Córdoba: 20 casos positivos de la variante Delta y más de 800 aislados

de contagiados, mientras continan los relevamientos y testeos focalizados en la comunidad educativa y en el entorno intrafamiliar de los portadores del virus, informaron desde el Ministerio de Salud local.Asimismo son cinco los detenidos e imputados como los presuntos responsables de originar el brote., a los que se suman tres argentinos que no cumplieron con el aislamiento ni las nomas sanitarias para evitar la propagacin del virus, inform el Ministerio Pblico Fiscal (MPF).La directora de Epidemiologa de la provincia, Laura Lpez, manifest a los medios locales que son 20 los casos positivos, todos residentes en la ciudad de Crdoba, y ms de 800 las personas aisladas.Desde Casa de Gobierno detallaron quecon 318 estudios realizados, de los cuales 123 corresponden a PCR y 195 a test de deteccin de antgenos.Entre este sbado y domingo se conocern los resultados de ms de medio millar de testeos, que incluyen a burbujas escolares en cinco escuelas de la capital local, adems de tareas de sanitizacin de los establecimientos.La ministra de Salud,, se refiri este sbado a los casos de la variante Delta notificados en el pas y: “Estamos con controles en Ezeiza, pero es importante el trabajo coordinado con las distintas provincias y municipios", remarc."Hay que ser realista, es imposible que el Estado nacional controle si en cada provincia no hay un apoyo, necesitamos trabajar esto en conjunto y tambin con la sociedad", inst la funcionaria.En declaraciones formuladas a Radio 10, Vizzotti asever que “hay que poner en valor todo lo que hemos podido demorar" el arribo de la variante Delta al pas, pero “sino se entiende la importancia de las recomendaciones es muy difcil".Asimismo afirm queUn hombre de 62 aos, de nacionalidad peruana, fue el portador del virus a la provincia mediterrnea, quien el 19 de julio arrib al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Lima (Per) con test negativo.Dos das despus se realiz el control, seguimiento telefnico y se program el testeo correspondiente al sptimo da, y el 26 de julio, en Crdoba, se realiz el test para el alta y el resultado fue positivo, inform el Gobierno provincial., sostiene el sumario de la causa judicial tras la denuncia del Gobierno local.En tanto sobre los tres argentinos “se constat que no guardaron aislamiento a pesar de saber que tenan coronavirus con la variante Delta y abrieron sus comercios atendiendo a clientes”, detalla el informe del MPF.El brote de coronavirus hasta el momento se dio en un ncleo intrafamiliar y los aislados son personas mayores y menores con contactos de contactos estrechos con el viajero que, segn se inform, se encuentra en buen estado de salud al igual que los positivos, y que en ninguno de los casos requieren, por ahora, hospitalizacin.