGTBIQ que lo requieran (Foto: Pepe Mateos)

Es para personas que atraviesan situaciones de consumo, en extrema vulnerabilidad social y habitacional (Captura Twitter @torresgabito)

La Marabunta era un deseo postergado en el partido de San Martn. (Foto: Pepe Mateos)

La subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Gnero del Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad de la Nacin Laurana Malacalza (Foto: Pepe Mateos)

La secretaria de Polticas Integrales sobre Drogas de la Nacin Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Gnero del Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad de la Nacin, Laurana Malacalza, y el intendente de San Martn, Fernando Moreira, encabezaron este jueves el acto de inauguracin de lapara mujeres, lesbianas, travestis y trans, que se suma a la red de atencin, que ya cuenta con 50 lugares de alojamiento en todo el territorio nacional."Desde Sedronar hemos aprendido que con los problemas de consumo es muy necesario acompaar la vida toda de alguien, con tratamiento psicolgico, con restablecer lazos, con entusiasmarse con algo en la vida de nuevo, con volver a entablar entornos afectivos. Y eso no es posible si nosotros no estamos en los territorios, si no ponemos lugares", explic Torres tras la inauguracin formal de este espacio., seal.En esa lnea, Torres explic que "esta casa convivencial para mujeres con hijos, es un lugar que se suma a la red que tiene el municipio de San Martn, donde adems contamos con un montn de casas comunitarias en los barrios ms vulnerables, y eso es lo que aprendimos, a tener diferentes dispositivos para ir acompaando mejor. As que es una alegra enorme estar inaugurando este espacio"."Cuando llegamos a conformar nuestro Ministerio, el Estado nacional no tena registro de las experiencias de proteccin a personas en situacin de violencia que desarrollan las organizaciones y esto es un paso en ese sentido. Hoy venimos a sumar para que estos espacios tengan cada vez ms fuerza", sostuvo en tanto Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Gnero del Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad de la Nacin.Por su parte, el intendente Moreira expres: "Quiero felicitar a todos los que trabajaron por este sueo, que es este hogar convivencial, y que tiene un objetivo muy claro que es la ayuda a las mujeres y mujeres trans que estn pasando por una situacin de consumo problemtico, y poder acompaarlas y fortalecerlas para que puedan recuperar un camino mejor".El jefe comunal explic que "con la articulacin de la Iglesia, de las organizaciones sociales, del Estado Nacional, a travs de la Sedronar, y del Ministerio de las Mujeres, se logr cumplir este sueo y, desde el municipio, nuestro objetivo es que las intervenciones que podamos tener en nuestros barrios, con nuestras vecinos y vecinas surjan siempre conjuntamente".La casa 'La Marabunta' se gest en articulacin con Sedronar debido a la creciente demanda de espacios de acompaamiento de los consumos problemticos con perspectiva de gnero que existen, dado que las condiciones materiales de gran parte de lasEn esa lnea, esta casa cuenta con capacidad para alojar a 20 mujeres con sus hijos y a personas del colectivo LGTBIQ que as lo requieran.