Un investigador advirtió que la variante Delta “es la más contagiosa” e instó a vacunarse

"Tenemos que avanzar, ahora en agosto, en la cobertura de las dos dosis”, advirtió Geffner

“Debemos estar preocupados porque la variante Delta es muy contagiosa, incluso mucho más que la Británica"” Jorge Geffner

Geffner insistió en la necesidad de completar el esquema de vacunación para lograr una protección eficaz.

"Ya se están probando combinaciones no idénticas pero similares en Europa, Canadá, Chile y ahora en Uruguay, así que vamos a tener buenos resultados"” Jorge Geffner

La semana que viene se conocerán los resultados de estudios sobre combinaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires.

advirtió este sábado quede la Covid-19e insistió conpara lograr una eficaz protección contra el coronavirus., porque la variante Delta tiene dos características principalmente que preocupan: es muy contagiosa, incluso mucho más que la Británica y que todas las que circularon en el 2020, y el segundo motivo de preocupación es quey ahí estamos atrasados”.El inmunólogo recordó en declaraciones a radio La Red que con la vacuna de Oxford AstraZeneca y Sputnik“Siempre es mejor una dosis que no tenerla”, aseguró y agregó que con esta primera dosis se alcanza “una protección de más del 30 por ciento frente a lo que llamamos ‘infección sintomática’, que es todo el abanico de infecciones”.“Pero con dos dosis -de cualquiera de las vacunas- se está llegando a niveles de eficacia de protección de un ochenta y pico por ciento, lo que indica que es muy buena la protección, pero tenemos que avanzar, ahora en agosto, en la cobertura de las dos dosis”, advirtió Geffner.El investigador admitió que, al señalar que “esto es un hecho de la realidad”., que está siendo una moneda de cambio en todo el mundo, es decir combinar primera de Sputnik con AstraZeneca, o con Sinopharm o incluso con Moderna”.Geffner recordó que la semana que viene se van a conocer los resultados de estudios sobre combinaciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en provincia de Buenos Aires.“Los resultados seguramente van a ser muy buenos, ya se están probando combinaciones no idénticas pero similares en Europa, Canadá, Chile y ahora en Uruguay, así que vamos a tener buenos resultados, pero hay que acelerar el hecho de completar el esquema de dos dosis”, expresó el inmunólogo.“Tenemos que asumir que la variante Delta va a comenzar a circular en la Argentina, más allá de que formalmente haya circulación comunitaria y si no la hay hoy, la habrá de acá a dos semanas, porque no hay manera de evitarlo debido a que está en todo el mundo, y ya llegó a los países limítrofes con circulación comunitaria”, puntualizó.El investigador sostuvo quey ante la vuelta a la escolaridad el inmunólogo propuso “mantener el escenario de burbujas".Consultado sobre qué grado de protección tienen las personas que transitaron el Covid, se recuperaron y recibieron una primera dosis, Geffner aseguró que “es incluso mejor que si han recibido el esquema completo, porque infección más una dosis te da un nivel de protección por anticuerpos que es realmente muy alto”.