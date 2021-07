La semana próxima se inicia la vacunación a adolescentes con comorbilidades

"Entre el martes y el mircoles que viene comenzaramos con la aplicacin de las vacunas. Ahora estamos en el proceso de registro y de acomodar los recursos para comenzar la campaa."” Oscar Trotta

El @msalnacion junto al Consejo Federal de Salud resolvieron dar comienzo a la inscripcin de jvenes de 12 a 17 aos con factores de riesgo, para la vacunacin contra Covid-19. Se calcula en 900 mil el total de jvenes en condiciones de recibir la vacuna. El Garrahan ser sede. Oscar Trotta (@trottaoscar) July 27, 2021

, inform este viernes quecon el inmunizante del laboratorio Moderna y expres su esperanza de que se apruebe la inoculacin de Sinopharm en ese grupo etario., dijo Trotta sobre la incorporacin de los adolescentes con factores de riesgo a la campaa de vacunacin.En este sentido explic que "ahora estamos en el proceso de registro y de acomodar los recursos humanos, tecnolgicos para comenzar con la campaa. Ya listos para comenzar. Es una muy buena noticia".La vacuna que se aplicarpara su aplicacin en adolescentes, y de la que la Argentina recibi 3,5 millones de dosis donadas por Estados Unidos.Trotta explic que hay dos vacunas aprobadas para el grupo etario de 12 a 17 aos: "la (del laboratorio) Pfizer autorizada por la FDA (Administracin de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la Agencia Europea, que no est en el pas aunque va a llegar prontamente, y la de Moderna que s est en el pas".Asimismo, precis que, y seal que "est en proceso de ser aprobada prontamente" aunque an no tiene el aval de la FDA ni la EMA."Estamos esperanzados de que Sinopharm prontamente pueda ser aplicada", enfatiz.La vacuna de Moderna "requiere de una infraestructura de menor complejidad en cuanto a la conservacin de las vacunas, podemos hacer una distribucin ms amplia en diferentes vacunatorios", inform Trotta sobre el proceso de arribo del inmunizante a las diferentes jurisdicciones del pas que est en marcha.