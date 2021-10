Murió Sandra Grilli, la abogada del histórico caso FAL sobre el derecho al aborto

La abogada Sandra Grilli. (foto Facebook)

@NataliaGherardi, nuestra directora ejecutiva escribi en @clarincom: Desde la sancin de la ley 27.610 se presentaron al menos 35 causas. En gral, el Poder Judicial respondi positivamente a la decisin de proteger una de las leyes ms debatidas de la democracia reciente pic.twitter.com/zEpow1qTNW ELA (@EquipoELA) September 28, 2021

La abogada Sandra Grilli, que impuls en 2010 el denominado caso FAL que termin con una histrica postura de la Corte Suprema en favor del derecho al acceso al aborto, falleci en la provincia de Chubut.queproducto de las, oficial de la polica de Chubut, condenado por el delito.Su madre recurri a la justicia para que su hija pueda realizarse el aborto en un hospital pblico, pedido que se rechaz en primera y segunda instancia, hasta que intervino favorablemente el Tribunal Superior de Justicia provincial.Pero entonces un funcionario judicial de la provincia recurri la sentencia para que no sentara precedentes en el pas.En febrero del ao pasado, Tlam habl con Grilli quien cont cual fue la estrategia: "Decidimos recurrir a la Corte nacional. Fue una estrategia para lograr que la Corte se expida. No pedamos nada que el Cdigo Penal no dijera. Fue un desafo y una oportunidad".As, lya queEl caso FAL "muestra la potencia de la articulacin del activismo legal, el periodismo feminista, las organizaciones de mujeres y la mirada estratgica", dijo en su cuenta de Twitter al recordar a la abogada, la titular del Equipo Latinoamericano de Gnero y Justicia, Natalia Gherardi.Tambin en esa red social la despidieron personal de las reas de Mujeres, Gneros y Diversidad y del Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut."Manifestamos nuestras condolencias y despedimos con hondo pesar a la referenta del rea Mujeres, Gneros y Diversidad de la Municipalidad de Cholila, Abogada Sandra Elizabeth Grilli", escribieron.La abogada estaba enferma y este jueves se confirm su muerte ocurrida este mircoles en Cholila.