El río Paraná se mantiene estable, pero muy lejos de sus niveles normales

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, decretó la emergencia hídrica en la provincia ante la histórica bajante que presentan los ríos Paraná e Iguazú debido a las escasas lluvias que se producen en sus afluentes en la zona sur del Brasil.



El decreto 1286/21 fue publicado en el Boletín Oficial de Misiones, estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y va en consonancia con el Decreto nacional 482/2021, que establece la emergencia hídrica por un período de 180 días para el territorio que abarca la cuenca del río Paraná, en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.



La medida fue tomada por los graves problemas que se están viendo en el abastecimiento del agua a ciudades costeras, la navegación, las operaciones de puerto y para la generación de energía hidroeléctrica y otras actividades económicas, según señaló el Gobierno en sus considerandos.



“Si bien se vienen realizando acciones a fines de atenuar las consecuencias del déficit hídrico, es preciso adoptar medidas más contundentes a los fines de dar respuestas a los sectores de la población más afectados”, dice el decreto provincial.



El mismo otorga a los entes encargados de los servicios de agua facilidades para adquirir servicios, productos y los elementos que sean considerados necesarios para ejecutar acciones que mitiguen los efectos del déficit hídrico.



En el mismo decreto, el gobernador encomendó al ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y al Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), “la adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo las acciones técnicas pertinentes a los fines de la mitigación las consecuencias del déficit hídrico”.



El decreto lleva la firma del gobernador Herrera Ahuad y de los ministros, Jefe de Gabinete, Víctor Kreimer y de Hacienda, Adolfo Safrán.

El ro Paran se mantiene estable en diferentes ciudades de Entre Ros los ltimos das, pero contina lejos de sus niveles normales para julio, y muy por debajo de su nivel de aguas bajas y afectando la vida ambiental y social de ciudades a la vera del agua., dijo el gobernador de Entre Ros, Gustavo Bordet.El mandatario provincial remarc que "se han secado humedales y lagunas donde estn los peces, principal eslabn de la cadena" ictcola.Por ello, tomarn "medidas integralmente para la provisin de aguas en las ciudades, pero tambin para el resguardo de la biodiversidad del ro y para proteger las especies y la fauna ictcola", agreg.En la capital entrerriana el ro presenta este viernes una altura de -24 centmetros (debajo del nivel del mar), la peor situacin hdrica detectada desde 1944 y lejos de su nivel de aguas bajas (2,30 metros) y de su altura promedio en julio (3,10 metros).El Instituto Nacional del Agua (INA) apunt que julio sery alert que enpodra llegar a -35 centmetros a mediados de agosto.Adems, indic que la tendencia descendente "continuar predominando en los prximos tres meses" al menos, y espera impactos en "las tomas de agua para consumo urbano, para refrigeracin de centrales de generacin elctrica y de procesos industriales".Tambin detall sobre problemas en "la navegacin fluvial, fauna ctica, estabilidad de mrgenes" y una "exposicin a incendios en mrgenes e islas".En, la altura se mantiene estable con 5 centmetros, pero sigue lejos de los 2,40 metros del lmite de aguas bajas y de los 2,91 metros promedio para esta poca del ao.En ese sentido, el INA espera que el ro llegue a un promedio de -0,72 centmetros de altura en agosto, y de -1,01 metros en septiembre.En, el ro Paran baj esta semana y alcanz los 32 centmetros, muy por debajo de los 3,20 metros de lmite de aguas bajas y de los 4,08 que la Prefectura Naval Argentina (PNA) registr como promedio entre 1996 y 2020.All, el INA espera que la altura contine disminuyendo hasta los 17 centmetros, y acentuar "la condicin de aguas bajas" pudiendo llegar a los -10 centmetros.En tanto, ense mantiene con 1,1 metro de altura, lejos de los 2,60 metros que marcan las aguas bajas y de los 3,81 metros de promedio histrico para julio, y 1,03 metros menor al promedio de julio 2020.Para ese puerto, se espera un promedio en el mes de julio de 0,95 metros, 2,86 por debajo del nivel mensual promedio desde 1996 y 1,14 metros inferior al promedio de julio 2020.(0,50 metros), las de 2020 y 1970 (0 metros), y hay que remontarse a 1944 para registrar una situacin peor que la actual.Ese ao el ro marc -1,40 metros frente a Paran, al igual que en Diamante (-1,38), Victoria (-41) y en La Paz (-1,11).El secretario de Agricultura y Ganadera de Entre Ros, Lucio Amavet, afirm a Tlam que la bajante "impact fuertemente en acopiadores, fileteadores, transportistas y ms de 3.000 familias de pescadores que viven de eso", registrando "el cupo de exportacin ms bajo de los ltimos 15 aos"., dijo a Tlam el historiador, poeta y cantautor Roberto Romani.Romani, autor de unos 25 libros, convoc "al Estado, la docencia, los medios y las familias a procurar transmitir lo que significa vivir en torno al ro y su importancia" una vez que se supere esta bajante histrica."Tenemos que cuidarlo mucho, depende de nosotros no agredirlo, mantenerlo limpio y no perjudicarlo de tal manera que cuando ocurren fenmenos como estos, no genere la sensacin de que ese cauce puede silenciarse para siempre", agreg.