Lactancia materna: la historia de amor detrás de las donantes

Fortalecer los bancos y otorgar licencias especiales, iniciativas que estudia el Congreso El fortalecimiento de la red nacional de centros de recolección de leche materna, el otorgamiento de licencias especiales para madres y la disposición de lactarios en diferentes ámbitos son los ejes principales de las iniciativas que se encuentran en estudio en el Congreso Nacional.



El más avanzado es un proyecto de ley para el fortalecimiento de la red nacional de centros de recolección de leche materna, cuyo objetivo principal es permitir el acceso a ese alimento para todos los niños lactantes, cuando así lo requieran, que cuenta con media sanción del Senado.



En efecto, el pasado 20 de mayo la Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto que establece que los objetivos de la red serán incrementar la disponibilidad de leche humana donada a fin de ser procesada; promover una mayor especificidad en instituciones de salud que posean bancos de leche humana; y coordinar el trabajo en red entre sus integrantes.



Los principios rectores de la normativa serán la gratuidad del suministro, la calidad y la libre circulación de la leche humana.



La iniciativa, presentada originalmente por la presidenta provisional del Senado, la oficialista santiagueña Claudia Abdala de Zamora, también crea el Registro Federal de Leche Humana, el cual -de convertirse en ley- deberá contar con la información de los Bancos de Leche Humana, Centros de Lactancia Materna y Centros de Recolección que conforman la red.



Asimismo, constituye la Comisión Técnica Asesora de la Red de Leche Humana en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.



Esa comisión deberá asesorar a esa cartera en políticas de implementación de bancos de leche humana y sus redes de articulación con centros de lactancia; evaluar de modo periódico normativas de funcionamiento de la red y asesorar sobre la pertinencia, diseño y alcances de campañas de promoción y difusión de la donación de leche humana, entre otros aspectos.



También dispone que será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años y con multa de 100 a 5000 Unidades Fijas a quien intermedie comercialmente en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de leche humana, sus componentes y derivados.



Además de esta iniciativa, en la Cámara de Diputados existen otros proyectos que buscan legislar sobre la misma materia y que fueron presentados, por separado, por Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Ela Pértile (Frente de Todos, FdT), Florencia Lampreabe (FdT), Jimena López (FdT) y Dina Rezinovsky (Juntos por el Cambio, JxC).



En relación a períodos especiales de licencias e implementación de lactarios, presentaron proyectos las diputadas Blanca Osuna (FdT), MIrta Tundis (FdT), Camila Crescimbeni (JxC), Romina del PLa (Frente de Izquierda), Silvana Ginocchio (FdT) y Alicia Aparicio (FdT).



Estas últimas iniciativas se encuentran con sus correpondientes giros a comisiones, pero sin los dictámenes.

Mujeres y personas gestantes en perodo de lactancia donan parte de su leche para bebs prematuros o de riesgo, quienes la reciben a travs de bancos especializados distribuidos en todo el pas, como el que funciona desde 2009 en el Hospital Materno Infantil Ramn Sard, en la Ciudad de Buenos Aires.Este centro de salud se sum a los objetivos sanitarios de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que comienza este domingo y finaliza el prximo domingo y cuyo lema esAgustina Campos es una de las mujeres que supo donar al Centro de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana del hospital Sard.Tiene 35 aos, trabaja en una PyME metalrgica y vive en la localidad de Ciudad Jardn, en el oeste del Gran Buenos Aires, junto a su esposo Leandro y sus hijos Francisco, de 5 aos, y Gaspar, de 15 das."En 2016, cuando naci Francisco, me inform sobre la lactancia materna. As me enter que existan bancos de leche. Averige cules eran los requisitos y cuando me sent segura con la lactancia de mi hijo empec a recolectar leche para donar al de de la maternidad Sard"."Empec a donar en septiembre de ese ao. Lo hice durante dos meses y medio o tres porque sabia que era necesario para bebs enfermos o prematuros y en agradecimiento de haber tenido a mi hijo sano. Se me ocurri poder a ayudar a quienes lo necesitaban", record.Este ao, la Alianza Mundial para la Accin sobre Lactancia Materna, una red impulsada por la OMS/OPS, promueve el lema "Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida"."El embarazo y la lactancia son un momento especialmente vulnerable para las mujeres trabajadoras y sus familias. Las mujeres embarazadas y lactantes requieren proteccin especial para prevenir daos a su salud o a la de sus bebs, y necesitan tiempo suficiente para dar a luz, recuperarse y amamantar a sus hijos. Al mismo tiempo, tambin necesitan proteccin para garantizar que sus puestos de trabajo no se vean amenazados por el embarazo o la licencia de maternidad", advierte la OMS/OPS en su sitio web.Ese organismo multilateral recomienda que los pases implementen el Cdigo Internacional de Comercializacin de Sucedneos de la Leche Materna, al cual consideran "vital (para) garantizar que las madres lactantes no sean blanco de la industria, el marketing o los profesionales de la salud pblica que quieren poner en peligro su lactancia materna mediante la promocin de la alimentacin con frmula".De acuerdo con CESNI, una asociacin civil dedicada a la investigacin y educacin en nutricin infantil, laEn ese sentido, la Ley Nacional de Lactancia Materna N 26.873 establece la necesidad de "concientizar y capacitar a la poblacin en general, a los agentes de salud, a los promotores sociales y a los padres en particular, acerca de los beneficios y ventajas de la lactancia materna y de la correcta utilizacin de alimentos sucedneos y complementarios".Y ordena "difundir el Cdigo Internacional de Sucedneos de la Leche Materna", sancionado en 1981, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud realizada ese ao a instancias de Naciones Unidas, y que la Argentina incorpor en 1997.-reflexion ante Tlam-. Todas las mams que amamantamos tenemos que sacarnos leche y la mayora de ella debe ser desechada si no permitimos que otros bebs la aprovechen a travs de bancos como el de la maternidad Sard"."En mi experiencia, el proceso despus de acercarme al banco de la maternidad para averiguar fue que ellos me pidieron todos los estudios clnicos necesarios para saber si yo poda ser donante y te piden que ests amamantando un hijo de hasta un ao de edad", seal.En ese sentido, agreg que "el banco enva unos vasos recolectores a tu casa, cada vez que te sacas leche, no importa si no se llena el frasco, se pone en el vaso recolector y se pone la fecha de extraccin para tener una idea de la edad de tu hijo al momento de la extraccin ya que la leche materna cambia su composicin a medida que el beb va creciendo, porque necesita distintos aportes nutricionales"."Esa leche se pone en freezer y cuando lo considers o llens todos todos los vasos recolectores llamas al banco y ellos coordinan el retiro de los mismos para que no pierdan cadena de fro, y as podes ir repitiendo la cantidad de meses que quieras o puedas", complet.Agustina reconoci: "; los bebs que reciben esta leche son bebes prematuros o que tienen alguna enfermedad porque la leche materna es el alimento por excelencia que todos los bebes deberan consumir"."A las mujeres que hoy estn en condiciones de donar, les dira que se informen y que si bien es un proceso que lleva tiempo, adaptado a la rutina se puede realizar fcilmente; es importante que se sepa quienes estn en condiciones de donar para que se animen a realizarlo", enfatiz."Con la llegada de mi segundo hijo ya estoy en contacto con el banco de leche para volver a realizar donacin si las condiciones se dan. Las mams que donamos leche no donamos porque la leche nos sobra, sino que dedicamos tiempo de extraccin para que esa leche que nos sacamos sea alimento para otros bebs", finaliz.En su pgina web, el Centro de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana del hospital Sard recuerda que "la lactancia materna es considerada una herramienta sanitaria de importancia para la reduccin de la morbi-mortalidad infantil y neonatal".Para ser donante, esa institucin informa que los requisitos son ser saludable y estar amamantando, poseer anlisis de sangre negativos para HIV, Hepatitis B, VDRL, Toxoplasmosis y Chagas que no superan los 6 meses de antigedad, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no tomar bebidas alcohlicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado un tatuaje en los ltimos 6 meses, no haber recibido una transfusin de sangre en los ltimos 6 meses y tener menos de 1 ao de lactancia.