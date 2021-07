Familiares de personas con adicciones reclamaron legislación sobre el tema

Manifestacin en la puerta del Otamendi.

"Somos madres que tenemos hijos adictos, que estamos pelendola desde la calle, buscando a los pibes para rescatarlos". Foto: Eliana Obregn.

Los manifestantes decidieron "acompaar a Marina (Charpentier), que hace aos trabaja con la adiccin" de su hijo. Foto: Eliana Obregn.

El grupo autoconvocado seal que se debe trabajar en una ley "que proponga un tratamiento especial" ya que se trata de "un problema muy complejo". Foto: Eliana Obregn.

Familiares y allegados de personas con consumos problemticos y adicciones se autoconvocaron frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado Santiago "Chano" Charpentier, para expresar su acompaamiento al cantante y a su madre y reclamar la sancin de una ley nacional que, dijeron,de la problemtica de salud mental.Stella Maurig, la convocante de la marcha, asegur que, si bien los familiares que dice representar "no estn en desacuerdo" con la Ley Nacional de Salud Mental N 26.657, esta norma sancionada en 2010, opin Maurig en dilogo con Tlam.La mujer, quien perdi a su hijo David en 2019, cuando el muchacho tena 30 aos, manifest que las familias estn "atadas de pies y manos". "Es una situacin desbordante y los pibes se nos mueren", remarc.Por tal razn, Maurig seal que los manifestantes decidieron "acompaar a Marina (Charpentier), que hace aos trabaja con la adiccin" de su hijo.El caso de Chano fue "el puntapi para que se visibilice esta problemtica, que afecta a muchas personas en el pas y que se mantiene silenciada por el estigma", asegur.Con todo, en su artculo 4, la Ley Nacional de Salud Mental establece que "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las polticas de salud mental. Las personas con uso problemtico de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantas que se establecen en la presente ley en su relacin con los servicios de salud".Adems, el artculo 43 de esa norma modifica el artculo 482 del Cdigo Civil, al ordenar: "Las autoridades pblicas debern disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluacin a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para s o para terceros."Para Maurig, las adicciones "tocan a todos los estratos sociales, desde los que menos tienen hasta los que ms".Por su parte,, advirti que durante la pandemia "todo esto empeor" y que hay que entender que "consumir drogas pesadas es suicidarse por goteo", por lo que "hay que intervenir desde el principio, porque no hay marcha atrs".Pedemonte es trabajadora social y perito judicial y, al igual que Maurig, se capacitaron y ellas mismas brindan entrenamientos para poder abordar la problemtica de la adiccin."Somos madres que tenemos hijos adictos, que estamos pelendola desde la calle, buscando a los pibes para rescatarlos", asegur Pedemonte, pero agreg que "es una lucha despareja de las madres contra el narcotrfico, no podemos solas".Por ltimo, concluy que se debe trabajar en una ley "que proponga un tratamiento especial" ya que se trata de "un problema muy complejo", que "a las familias, que se ven envueltas en una angustia profunda y situaciones de mucha violencia, las destroza".Si bien resalt el apoyo al espritu de la Ley de Salud Mental, sostuvo que, a pesar de que no guste, "en la mayora de estos casos la nica solucin es el tratamiento y la internacin".