Bomberos controlaron un incendio en la Cervecería Quilmes sin que se registraran víctimas

Los bomberos procedieron a evacuar temporariamente las viviendas lindantes al complejo fabril. Foto: Lucila Reyes.

Foto: captura de video.

Unas diez dotaciones de bomberos de distintos cuarteles del sur del conurbano bonaerense lograron controlar en la tarde de este sbado un incendio en una dependencia del complejo fabril de la cervecera Quilmes, ubicada en Hiplito Yrigoyen y Brandsen de la localidad homnima, sin que se registraran vctimas ni heridos, aunque s daos materiales.La empresa asegur en un comunicado que no se reportaron victimas ni heridos, aunque las llamas y una densa columna de humo podan observarse desde varios kilmetros de distancia en el sur del Gran Buenos Aires.El complejo de la empresa Quilmes se encuentra ubicado en una zona densamente poblada y en las cercanas de la estacin del Ferrocarril Roca.Los bomberos procedieron a evacuar temporariamente las viviendas lindantes al complejo fabril para evitar cualquier tipo de inconveniente.La empresa precis en un comunicado que “a pesar de que an se desconocen las causas y el origen del siniestro, alcanz la sala de filtros prensa, lugar donde no hay habitualmente personal prestando tareas".El fuego, asegur, "ya fue controlado por los bomberos, sin registrarse ninguna victima ni trabajadores heridos”.“Todo el personal fue evacuado y la compaa se ha puesto a total disposicin de las autoridades competentes, que estn trabajando para determinar la causa del accidente”, aclar.“Nos encontramos trabajando en la coordinacin de las tareas para restablecer el normal funcionamiento de la cervecera. Agradecemos a los bomberos de las jurisdicciones de la zona por su gran soporte en el incidente”, complet el comunicado.