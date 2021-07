Organizaciones sociales lanzaron una red de abogacía que promueve derechos de las comunidades

Activistas hacen hincapi en la necesidad de una mirada "con una sensibilidad diferente a la tradicional".

📣 Presentamos la Red Argentina de Abogaca Comunitaria



Un espacio de articulacin, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del derecho, que trabajamos por el empoderamiento jurdico de los grupos vulnerabilizados.



Sumate! https://t.co/vuDQ0IlDJc pic.twitter.com/VEjRwhnFJ9 ACIJ (@ACIJargentina) July 23, 2021

Lanzaron una convocatoria a profesionales y agrupaciones de todo el pas para sumarse al entramado jurdico.

"Es necesario motivar la generacin de esta red, en la que se pueda visibilizar las experiencias locales, que sirva de punto de reflexin de nuestras prcticas para mejorar las condiciones del ejercicio de la abogaca"” Natalia Echegoyemberry

"A veces el conocimiento que uno recibe no responde a las necesidades de la gente en la calle, responde a las necesidades de una casta o un grupo que est apropiado del sistema jurdico"” Nicols Rallo

"La Justicia est hecha a la medida de quienes hoy pueden acceder a la Justicia, no se plantea como un dilogo con las comunidades"” Nicols Rallo

Una sensibilidad diferente a la hora de abordar la defensa jurdica de colectivos vulnerabilizados y el trabajo sinrgico para promover el acceso a derechos y el empoderamiento jurdico de esos grupos y las personas que pertenecen a ellos, son los ejes principales de la Red Argentina de Abogaca Comunitaria (RAAC), lanzada a mediados de este mes y conformada por un grupo de organizaciones sociales.La Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a otras asociaciones y organizaciones de defensa de derechos humanos, como Fundacin para el Desarrollo de Polticas Sustentables (Fundeps) y Techo, impulsaron la formacin de la RAAC, la cual tambin se propone "enfrentar con estrategias colectivas los grandes obstculos que existen a la hora de ejercer la abogaca social".Con ese objetivo, la semana pasada fue lanzada una convocatoria a profesionales y agrupaciones de todo el pas para sumarse al entramado jurdico, en el que tambin participan Capibara (Asociacin civil de profesionales y estudiantes de derecho por una justicia ecolgica), la Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), Xumek (una organizacin de Derechos Humanos con base en Mendoza) y Abogados y Abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)."Estamos impulsando este grupo promotor de una red de abogaca comunitaria porque veamos que haba ciertas barreras que tenan las comunidades y limitaciones en el ejercicio profesional que tenamos que suprimir a partir de la conformacin de un espacio de articulacin, de apoyo y de aprendizaje entre profesionales del Derecho de todo el pas, porque", seal en dilogo con Tlam Natalia Echegoyemberry, represente de ACIJ.La letrada precis que el objetivo deRemarc adems que si bien hay jurisdicciones con un trabajo de campo en este sentido, no es algo que se replique en todo el territorio."Por eso es necesario motivar la generacin de esta red, en la que se pueda visibilizar las experiencias locales, que sirva de punto de reflexin de nuestras prcticas para mejorar las condiciones del ejercicio de la abogaca, que realmente sea un orgullo ser abogado", apunt Echegoyemberry.Asimismo, la activista hizo hincapi en la necesidad de una mirada "con una sensibilidad diferente a la tradicional", una lectura de la situacin desde los derechos humanos de cada comunidad, poniendo por delante "derechos y necesidades comunitarias"."En este sentido -apunt- tenemos un gran desafo desde la formacin, la Facultad te ensea a ejercer el derecho con una distancia, con un abordaje especfico, pero necesitamos involucrarnos, estar con los grupos vulnerabilizados y poder compartir un lenguaje dialgico donde no colonicemos a las comunidades sino que trabajamos juntos y juntas, colectivamente".En este sentido apunt que "desde la red queremos poder discutir las condiciones de cmo nos estn formando y lo indispensable que es respetar tambin las miradas y distintas perspectivas"; de este modo "podemos ser un puente entre las comunidades y el Estado y la forma en cmo ste disea las polticas pblicas, justamente con este enfoque".Por su parte, Nicols Rallo, responsable ejecutivo de RePAD Mendoza, asegur que como organizacin los moviliz a formar parte del equipo promotor de esta red "el ver cmo responde la Justicia y cul es la realidad de Justicia de las personas y colectivos vulnerables".En ese sentido, asegur que unos de los principales objetivos a la abogaca comunitaria es plantearla "como un campo de accin o un campo de la ciencia del derecho ms autnomo en el que los profesionales y las organizaciones se puedan involucrar de una forma ms activa y ms aplicada a trabajar con la comunidad para que esta tenga acceso a la Justicia"."La Justicia est hecha a la medida de quienes hoy pueden acceder a la Justicia, no se plantea como un dilogo con las comunidades, por ejemplo aborgenes, de mujeres, de personas trans, por eso lo que la red viene a proponer es un cambio de paradigma para poder modificar estas instancias y todas las instancias administrativas en las que las personas tengan problemas jurdicos", explic Rallo.Asimismo, el joven enfatiz en que "desde el Estado hay herramientas para aquellas personas que no tienen recursos -como asesoras jurdicas gratuitas-. Sin embargo, aunque est la herramienta, se ubica lejos de los barrios, o no tienen un lenguaje adecuado, o manifiestan violencia simblica en contra de las personas trans o nios, nias y adolescentes".Por eso, consider que las organizaciones deben funcionar como un "brazo adicional" en la coordinacin "entre el barrio y la Justicia" y advirti que, en algunos lugares "no hay organizaciones o grupos que cumplan esta funcin" y defendi as la conformacin de la Red.Rallo tambin apunt a la formacin en las distintas universidades que no contemplan este tipo de abordajes comunitarios y asegur que "desde los centros de produccin de conocimiento se refuerza esa falta dilogo con las comunidades".Y remarc que hay una "distancia" entre las casas de altos estudios y los barrios y que "a veces el conocimiento que uno recibe no responde a las necesidades de la gente en la calle, responde a las necesidades de una casta o un grupo que est apropiado del sistema jurdico"."Y ah es donde hay que dar una vuelta de rosca, tiene que haber una transferencia y dilogo con la comunidad", asegur Rallo y precis que la organizacin a la que pertenece trabaja en un territorio urbano "empobrecido, por lo que las principales problemticas tienen que ver con la seguridad social, las cuotas de alimentos impagas y no cmo desarrollar una sociedad annima o presentar una quiebra o realizar una sucesin".Por ultimo, el letrado precis que el principal desafo de la Red, ser poder plasmar las distintas realidades para poder avanzar "y entender la multiculturalidad con la que se trabaja" y dar una respuesta que respete estos aspectos, asimismo convoc a quienes quieran formar parte a inscribirse a travs del mail red@abogaciacomunitaria.org