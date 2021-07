La Línea 145 recibió 1.346 denuncias por Trata durante 2020

Protex dijo que 366 de las vctimas son mujeres cis, 145 varones cis y 6 son personas transgnero.

La lnea telefnica gratuita 145, que recibe denuncias por casos de trata o delitos conexos, registr durante 2020 un total de 1.346 llamados, segn consign la Procuradura de Trata y Explotacin de Personas (Protex).Los datos estn contenidos en un informe anual sobre el funcionamiento de ese servicio que fue publicado este viernes en la web del Ministerio Pblico Fiscal en el marco del Da Internacional contra la Trata de Personas.El informe seala que en el perodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 fueron recibidas 1.346 denuncias, de las cules 892 fueron remitidas para intervencin de la Protex.De las restantes, 215 fueron enviadas en copia a Protex tras haber dado intervencin directa a una fuerza de seguridad debido a su urgencia; otras 186 fueron enviadas al equipo jurdico del Programa Nacional de Rescate y, en 45 denuncias intervino una fuerza de seguridad en conjunto con dicho equipo jurdico.Entre las 892 denuncias que fueron remitidas a la Protex, 733 fueron enviadas a las autoridades judiciales o administrativas competentes, 46 han motivado la formacin de Investigaciones Preliminares en esta Procuradura, 11 fueron acumuladas a Investigaciones Preliminares que ya se encontraban en trmite, 9 fueron acumuladas a colaboraciones que se tramitan en conjunto con distintas fiscalas, 1 formulario dio inicio a una Actuacin de Control y Seguimiento, mientras que 92 fueron archivados o desestimados.El informe de la Protex enfatiza que “el nmero total de denuncias registradas -1346- es significativamente menor a las registradas en el ao 2019, que fue 1796. Creemos que esto se debe al impacto de la pandemia en la posibilidad de la sociedad civil de denunciar eventos vinculados con la trata de personas”.“Esto no implica que los hechos criminales correspondientes a este fenmeno criminal hayan disminuido, sino que, por el contrario, existe la posibilidad de que el contexto de pandemia haya dificultado su visibilizacin”, remarca el informe.En lo que hace al gnero de las vctimas en las denuncias del ao 2020, la Protex identific que 366 de las vctimas mencionadas en los formularios son mujeres cis (lo que constituye el 70.8%), 145 son varones cis (un 28% del total) y 6 son personas transgnero (1.2%).Desde Protex puntualizaron que “el reducido nmero registrado de vctimas trans no se debe a que aquellas estn menos vulneradxs, sino a que siguen afectando diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneracin de aquellas y sus derechos”.En cuanto a las personas denunciadas como autores de maniobras constitutivas del delito de trata, de explotacin o de delitos conexos, la Protex inform que son en su mayora varones cis, un total de 421 que representan el 62.6 por ciento del total; mientras que las personas restantes son mujeres cis, contando 245 (36.5%) y personas trans (0.9%).“De este modo, no solo debemos destacar que nos enfrentamos a una manifestacin especfica de violencia contra mujeres y disidencias por parte de varones, sino que son ellos quienes perciben y gozan los beneficios obtenidos como consecuencia directa de esas violencias, que son sobre todo econmicos” aade el informe.