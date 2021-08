"Bienvenidos a mi pueblo": un proyecto que potencia las migraciones a zonas rurales

Todas las familias participaron de la construccin de sus viviendas en Colonia Belgrano, cuyo pueblo ms cercano es San Martn de las Escobas, a quince kilmetros.

Los nuevos vecinos de Colonia Belgrano

Un grupo de migrantes establecido en Colonia Belgrano, provincia de Santa Fe. El pueblo est a diez minutos de la Ruta 34, que va de Rosario a Salta.

Los protagonistas que participaron de la prueba piloto, trabajando en los cimientos de las casas.

Bienvenidos a mi Pueblo es una iniciativa que planea extender a otros pases de Latinoamrica.

Vecinos trabajando en los terrenos de lo que ser una comunidad para las familias del proyecto.

Las condiciones para migrar

Las primeras familias dan comienzo al nuevo desafo de re-migrar hacia pueblos rurales.

Su implementacin en otras regiones “Bienvenidos a mi Pueblo” tiene demanda internacional. Si bien la prueba piloto fue en una localidad de Argentina minuciosamente estudiada para lograr el éxito migratorio, la problemática de la concentración en ciudades no tiene frontera. “Tenemos llamados desde distintos países de Latinoamérica, Europa y Asia que piden la implementación del programa para distintas regiones y que sus pueblos florezcan”, comenta Jaime.



En esa línea, las autoridades del programa también tuvieron en cuenta Colombia, México, España e Italia, lugares con mucha despoblación rural y mucho movimiento para la ruralización y neo-ruralización.



Según Jaime, “Colombia tiene un poco más del 80% de reagrupación de personas en ciudades, lo mismo México, una de las mayores poblaciones de Latinoamérica".



El último censo del 2010 indicó que la provincia de Buenos Aires ya contaba entre su población con 4.080.701 personas originarias de otras provincias, lo que representa un 26% del total de la población censada, según la Dirección Provincial de Estadísticas.

El impacto en el medio ambiente El proyecto de desconcentración poblacional no sólo promete un mayor bienestar por calidad de vida. De continuar con la acumulación demográfica en los conglomerados, el impacto ambiental negativo por la contaminación residual será un cercano porvenir y también está en agenda.



“Estamos consumiendo el planeta. Las grandes ciudades utilizan el 80% de la energía global, producen el 70% de los residuos y aportan de manera directa al efecto invernadero”, sostiene la directora ejecutiva.



Desde ese lugar, el proyecto contiene otro desafío: poder relocalizar y armonizar todos los lugares del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las ciudades ocupan entre el 2 y el 4 por ciento de toda la superficie del planeta, y dentro de ese rango, un 60% de las personas está agrupado en conglomerados generando residuos de manera constante.

Las ventajas que histricamente ofrecan las grandes ciudades respecto de las zonas menos habitadas del pas, poco a poco se van perdiendo. Ms an, la pandemia de coronavirus que golpe a los grandes conglomerados relativiz aquello que antes pesaba ms en la balanza. Las oportunidades que brindaba la ciudad por encima de los pueblos hoy no están tan claras. Como muchas otras en el mundo, la Ciudad de Buenos Aires fue vista como una opción a los sueños de aquellos jóvenes que residían en pueblos y, mayormente en su adolescencia, migraban en búsqueda del "American Dream" porteño que les garantizase cierta prosperidad económica o académica. Para mitigar esta histórica relación de fuerza que siempre estuvo a favor de las metrópolis, nació en 2014 un proyecto de repoblación que adquirió otro significado con la pandemia: la fundación suiza ES VICIS, inició el programa "Bienvenidos a mi pueblo", una iniciativa que busca revertir esta tendencia mundial. En diálogo con Télam, Jaime cuenta: "Seleccionamos 14 pueblos de las zonas de las Colonias y de San Martín y finalmente nos decidimos por Colonia Belgrano. Tenía una capacidad de bienvenida muy sólida y rápidamente se organizaba". Si el modelo funcionaba acá, iba a funcionar en otros lugares", informa Jaime, y añade: "sólo el 8% de la población argentina vive en zonas rurales, en las últimas décadas se dio una fuerte migración interna. Dicen que la gente va la ciudad porque le gustan las luces y quiere ir al teatro, pero cuando le preguntas te dice que está por el trabajo, si le das la oportunidad, naturalmente va a querer reorientarse", sostiene Jaime. -Esto viene siendo un desafío desde hace muchas décadas. Si hablamos de migraciones internas estamos presenciando un hacinamiento. En las ciudades, las personas reducen su calidad de vida, se deshumanizan, no conocen a su vecino, pierden sus valores y su arraigo e identidad cultural. A nivel internacional también se ve; muchos se van a otros países creyendo que van a encontrar la fortuna tan buscada. Cada uno migra para vivir mejor, pero si no repensamos una migración desde las ciudades hacia esos pueblos no se puede generar una balanza equilibrada dentro de un país. -Nuestro programa tiene las sólidas bases de cualquier red de locación sostenible; el punto fundamental es "cómo voy a vivir en un lugar si no tengo trabajo". La primera sostenibilidad tiene que ser laboral, entonces hacemos un estudio de mercado profundo para definir las oportunidades de negocio, con eso te aseguras que el sustento económico está. Después hay una organización vecinal donde se habla de cómo va a crecer, hasta dónde queremos crecer y cuáles son los objetivos para no generar un caos o una ciudad de 500.000 habitantes. Todo eso está pensado. -Tenemos un 5% de re-migración anual, nuestras familias fueron con un plan de financiamiento de la provincia, cumpliendo los criterios locales y pagando sus cuotas. Nosotros estamos en contacto semanalmente y hablamos con algunas instituciones, relevamos nuestros datos y vemos cómo va evolucionando el proyecto. Somos una fundación que aprende y transmite conocimientos, hicimos pruebas metodológicas y ahora son compartidas junto con un paquete que viene de nuestro modelo de seis fases. -Que querían irse de las ciudades desde mucho antes de la pandemia. Cuando largamos nuestra propuesta en 2016 tuvimos 20.000 familias anotadas en 4 semanas. El deseo es no tener que irse 15 días de vacaciones sino vivir en un lugar que parezca como estar de vacaciones e ir a la ciudad cuando lo necesiten. Hoy en día las condiciones de conectividad están más que dadas para poder trabajar con productos y servicios que pueden darse en estos lugares. -La bienvenida la da un grupo de vecinos, pero después hay una comunicación interna que se trabaja de manera transversal, durante los 36 meses que dura el programa, a fin de cambiar la narrativa de expulsión. Hay que romper con ese discurso que tienen los locales y qué le dicen a los chicos desde temprano, ese discurso expulsivo que se tienen que ir para poder ser algo en el mundo, que el pueblo no es el lugar. El temor que tienen es natural, piensan que le van a sacar el trabajo o que les van a hacer la competencia. Hay que romper con ese discurso que tienen los locales y qu le dicen a los chicos desde temprano, ese discurso expulsivo que se tienen que ir para poder ser algo en el mundo, que el pueblo no es el lugar. El temor que tienen es natural, piensan que le van a sacar el trabajo o que les van a hacer la competencia. Hay dos caras, la bienvenida a los que llegan, y la bienvenida de los que ya están. No hay exigencias imposibles para quienes están decididos a animarse a una experiencia diferente. Según la página oficial del proyecto, https://bienvenidosamipueblo.org/, los requisitos son: * Ser residente de una ciudad y desear vivir en un pueblo. * Tener emprendimientos u oficios que puedan ser trasladados como actividad a un pueblo rural. * Ser empleado en relación de dependencia y poder trabajar de forma remota. * Rentar otra propiedad y que eso te permita radicarte en un pueblo o bien estar en la búsqueda de una re-migración a comunidades rurales. Además, aquellos pueblos que deseen ser anfitriones también pueden inscribirse para ser elegidos y recibir a una comunidad para repoblar la zona. Según el sitio web, para poseer mayor oferta de productos y servicios, deberán comprometerse y acompañar el programa de desarrollo y contar con autoridades comunales interesadas en implementar el proyecto al pueblo.