Comenzó la vacunación libre para los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires

Desde hoy, toda la poblacin mayor de 18 aos en la provincia de Buenos Aires tiene VACUNA LIBRE. Un logro extraordinario alcanzado en julio cuando los pronosticadores del miedo decan que los menores de 60 no se iban a vacunar en todo el ao. La nica verdad es la realidad.

Compartimos el informe de la cantidad de personas vacunadas hasta el momento.

Ceriani: "Este mes ser crucial en nuestro trabajo de salida de la pandemia si avanzamos como pretendemos para completar esquemas". Foto: Rubn Paratore.

Los y las bonaerenses mayores de 18 aos comenzaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin inscripcin previa y con la sola presentacin del DNI en cualquiera de las 400 postas desplegadas en el territorio para tal fin."Desde hoy, todas las personas mayores de 18 aos pueden darse la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de manera libre, sin turno ni registro previo presentando el DNI en cualquier vacunatorio", poste en redes sociales el flamante ministro de Salud, Nicols Kreplak.Adems, el funcionario detall que la lista de los vacunatorios pueden encontrarse en https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19. En tanto que el exministro y precandidato a diputado nacional Daniel Gollan, tambin expres en su cuenta de Twitter que "desde hoy, toda la poblacin mayor de 18 aos en la provincia de Buenos Aires tiene vacuna libre".El exfuncionario consider que se trata de "un logro extraordinario alcanzado en julio, cuando los pronosticadores del miedo decan que los menores de 60 no se iban a vacunar en todo el ao" y aadi: "La nica verdad es la realidad".El martes pasado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunci durante una conferencia que regira desde este viernes la implementacin de la vacunacin libre en los 135 municipios bonaerenses.En ese marco, el Gobernador destac que en agosto la provincia "va estar protegida en todos sus distritos, ya que habremos inmunizado al 95% de los inscriptos en todos los segmentos etarios".El total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 11.982.018 de las cuales 9.559.585 corresponden a la primera dosis y 2.422.433 a la segunda.El 96,86% de los mayores de 60 aos ya fueron inoculados contra la Covid-19 en la provincia; as como el 92,12% de las personas de entre 18 y 59 aos con comorbilidades.Adems, se vacun al 78,59% de quienes tienen 18 a 59 sin enfermedades previas; al 95,50% de los trabajadores docentes y auxiliares; al 86,79% del personal de seguridad y al 56,37% de las embarazadas.En ese sentido, en declaraciones formuladas a Tlam, la Subsecretaria de Gestin de la informacin, Leticia Ceriani, explic que la decisin de implementar la vacunacin libre para mayores de 18 aos responde "al objetivo de avanzar a toda velocidad con la vacunacin"."Habilitar la vacunacin libre para ese grupo etario permite asignar solo turnos para segundas dosis, que es uno del os objetivos de agosto: completar esquemas", manifest la funcionaria.Sostuvo que, adems, brindar inmunizacin sin turno "permite llegar a aquellos que no se registraron por algn motivo" ya que la provincia se encuentra en un momento en que "falta vacunar muy poca gente" y se pretende que "todos puedan hacerlo".La funcionaria analiz que si bien ese grupo etario "vena ms demorado en la inscripcin porque vea la vacunacin como algo muy lejano, tiene plena conciencia de la importancia de recibir la inmunizacin"."Es el grupo que ms demor en registrarse, porque cuando comenzamos la campaa, uno imaginaba que era un sector poblacional que se vacunara recin e fin de ao o el que viene. Pero fuimos avanzando y ahora se empezaron a registrar ms masivamente", cont.Analiz, a la vez, que "histricamente es muy difcil que las juventudes se acerquen al sistema de salud, porque ste ha sido muy expulsivo con ellos" y, adems, porque "en la adolescencia hay una sensacin de que nada va a pasar porque son vitales y jvenes".Con todo, destac que de los 3.100.000 jvenes de entre 18 y 29 aos que se estima que hay en la provincia, ya se anotaron 2.000.000 y subray que la vacunacin libre "agilizar" ese proceso."Adems, estamos implementando otras estrategias, como bsqueda activa casa por casa, e instalacin de postas itinerantes", resalt Ceriani y reconoci que al encontrarse la provincia "en la instancia final de la campaa con primera dosis, lo que falta -buscar a quienes an no se anotaron- es lo ms difcil".La subsecretaria plante que ya existe una cobertura "superior al 90% de los inscriptos", pronostico que "slo falta una pequea porcin de la poblacin, para la que hay que pensar en estrategias territoriales y focalizadas e ir a buscarla y as tener una provincia protegida".Posteriormente, expuso que a pesar de la demora en la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, "se estn completando al da los esquemas de AstraZeneca y Sinopharm", y adelant que "en agosto, se trabajar para fortalecer la estrategia de segundas dosis".Luego, cont que el martes prximo comenzarn a vacunar contra el coronavirus a ms de 100 mil adolescentes de entre 12 y 17 aos con comorbilidades de la provincia de Buenos Aires.La funcionaria detall que este viernes se enviarn ms de 100 mil turnos para comenzar a inmunizar desde el martes prximo con la vacuna Moderna a los jvenes de 12 a 17 aos "con situaciones de salud priorizadas" de toda la provincia.Explic que ya son 615 mil los menores anotados en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir sus dosis y apunt que de ese total algo ms de 100 mil chicos y chicas "sern priorizados porque estn en una situacin de mayor vulnerabilidad".Ceriani calcul que esas 100 mil dosis sern aplicadas entre la semana prxima y la siguiente, y se mostr confiada en que habr una registracin "masiva" de jvenes.Por otra parte, analiz que "este mes ser crucial en nuestro trabajo de salida de la pandemia si avanzamos como pretendemos para completar esquemas".Admiti que si bien puede llegar a haber circulacin comunitaria de la variante delta de Covid-19, si se logra avanzar con la aplicacin de las segundas dosis "se podr tener una situacin ms parecida a Reino Unido, donde hay muchos contagios, pero pocos fallecidos".En tanto, al referirse a la situacin epidemiolgica, Ceriani subray que se registran "nueve semanas consecutivas de cada de casos", hecho que atribuy a "los nueve das de cuarentena estricta que dispuso en su momento el presidente Alberto Fernndez"."Esa medida de cuidado permiti una baja de casos importante y nos dio tiempo en un momento particular para avanzar rpido en la vacunacin", continu la funcionaria e indic que "sin dudas, la cobertura en el pas y en la provincia colabora mucho con la baja de casos e internaciones", puntualiz.