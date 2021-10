Avanza la aplicación casa por casa de la vacuna monodosis CanSino en la periferia platense

La aplicacin de monodosis lleg a la perisferia platense.

La provincia de Buenos Aires contina con el, informaron las autoridades sanitarias."Continuamos con el operativo de vacunacin casa por casa, con la novedad de haber incorporado la vacuna CanSino, que es monodosis", cont a Tlam el director de la Regin Sanitaria XI, Claudio Cardoso.El funcionario destac que esa vacuna "permite que aquellas personas que tienen dificultad para poder trasladarse solucionen la inmunizacin a travs de esta vacuna que no requiere una dosis adicional y un nuevo compromiso"., remarc el titula de la Regin Sanitaria XI, que abarca 18 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Berisso, Ensenada, Dolores y Chascoms.En estos operativos casa por casa, los equipos sanitarios aplican la vacuna CanSino a mayores de 18 aos; y se despliega un trabajo que incluye a representantes del PAMI y ANSES para resolver cuestiones vinculadas con ambos organismos y permita, as, el acceso a ms derechos.El mircoles, y si las condiciones climticas lo permiten continuarn en Arana y el sbado en el barrio de las calles 140 y 76 de la periferia de la capital bonaerense.Este tipo de operativos comenzaron a principios de este mes, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha jornadas de salud integral con eje en la vacunacin contra el coronavirus con un bsqueda activa, casa por casa, de personas que habitan en barrios populares y zonas rurales, y que todava no se vacunaron.