Enfermeros porteños denunciaron cientos de despidos encubiertos

Enfermeros porteos denuncian cientos de despidos encubiertos y analizan protestas

Foto: archivo.

La Asociacin de Licenciados en Enfermera (ALE) y la Agrupacin de Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociacin Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron al Gobierno porteo por producir "cientos de despidos encubiertos" entre el personal de salud contratado durante la Covid-19 y advirtieron sobre medidas legales y de fuerza.El Ejecutivo porteo de Horacio Rodrguez Larreta difundi el mircoles la Resolucin 871, que determin a partir de este jueves "la baja" del personal de salud contratado en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus, denunciaron los enfermeros.Hctor Ortiz, de aquella agrupacin y trabajador titular licenciado en enfermera en los hospitales Pedro Elizalde y Durand, sostuvo hoy a Tlam que "en ese segundo establecimiento de salud, a 184 trabajadores no se les renov el contrato", por lo que denunci al Gobierno metropolitano por entender que "son despidos encubiertos"."En todos los hospitales de la ciudad ingresaron unas 2 mil enfermeras, que tambin padecen esa situacin, ya que cumplieron tareas en plena pandemia y, ahora, nadie les responde a la hora de renovar sus respectivos contratos", puntualiz Ortiz a esta agencia.Tambin remarc "la terrible insensibilidad" con "la que se cesantea a enfermeras que entregaron su vida, enfrentaron la emergencia y colaboraron en la recuperacin de pacientes contagiados con la Covid-19, pero hoy viven en la total incertidumbre".A su vez, Carolina Cceres, enfermera del Hospital Torn y referente de la ALE, subray en un comunicado de prensa que "es evidente que la preocupacin de Rodrguez Larreta pasa solo por la campaa electoral y que necesita ajustar para tener plata para su marketing"."Los problemas estructurales de la salud pblica en la ciudad y las condiciones salariales y laborales del personal, en especial en el rea de enfermera, no fueron resueltas", afirm, por lo que el sector exigir la reasignacin de personal contratado y su pase a planta.En el mismo sentido, se expres Andrea Ramrez, enfermera del Hospital Ramos Meja y tambin referente de la ALE, quien indic que durante la pandemia se contrat en condiciones de extrema precarizacin a personal que cumpli tareas en vacunatorios y postas, y sostuvo que "pas la prueba".La referente denunci al Jefe del Gobierno por "ahorrar presupuesto y dar de baja centenares de contratos", en lugar de reasignar las funciones del personal, trasladarlo a planta para reforzar los equipos de salud, asegurar mejores condiciones laborales, dividir las tareas y funciones y mejorar de esa forma la calidad de la atencin de los pacientes.La ALE evala acciones legales y medidas de fuerza, en tanto, la ATE estudia realizar protesta frente al Durand la semana prxima, segn el comunicado del sector.El 13 de septiembre ltimo Ortiz denunci "maltrato institucional" en el Durand, lo que haba ocasionado la renuncia de ms de mil enfermeros en la ciudad de Buenos Aires."El Gobierno porteo no les proporciona ropa de trabajo adecuada, ningn plus salarial por insalubridad y no los reconoce en la carrera profesional. Es extremadamente difcil vivir con un salario que ronda los 44 mil pesos", haba puntualiz Ortiz en ese momento.