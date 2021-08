Más de 2.000 adultos mayores acudieron a la convocatoria del Museo Histórico Nacional

Ms de 2.000 adultos mayores se inscribieron para transmitir sus vivencias y versin de la historia.

"Impacta la relevancia que tena la cultura 'erudita' en la vida cotidiana" El coordinador del proyecto "Tu historia en el Histórico" e historiador, Gabriel Cora, describió cómo es el proceso de relevamiento de las historias en las entrevistas a los adultos y adultas mayores inscriptos.



"La afluencia de personas que se inscribió fue enorme y superó con creces los 2.000, no habíamos previsto esos números y tuvimos que readaptarnos, incorporar más personas al equipo de trabajo, capacitar a esas personas y tomó un tiempo que nos adecuáramos a tal demanda", contó a Télam Cora.



El historiador señaló que el equipo de trabajo se caracteriza por la interdisciplinariedad y que durante las entrevistas, que realizan en parejas, "cada entrevistador encuentra significativo distintos pasajes como los de vida cotidiana, sociabilidad, el uso de los tiempos de esparcimiento, el aprovechamiento del ocio, vacaciones, fiestas populares".



Y agrega que también son interesantes para ellos: "las vivencias que estas personas han tenido de los grandes acontecimientos políticos sociales de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, como el peronismo, el Cordobazo, el golpe del '55 que derriba la primera experiencia de gobierno peronista, la intensificación de la violencia armada en los '70, las distintas dictaduras militares, fundamentalmente la última que agiganta la escalada de la represión, la experiencia del exilio, el retorno de la democracia".



Por su parte, a Cora lo que más le impactó de las entrevistas es conocer "la relevancia que tenía la cultura que hoy podríamos llamar 'erudita' en la vida cotidiana de las personas que no necesariamente eran personas de elite o aristocráticas, sino que eran personas de clases medias o sectores medios y que quizás hoy no tendrían acceso a ese tipo de bienes o valores culturales que en general se tienden a percibir como más propio de las clases dominantes".



Y explica que se refiere a la tenencia de una biblioteca rica en términos literarios en hogares de clases medias o de obreros, también a las visitas a teatros, a cines, la música formando parte de la vida cotidiana a través del piano y del violín, entre otras.



Al respecto, para finalizar, Cora señala que "todo ese ámbito de sociabilidad y de consumo cultural hoy se ha despreciado en la sociedad argentina, se ha vuelto una sociedad mucho más cosmopolita y permeable a la intromisión de patrones culturales que nos vienen de afuera y donde estaba el piano quizás haya una PlayStation".

"Tu historia en el Histrico" es una propuesta del Museo Histrico Nacional que tiene el objetivo de recabar diversasen Argentina en sus distintos aspectos: la vida cotidiana, la poltica, la educacin, el ocio, los consumos culturales y el mundo del trabajo desde la mirada de sus protagonistas,"Tiene que ver con revalorizar la accin de quienes habitualmente no tienen voz, est claro que la sociedad actual a la que pertenecemos invisibiliza a los y las adultas mayores", seal a Tlam, coordinador del proyecto del Museo Histrico Nacional.La inscripcin a la convocatoria, realizada entre el 3 y el 21 de mayo, super ampliamente las expectativas ms optimistas de los trabajadores y trabajadoras del museo con ms de 2000 inscriptos, y ya llevan realizadas (de forma virtual) ms de 150 entrevistas.Entre las entrevistadas se encuentra(81), que naci en 1940, vive en el barrio Caballito y decidi participar de la convocatoria."Me parece importante lo histrico bien contado de una manera respetuosa con verdad histrica y es lindo aportar algo, es fundamental que el pueblo argentino sepa y me siento identificada con que se revalorice el Museo Histrico Nacional", dijo Rosa a Tlam.Si bien Rosa se jubil, dice que "se mantiene activa de una forma distinta", actualmente toma clases de canto y escribe.Desde joven trabaj profesionalmente en servicio social y como psicloga social, y se especializ en la asistencia a vctimas de violencia de gnero.Tambin public un libro al respecto, la convocan para dar charlas y est a punto de publicar otro libro que escribi junto sus tres nietas, al que titularon"Tengo tres hijas, cinco nietos y tres nietas", destaca a Tlam orgullosa."Es importante la participacin de los y las adultas mayores en este proyecto porque, que sera una concepcin algo elitista del pasado nacional, hay infinidad de personas protagonistas de los acontecimientos de la historia que estudiamos y que solemos subsumir a la accin de los lderes, de los dirigentes, de quienes han decidido los destinos colectivos", completa Cora.(80) es otra de las participantes de la convocatoria y tambin se encuentra activa. An jubilada, contina trabajando a distancia para el estudio contable en el que comenz a trabajar de joven y dijo a Tlam: "A mi jefe actual yo lo v crecer, es el hijo de mi primer patrn, sigo trabajando con ellos".Norma naci en 1941, actualmente vive en el barrio de Palermo y decidi compartir su experiencia de vida con el MHN."Mi mayor motivacin para compartir mi historia -dice- es que nac en el barrio de San Telmo, viv toda mi infancia en un conventillo hasta los 10 aos, hasta que me fui a vivir a Quilmes, pero mis das ms felices fueron en San Telmo, me une una cosa de la infancia, viva a ocho cuadras del museo e iba con la escuela, con mi pap, tambin bamos al Parque Lezama"."Con este proyecto, la mayora de, creo que es por eso que se han acercado masivamente al proyecto", seal Cora.Adems, el coordinador explic que el Museo Histrico Nacional tiene una coleccin patrimonial muy rica de la Argentina, pero exhibe una limitacin y es que se centra en siglos anteriores, el diecinueve, dieciocho y diecisiete, y prcticamente no hay objetos ni registros del siglo veinte."Estas entrevistas son importantes porque aportan un", destaca.Tambin, el proyecto cumple con un "servicio social a la comunidad", para llegar con atencin y valoracin "a personas que entendamos podran estar atravesando las mayores angustias en ese contexto y todos los comentarios que hasta ahora son muy buenos, hay agradecimientos que reconfortan", complet Cora.(76) naci en 1945 y decidi participar de la convocatoria del MHN. Para l es importante compartir su historia porque "a mi edad, aunque yo me siento bien, muchas personas fallecen de viejos, y, porque estn muy desinformados de su historia, creo que es mi responsabilidad compartir y transmitirles eso, tuve la desgracia y la suerte de poder conocer tanto".Nilo Creci en el Lof (comunidad) mapuche, llamado "Campo de la Tribu de Coliqueo", en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde actualmente vive. En este momento, es miembro de la Mesa de Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires, y entre otras numerosas experiencias que destaca de su vida, en 1977, particip como uno de los primeros delegados indgenas en la ONU en la conferencia de las ONGs sobre los Pueblos Indgenas, que se realiz en Ginebra.Por esta participacin Nilo fue perseguido durante la ltima dictadura militar y obligado al exilio."La mayor parte de los adultos y las adultas mayores que se han inscripto al programa han querido reportar posicin, son protagonistas de los discursos polticos que dicen preocuparse por su situacin, pero muy pocas veces de las acciones", explic Cora.Y concluy diciendo que "es importante que las personas mayores participen relatando sus vivencias, de la misma manera que las personas que todava no somos mayores, participemos protagonizando y tomando las decisiones importantes en los hechos que construyen la historia que se contar en el futuro".