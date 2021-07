"Seguramente ya hay una circulación comunitaria de la variante Delta"

El subsecretario de Estrategia Sanitaria seal que "las medidas que toman las jurisdicciones son distintas, algunas son ms eficaces que otras". Foto: Alejandro Amdan

"Tiene al menos 1.000 veces ms carga viral que otras variantes", grafic Farina. Foto: Lescano Laura

Castelli: "Asilamiento y vacunacin son cuestiones colectivas"

Los especialistas coinciden en que "es muy importante vacunarse para disminuir el impacto". Foto: Alfredo Ponce

El infectlogo Javier Farina consider este viernes que "seguramente ya hay una circulacin comunitaria de la variante Delta" en el pas e hizo hincapi en la necesidad de mantener los cuidados, a raz del pasajero que volvi de Per a Crdoba con esa cepa y contagi de manera directa a 14 personas y caus el aislamiento de otras 160."Era algo que esperbamos que no pase, al menos no con esta magnitud, tan rpido. La mejor medida para controlar esta situacin era el aislamiento de los pasajeros y luego su testeo. Pero sabemos que hay gente que no lo ha cumplido y lleva a estas situaciones con una variante que es mucho ms contagiosa e incluso puede generar cuadros ms graves", dijo Farina, jefe de Infectologa del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC, a Radio Nacional.Por este motivo, advirti que "ya seguramente estemos hablando de circulacin comunitaria".Sobre la variante Delta dijo que "es la variante dominante en el mundo", y explic que "genera cuadros ms graves, pero su caracterstica principal es la gran capacidad de interferir con la respuesta inmune, la gran capacidad de contagiar ms fcil y de reinfectar ms fcil"., grafic.En cuanto a la efectividad de las vacunas contra esta variante indic que "las vacunas siguen siendo efectivas y es muy importante vacunarse para disminuir el impacto", no obstante dijo que son "levemente menos eficaces contra esa variante que contra las otras"."La situacin no se termin, entra seguramente una variante nueva en circulacin comunitaria, es muy probable que tengamos un repique", seal el infectlogo e hizo hincapi en la necesidad de seguir cumpliendo con los cuidados.El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, afirm este viernes que es importante "reforzar el aislamiento" ante la deteccin de casos de la variante Delta de coronavirus en Crdoba y sostuvo que al igual que la vacunacin estas son cuestiones de ndole colectivo."Es algo que en algn momento poda pasar y lo importante es reforzar el aislamiento y que entendamos que no son cuestiones individuales sino colectivas y afectamos a terceros, adems de responder rpidamente como lo hizo la jurisdiccin e ir identificando toda la cadena epidemiolgica para poder minimizar el impacto y reducir la posibilidad de que esto se transmita a una parte muy sustantiva de la poblacin", seal el funcionario.En dilogo con Radio AM 870, el subsecretario de Estrategia Sanitaria se refiri a la falta de implementacin por parte de la provincia de Crdoba de la obligatoriedad de permanecer en un hotel para las personas que arriban del exterior de forma que cumplan con el aislamiento y dijo:"Si se aslan los casos adecuadamente, la posibilidad de escape es menor, se estn haciendo evaluaciones y tomando medidas aunque haya sido mnimo el contacto con el primer portador de la variante Delta, para que se aslen", afirm.Respecto a las caractersticas de la variante Delta, el funcionario record que la mutacin de esta cepa tiene una "alta transmisibilidad", similar a la Gama en la capacidad de transmitirse rpidamente, lo que hace que el nmero de casos crezca rpidamente.Respecto a la poblacin vacunada,"Y esto hace que volvamos a circunstancias que afectan la movilidad y la vida de las personas, pero tenemos que ser muy cuidadoso con esto", sostuvo.A su vez, el funcionario inform que se encuentran reforzando la comunicacin en la campaa de vacunacin y sostuvo que se debe continuar apuntando a un grupo de la poblacin, algunos menores de 35 aos, "quienes entienden que la enfermedad les puede impactar en forma menor", con estrategias que demuestren "que la vacunacin no es un hecho individual sino social y colectivo".