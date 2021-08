El hombre que introdujo la variante Delta en Córdoba está internado con neumonía

El hombre identificado como el "caso cero" por ingresar la variante Delta de coronavirus a Crdoba, permanece internado en un hospital de la ciudad.

El hombre identificado comopor ingresar la variante Delta de coronavirus a Crdoba, tras regresar de viaje desde Per, permanece internado en un hospital de la ciudad, informaron fuentes mdicas.El hombre de 62 aos, oriundo de Per, reside en Crdoba y tras regresar de viaje al pas en un vuelo que lleg desde Limay gener que el virus se propagara y contagiara al menos a 20 personas.Adems de l, una mujer, que result afectada por ser contacto estrecho, est internada en el Hospital Rawson de la capital cordobesa.El director del nosocomio, Miguel Daz, coment a los medios locales: "El da sbado fue ingresado el caso ndice con. Durante la jornada del domingo, no se evidenci mejora en el cuadro clnico".Luego de conocerse el jueves pasado el positivo del hombre con la variante Delta,, mientras continan los relevamientos y testeos focalizados en la comunidad educativa y en el entorno intrafamiliar de los portadores del virus, informaron desde el Ministerio de Salud local.Asimismo, son cinco los detenidos e imputados como los presuntos responsables de originar el brote.Se trata del viajero que ingres desde Per a mediados de julio al pas y otro ciudadano peruano que mantuvo contacto estrecho con el positivo, a los que se suman tres argentinos que no cumplieron con el aislamiento ni las nomas sanitarias para evitar la propagacin del virus, inform el Ministerio Pblico Fiscal (MPF)., quien el 19 de julio arrib al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Lima con test negativo.Dos das despus se realiz el control, seguimiento telefnico y se program el testeo correspondiente al sptimo da, y el 26 de julio, en Crdoba, se realiz el test para el alta y el resultado fue positivo, inform el Gobierno provincial.El peruano que viaj desde ese paspor no cumplir el aislamiento y el otro ciudadano por ser “contacto directo de ste y porque tampoco respet las restricciones”, sostiene el sumario de la causa judicial tras la denuncia del Gobierno local."se constat que no guardaron aislamiento a pesar de saber que tenan coronavirus con la variante Delta y abrieron sus comercios atendiendo a clientes", detalla el informe del MPF.El brote de coronavirus hasta el momento se dio en un ncleo intrafamiliar y los aislados son personas mayores y menores con contactos de contactos estrechos con el viajero, internado tras complicarse su estado de salud.