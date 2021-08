Con rituales ancestrales y profunda fe, los jujeños celebraron el Día de la Pachamama

Los jujeos celebraron el Da de la Pachamama con actividades culturales y rituales ancestrales. Foto: Edgardo Valera.

Los jujeos celebraron este domingo el Da de la Pachamama con actividades culturales y rituales ancestrales,por las acciones recibidas, por la proteccin de las familias, los hogares, los alimentos y depositaron toda su fe contra los males que nos aquejan., como tambin otros pueblos de la Quebrada de Humahuaca, y en otros de toda la provincia, se reeditaron las prcticas de vinculacin con la Madre Tierra como la corpachada que, entre otras, implican una medicina espiritual para la salud de los pueblos indgenas.Muchos de estos rituales se realizan en las cercanas de plazas o en algn sitio determinado en los hogares,como ocurre en cada 1 de agosto.La veneracin a la Madre Tierra es una herencia cultural ancestral de los pueblos originarios, profundamente respetada en Jujuy desde su diversidad e interculturalidad., la boca de la Pachamama, donde se depositan las distintas ofrendas la cual se adorna con serpentinas y lanas de colores, y tambin se colocan pequeos braseros encendidos con abundantes preparaciones especiales de incienso.Con el perfume tpico del sahumerio, segn la creencia, las ofrendas generalmente incluyen hojas de coca, chicha, cigarrillos, yerbeado, licores, cerveza, vino, y diferentes comidas regionales como guisos de trigo, qunoa, mondongo, adems de carnes hervidas chalonas y papas y maz.(palabra de origen aimara y quechua que significa tierra se une a mama, que se refiere a la madre), es el sentido de esta antigua ceremonia cuyas celebraciones se extendern a lo largo de todo el mes de agosto.“Hoy se comienza a celebrar a la madre tierra y se agradece, con diversas ceremonias, todo lo que ella provee”, public en su Facebook la Comisin Municipal de Maimar que comparti esta copla annima: Yo soy como el mes de agosto/Traigo viento y remolinos/Y me paso el ao cantando/Como piedra en el molino.Adems, resalt que en Maimar es tradicin rememorar una fecha tan cercana al sentimiento de la cosmovisin andina.As tambin, agradecer por sus cosechas y animales y pedir prosperidad.El sbado por la noche, trabajadores de la municipalidad de Tilcara realizaron la "corpachada" (dar de comer a la tierra) detrs de la capilla del santuario de la virgen del abra de Punta Corral para lo cual ascendieron hasta ese templo ubicado a 4.200 metros de altura sobre el nivel de mar, conservando as un ritual que en principio se realizaba solo el 1 de agosto esperando el amanecer.Para llegar hasta all, debieron recorrer un camino de 25 kilmetros de camino de herradura, indic a Tlam una fuente de ese municipio., el comisionado municipal Oscar Tolaba realiz la corpachada en la plaza 9 de Julio ese pueblo quebradeo junto algunos de sus funcionarios y en presencia de vecinos y varios turistas.“Con lo mejor de nuestras ofrendas te agradecemos Pachamama, por el amor infinito que nos ofreces, dndonos alimentos para nutrirnos, aire para refrescar y purificar nuestro cuerpo, agua para saciar nuestra sed y calor para guiarnos con armona a todos los seres hermanos que vivimos en tu seno”, expres la Secretara de Pueblos Indgenas de Jujuy.En todos los homenajesDe esta manera, slo se permiten reuniones hasta 10 personas en domicilios particulares y hasta 100 personas en lugares abiertos de acceso pblico y todos los participantes debern mantener la distancia, utilizar barbijos y no compartir ningn elemento que se utilice para realizar la ceremonia.Durante el mes de agosto en Jujuy se realizarn mltiples culturales, entre las que se destaca una que desanda por las races de los rituales de veneracin y sus singularidades en cada regin de la provincia, denominada "Senderos de la Pachamama", inform la Secretara de Cultura de Jujuy.