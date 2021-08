De Los Toldos al exilio, la historia de un participante mapuche de la convocatoria del MHN

Nilo Cayuqueo (76), uno de los 2.000 participantes de la convocatoria "Tu historia en el Histrico". Foto: Osvaldo Fanton.

Nilo Cayuqueo (76), uno de los 2.000 participantes de la convocatoria "Tu historia en el Histrico" del Museo Histrico Nacional (MHN), cont a Tlam su experiencia personal comoEntre numerosas experiencias que Nilo destaca de su vida, en 1977, particip como uno de lossobre los Pueblos Indgenas, que se realiz en Ginebra.Por esta participacin Nilo fuey empujado al exilio y a un periplo guiado por la bsqueda de reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas en todos los pases en los que vivi: Argentina, Per, Francia y Estados Unidos, hasta que finalmente retorn a Argentina en 2005.Nilo naci en 1945 creci en la comunidad mapuche llamada, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde vive ahora., "luego de la masacre y la invasin que hubo por parte del Estado con los militares que se apropiaron de las tierras -narra Nilo a Tlam- y que produjo una dispora mapuche, llegando a Los Toldos desde Neuqun y parte de Chile, es decir, la frontera de lo que hoy es Chile y Argentina, porque para nosotros no haba tal cosa"."Desarrollamos una forma de vida armnica con la naturaleza hasta que se produjo la invasin y la gente fue masacrada, tuvo que escapar y perdi toda su concepcin cultural como pueblo, esto no ocurri solo con los mapuches, sino tambin a todos los pueblos indgenas de Argentina", denuncia Nilo.Cuando l era chico, la comunidad en Los Toldos, hoy -afirma- slo quedan 21 familias viviendo en el campo y "las 16 mil hectreas que tenamos no llegan a 900, las otras 15 mil se las apropiaron los inmigrantes, los escribanos, los abogados".Nilo narra el destierro y seala que muchas personas de origen mapuche"Yo crec en ese ambiente, mi to abuelo era el jefe de la comunidad y me ayud a mantener la conciencia tnica como pueblo, me contaba la historia del pueblo mapuche, la filosofa de vida".En la escuela, cuenta Nilo, la discriminacin "era terrible", la educacin era eurocentrista y racista, plantea, "decan que los indios ramos salvajes y no tenamos cultura, obligaban a los nios a renegar de su propia cultura, y por desgracia eso hoy no ha cambiado mucho".Pero a pesar de eso dice que sus recuerdos de la infancia "son muy lindos", porque iban a la escuela a caballo y creci en un ambiente sano, "carecamos de cosas pero tenamos lo suficiente para vivir porque la tierra es frtil ah", seala.Aunque vivan en comunidad, Nilo explica que,, Coliqueo dividi las tierras, y que "la iglesia obligaba a la gente a dejar su cultura, no hablar el idioma, hacerse cristiano, dividir las tierras en parcelas individuales, en contrario al espritu comunitario de nuestra gente".A pesar de eso, mantenan "el espritu del trueque" y cuando uno produca mucho maz o animales los intercambiaban, tambin por ropa o calzado y "casi no exista el dinero" aunque saban que lo necesitaban "para comprar en la comunidad, cosas como sal y azcar, y con mi padre bamos cada mes al pueblo a 15 kilmetros en sulky a comprar la mercadera para el mes".Al entrar en la adolescencia, la familia de Nilo decidi mudarse a la Ciudad de Buenos Aires."A mi pap le fue muy mal, lo estafaron, -cuenta- trabaj de pen y mi mam trabajaba de sirvienta".Tiempo despus, a los 15 aos, l tambin fue a vivir con ellos, sigui estudiando de noche y de da trabajaba de pen, "con mucha tristeza porque habamos dejado el campo".De joven, milit en el Partido Socialista, hasta que concluy que "los socialistas tenan respeto, pero en la prctica lo que queran era la integracin de los indios a la sociedad argentina, o sea que tenamos que desaparecer como cultura y nosotros no queramos eso"."En la poca de la Triple A, -seala- nosotros habamos formado una organizacin indgena en Buenos Aires, que se llamaba la Asociacin Indgena de la Repblica Argentina (AIRA) y ya estaban los peronistas fascistas, los grupos de derecha. A m la Triple A me amenaz varias veces, me odiaban, me acusaban de mapuche, de izquierdista".Sin saber que entre los oyentes se encontraba el embajador de Videla, en su exposicin dijo que "era necesario que las Naciones Unidas intervenga para proteger los derechos de los pueblos indgenas que estaban siendo sometidos y oprimidos por militares y terratenientes aliados con policas que nos quitan las tierras".Cont que al terminar el embajador Gabriel Martnez lo esper abajo y le dijo como una ordenEn esa reunin, Martnez le advirti que "haba una campaa del marxismo internacional en contra del pas y me pregunt si yo era parte de eso, yo dije que no, que estbamos defendiendo los derechos indgenas y le pregunt si saba que haba represin en las comunidades, desalojos y que nos estn matando a la gente y contest que s, que saba que hay excesos, pero que estaban 'tratando de solucionar los problemas'".Regres a la Argentina en 2005, cuando particip de la organizacin de la conferencia del ALCA. Actualmente es miembro de la Mesa de Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires, escribe un libro con sus memorias y tiene tres hijos: Nahuel, Rayen y Llanka.