La enfermera que busca derribar miedos y llevar la vacuna a los menonitas de La Pampa

Una muerte que golpe a la comunidad menonita y encendi alertas La llegada de la pandemia a la colonia menonita se visibilizó con el fallecimiento en noviembre del año pasado del obispo y líder, Abraham Neudorf, de 58 años de edad, a partir del cual se detectó una ola de contagios con 120 casos positivos, que obligaron a una rápida intervención del estado provincial.



Tras la muerte del obispo, el gobierno de La Pampa a través del Ministerio de Salud, resolvió intervenir en forma directa y cortó el ingreso y el egreso de personas, a raíz de que los integrantes de esa comunidad se negaban a dejar el lugar para ser atendidos y no querían cumplir con los protocolos vigentes.



Allí estuvieron presentes las fuerzas policiales para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y se montó una carpa sanitaria de emergencia, con personal que recorrió casa por casa para hisopar, obteniendo 120 casos positivos y la derivación de algunos en estado crítico a hospitales de Santa Rosa y Guatraché.



Pese al trabajo de campo que terminó cuando la situación se estabilizó, la resistencia a la vacuna contra la Covid-19 aún persiste.



Mientras el Plan de Vacunación que corresponde al calendario anual está implementado en un 90 por ciento en toda la comunidad, respecto a la vacunación contra la Covid-19 hay resistencia "y hasta la fecha sólo 20 personas se han vacunado", señala Mónica Mora, enfermera desde hace 20 años del hospital de Guatraché. La Pampa: estabilidad de casos y avances en la vacunacin La Pampa habilitó todas las actividades comerciales, deportivas, culturales, económicas y sociales, a partir de protocolos y aforos, y en las últimas horas las autoridades provinciales ampliaron los horarios de circulación, con una tolerancia hasta la 1 de la mañana (antes era hasta las 24:00), a raíz de los avances en el Plan Estratégico de Vacunación y la disminución del uso de camas en las terapias intensivas por Covid-19.



Al respecto, el subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, declaró a Télam que en la provincia "se mantiene un número de casos estables desde hace un mes, con 250 casos diarios, con una disminución del uso de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ya que del 90 por ciento de ocupación bajó al 65 en la actualidad".



Vera admitió que "lo que ha aumentado es el uso de las camas de las UTI, aunque bajaron las internaciones por Covid-19 ya que de 300 que veníamos teniendo hoy estamos a 140 promedio, casi menos de la mitad, sumado a otro dato importantísimo que es la baja de la morbimortalidad".



"La situación en La Pampa, que es una de las provincias que más ha vacunado en todo el país, y ahora además ya incluye a adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, es estable y controlada", aseguró el funcionario.



Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, La Pampa tiene 785 personas fallecidas; en la actualidad hay 134 y tiene 3297 personas activas.

En una glida maana, en la que el viento cala hasta los huesos en medio de un invierno tan pampeano como patagnico,, se levanta temprano para trasladarse a la, a fin de realizar sus tareas sanitarias, la que adems de generar varios casos positivos entre sus habitantes caus la muerte del obispo, el mximo lder de esa comunidad., como la llaman los y las integrantes de esa comunidad,y en ese transcurrir laboral, a travs de los aos,, sino tambin de las mujeres, las que poco a poco pese a la limitacin del idioma, han generado un vnculo atpico para con una fornea.La tarea de llevar adelante el cumplimiento del calendario de vacunacin anual, dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nacin a hoy, con el trabajo realizado en todos stos aos, constituye un mero trmite sanitario, pero, poco ha podido avanzar entre, segn confiesa Mnica a Tlam, respecto a la situacin sanitaria de la colonia y la actitud frente a la pandemia.con sus respectivos jefes, est ubicada a 35 kilmetros de la localidad de Guatrach, distante 184 kilmetros de la capital pampeana. Y est formada por cerca de 1.500 habitantes que llegaron en la dcada de los '80 y basan su economa en la venta de quesos, embutidos, la fabricacin de silos y carros, muebles de cocina, entre otras entre otras actividades relacionadas al campo.Pese a las caractersticas propias de la comunidad, desde sus costumbres hasta la vestimenta,y como cualquier pampeano, realizany diariamente se los ve por distintos puntos de la ciudad haciendo sus compras con su tpica vestimenta.A estas alturas del siglo XXI resulta casi imposible en el imaginario colectivo pensar en una comunidad donde no se escucha radio, ni se mira televisin o no se usan autos. Tampoco tienen telfono celular, no usan electrodomsticos que brindan un mayor confort como el aire acondicionado, y slo utilizan la tecnologa para aumentar la produccin en cada rubro, como sostn de las necesidades bsicas de todos sus habitantes.Todo est enmarcado en los preceptos religiosos, establecidos como mandatos, que rigen la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de esa comunidad, quienes para trasladarse de un lugar a otro, an hoy utilizan un servicio de flete o prefieren tomar un micro.En ese contexto,, que, admite que en todo ese tiempo no slosino que le permiti acercarse a las mujeres, para, entre otras consultas.Cada visita a la colonia es organizada con anterioridad con los jefes de los campos a fin de coordinar da y horario, y ver a todos los que necesitan vacunarse o controlarse. Para su organizacin, cuenta con una carpeta donde rene la informacin de cada uno de los habitantes con su respectiva historia clnica.Relata que antes iba a las escuelas a vacunar, pero ahora por el fro y la confianza construida, va a la casa del jefe de cada campo, en el que viven unas 20 familias y son los responsables de garantizar la limpieza de los caminos, cobrarle a los padres la cuota escolar y pagar a los maestros, que son ellos mismos."He compartido muchos momentos con ellos, hasta almuerzos, son muy amables, y con el tiempo logr que mientras antes no me vean sin la presencia del hombre, hoy vayan las mujeres solas por eso ahora les estn enseando espaol (manejan un dialecto antiguamente conocido como Plattdeutsch o "alemn bajo", que casi no existe en otras partes del mundo) y con ellas hablamos del tema de la lactancia por la que hay mucha resistencia, los mtodos anticonceptivos, la colocacin del Dispositivo Intrauterino (DIU), entre otros temas."Para mi es importante que muchos comiencen a ensearles a las mujeres hablar espaol, un privilegio que en la comunidad es slo de los hombres y de unos pocos" seala Mnica quien adems destaca que "en el caso de las nias, van a la escuela hasta los 12 aos y despus se dedican al hogar, aprenden a coser, bordar, hacer huertas y ordear las vacas; mientras que los varones trabajan en el campo con su padre y sus hermanos.