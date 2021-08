Efemérides del 1 de agosto

-

1776 - REY CARLOS III. El rey Carlos III de Espaa crea el Virreinato del Ro de la Plata como parte del imperio espaol y capital en la ciudad portuaria de Santa Mara de los Buenos Aires, por entonces de escasa importancia. La medida haba sido propuesta por el secretario de Indias, Jos de Glvez y Gallardo.1816 - EJRCITO DE LOS ANDES. El director supremo de las Provincias Unidas del Ro de la Plata Juan Martn de Pueyrredn decreta que el general Jos de San Martn sea el comandante del Ejrcito de Los Andes, formado por tropas criollas y chilenas para liberar a Chile y al Virreinato del Per de la corona espaola.1926 - FUNDACIN NAPOLI. Una asamblea de socios del club de ftbol Internaples decide cambiar su nombre por el de Associazione Calcio Npoli, que en 1964 pas a llamarse Societ Sportiva Calcio Npoli, donde brill y es dolo el astro argentino Diego Maradona. El industrial napolitano Giorgio Ascarelli fue el primer presidente de la historia del club ms popular de Npoles.1936 - YVES SAINT LAURENT. Nace en la ciudad argelina de Orn el diseador de moda francs Yves Saint Laurent, uno de los ms importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se lo considera el creador del esmoquin femenino en los aos ‘60 e impulsor del resurgimiento de la alta costura en los ‘80.1948 - PRIMERA VICTORIA. River Plate obtiene su primera victoria ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera al ganar por 2 a 1 con goles de ngel Labruna y Hugo Reyes, mientras que Carlos Gmez Snchez marc para los boquenses.1976 - NIKI LAUDA. En la segunda vuelta del Gran Premio de Alemania en el circuito de Nrburgring, el piloto austraco de Frmula 1 Niki Lauda se estrella contra un guardarrail con su Ferrari, que estalla en llamas que le causan quemaduras de tercer grado en la cara, la cabeza y las manos. Adems inhal gases que le daaron los pulmones. Lauda volvi a las pistas 40 das despus del accidente que casi le cuesta la vida.1978 - BOCA CAMPEN. Boca Juniors gana su primera Copa Intercontinental al vencer 3 a 0 al Borussia Mnchengladbach alemn, subcampen de Europa que jug la final porque el campen, el Liverpool ingls, se excus por razones de agenda. En 2014 Boca y Liverpool acordaron jugar esa final, pero hasta ahora no han fijado una fecha.1999 - PARTIDO DESPEDIDA. El delantero uruguayo Enzo Francescoli es ovacionado por los hinchas riverplatenses en el estadio Monumental, repleto en el partido de despedida en el que River Plate venci al uruguayo Pearol por 4 a 0. Francescoli marc 137 goles con la camiseta de River Plate, con el que gan cinco campeonatos argentinos, la Copa Libertadores de Amrica de 1996 y la Sudamericana de 1997.2011 - FLORENTINA G. MIRANDA. A la edad de 99 aos muere en Buenos Aires la abogada y exdiputada Florentina Gmez Miranda, una de las pioneras en la defensa de los derechos de la mujer. Como presidenta de la Comisin de Familia, Mujer y Minoridad de la Cmara de Diputados fue figura clave para la aprobacin de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular a mediados de la dcada de 1980.2021 - DA DE LA PACHAMAMA. Pueblos originarios de zonas andinas de Argentina, Bolivia y Per celebran el Da de la Pachamama para agradecer y bendecir los frutos de la Madre Tierra y pedirle buenas cosechas. Durante todo agosto se llevan a cabo festejos y ofrendas por tratarse del comienzo del nuevo ciclo agrcola en regiones andinas.