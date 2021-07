Un estudio confirma la eficacia de combinar vacunas AstraZeneca y Sputnik V contra el coronavirus

La directora general de AstraZeneca en Rusia y Eurasia, Irina Panarina, afirm que el cctel de vacunas "es uno de los esquemas de vacunacin ms alentadores".

Los estudios comenzaron en Azerbaiyn en febrero pasado, donde fueron vacunadas 50 personas aunque contina an la admisin de voluntarios”

sobre el uso combinado de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de Sputnik V demostraron, inform el Fondo Ruso de Inversin Directa (RDIF, por sus siglas en ingls)."El anlisis intermedio de los datos evidencia altos indicadores de seguridad para el uso combinado de los frmacos, con ausencia de efectos secundarios as como de casos de infeccin del coronavirus despus de la vacunacin", indic un comunicado del RDIF consignado hoy por la agencia de noticias Sputnik.El texto seal que "en agosto de 2021 RDIF y sus socios publicarn los primeros datos sobre la inmunogenicidad del uso combinado de la vacuna AstraZeneca y el primer componente de la vacuna Sputnik V en Azerbaiyn".Los estudios de seguridad y inmunogenicidad, es decir la capacidad del frmaco para desencadenar una respuesta inmune, comenzaron en Azerbaiyn en febrero pasado, donde fueron vacunadas 50 personas aunque contina an la admisin de voluntarios.El RDIF subray que, donde ya se inmuniz a voluntarios, as como Rusia y Bielorrusia, pases en los que fue autorizado por los reguladores locales pero an no comenzaron los ensayos."En condiciones de surgimiento de nuevas variantes de coronavirus la cooperacin de los productores de vacunas y la combinacin de diferentes inmunizantes tiene un rol crucial para lograr el xito en la lucha contra la pandemia", dijo el jefe del RDIF, Kiril Dmtriev, citado en el comunicado.Asimismo, explic que "partiendo de la alta eficacia del estmulo heterogneo o cctel de vacunas, RDIF fue el primero en el mundo en hacer una propuesta de cooperacin a otros productores de vacunas anticovid"."La primera colaboracin de este tipo fueron los ensayos clnicos conjuntos con la empresa AstraZeneca", agreg.En diciembre pasado, el RDIF junto con el Centro de Epidemiologa y Microbiologa Nikoli Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V, y el grupo de empresas R-Farm firmaron con AstraZeneca un memorando de cooperacin para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus., originada en India y que se caracteriza por ser de mayor transmisibilidad.En tanto, la directora general de AstraZeneca en Rusia y Eurasia, Irina Panarina, afirm que el cctel de vacunas "es uno de los esquemas de vacunacin ms alentadores".