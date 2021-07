Salir del clóset periodístico

Ilustracin: Malena Guerrero

Desde que tena 9 aos de edad, Ruthy Muoz supo que quera ser periodista. Nacida en Nueva York de padres dominicanos, la ahora periodista y colaboradora de Palabra, una publicacin de la Asociacin Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en ingls), se preguntaba sin embargo por qu no haba otros hispanos en los medios de comunicacin que se parecieran a ella.“Mientras creca, como mis padres no hablaban ingls, nosotros lo que veamos era la tele en espaol, lo que era Telemundo, Univisin. Y los sbados en la noche era para ver la lucha libre. Como en muchas casas hispano-parlantes nos sentbamos a ver las telenovelas”, recuerda.En una emotiva conversacin durante la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Diversidad en el Periodismo en marzo de 2021, Ruthy comparti cmo pas por una crisis de identidad al constantemente preguntarse por qu no haba en los medios personas que se parecieran a ella. “Lo que yo vea creciendo es que las personas que se parecan a m, en las telenovelas por ejemplo, eran las sirvientas. En las noticias y en el noticiero, no haba nadie que se pareciera a m”.Ese frecuente cuestionamiento le gener a Ruthy el Sndrome del Impostor , un trastorno que hace que las personas duden de sus capacidades. Aunque ella ya haba colaborado como periodista durante su tiempo en el Ejrcito de Estados Unidos en los 90, basada en Italia y luego en el estado de Kentucky, y tuvo una carrera exitosa ah, el sndrome la sigui despus cuando intent continuar con su carrera como periodista.“No me atreva, en la ciudad de Nueva York, la ciudad de las oportunidades para los migrantes, yo hija de migrantes y americana con un ingls propio, no me atreva a aplicar a los peridicos en Nueva York porque no me senta que tena las mismas calificaciones que los otros. Y eso viene porque no hay mucha diversidad”, asegura Ruthy.Y la falta de diversidad y de inclusin dejan sin voz a las personas, sin representacin, lo que influye de manera importante en la realizacin de sus sueos, de sus carreras o simplemente, en avanzar en la vida. “Puede influir en un nio que est mirando las noticias y no ve a nadie que se parezca a l o a ella. Puede hasta matar un sueo”.La historia de Ruthy no es nica, es la de muchos y muchas. En su experiencia con otros periodistas en Estados Unidos, el sndrome del impostor es algo que afecta a muchos colegas en la comunidad latina. “Hasta el sol de hoy, aunque vean en la tele que hay ms periodistas hispano-parlantes, y ms que vienen de otros pases o que crecieron aqu con padres inmigrantes, la verdad es que no hay muchos en todo los Estados Unidos y esto es un problema que no es solo para los latinos. Es un problema que tambin es para las otras comunidades de color”.El relato de Ruthy, al igual que las experiencias y vivencias de oradores y moderadores en la conferencia, han representado una gran y emotiva fuente de inspiracin para la elaboracin de este e-book “Diversidad en el Periodismo Latinoamericano” En este libro, hemos recopilado los pensamientos, experiencias y mejores prcticas que generosamente periodistas de 7 pases compartieron, primero, durante dos das en la conferencia convocada por el Centro Knight para el Periodismo en las Amricas, y que ahora quedan plasmadas en esta publicacin que busca impulsar la inclusin y diversidad en las coberturas y redacciones de Latinoamrica.El presente e-book est divido en 4 captulos, cada uno de estos dedicados a aspectos para la inclusin, la diversidad y la equidad, como lo son la perspectiva de gnero, la orientacin sexual, los asuntos raciales y tnicos, as como las personas con discapacidad. De esta forma esperamos que los prcticos consejos, ideas y experiencias compartidas en estas pginas puedan contribuir a un periodismo en Latinoamrica ms justo y que celebra la diversidad.En el captulo 1, las periodistas Luz Mely Reyes, Alejandra Higareda, Lucia Solis y Beln Arce hablan sobre las nuevas narrativas y plataformas que impulsan el periodismo feminista, cmo es ser una editora de gnero y nos dan consejos prcticos sobre cmo hacer ms y mejores coberturas con perspectiva de gnero. Y el periodista Ca Vasconcelos nos comparte su historia personal.En el segundo captulo, el periodista Cristian Alarcn comparte su historia personal y profesional frente a la diversidad sexual en Latinoamrica, mientras que Eladio Gonzlez y Lina Cuellar hablan de la importancia del periodismo y activismo y de la urgencia de incluir estos temas hasta en aspectos econmicos.En el captulo 3, Marco Avils, Paula Cesarino y Mara Teresa Jurez hablan de la diversidad tnica y racial en Latinoamrica y la falta de representacin de esta en los medios de comunicacin. Tambin, cmo esto ha forjado el desarrollo de nuevas narrativas as como las agendas antirracistas.El ltimo captulo incluye los pensamientos y experiencias sobre discapacidad y las propias historias de Vernica Gonzlez, Andrea Burga, as como Andrea Medina y Priscila Hernndez. Ellas comparten y nos ayudan a entender mejor el tema de la discapacidad y cmo las redacciones, y en general la sociedad y los medios de comunicacin, juegan un papel vital en el cambio de paradigma sobre la discapacidad.Esperemos que este texto sea de utilidad y celebremos pues la diversidad que nos une en Latinoamrica y que al mismo tiempo nos hace distintos; y que ahora, ms que nunca, es tan vital plasmar e incluir en nuestros medios, publicaciones y salas de redaccin.