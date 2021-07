Múltiples actividades por el Día Mundial contra la Trata

La Jefatura de Ministros impulsa 30 acciones por el Da Mundial contra la Trata que se sucedern a lo largo y ancho del pas.

Cien voces se alzarn este viernes durante un desayuno contra la trata, pero muchas otras harn lo mismo en el marco de un encuentro virtual internacional de capacitacin o vestidas de msica durante un festival musical callejero, como parte de las acciones para conmemorar el Da Mundial contra ese delito.El viernes, a partir de las 11, la Fundacin Mujeres en Igualdad (MEI) realizar su habitual desayuno virtual-zoom, que en esta ocasin contar con la participacin de 100 expositoras y expositores que tendrn cinco minutos para expresarse sobre esta problemtica con la consignaEntre otres, sern parte de esta actividad la titular del Programa de Rescate y Asistencia a Vctimas Zaida Gatti; la co-titular de la Procuradura de Trata y Explotacin de Personas (Protex), Alejandra Mngano, la presidenta de Amadh Graciela Collantes; la filsofa y ex legisladora Diana Maffia; la investigadora del Conicet y actual asesora presidencial Dora Barrancos; la escritora Myrtha Schalom; la titular de la Casa del Encuentro Ada Rico; la ex diputada Mara Luis Storani; la dirigente socialista Mara Elena Barbagelata; y el psiquiatra especialista en violencias y nuevas masculinidades Enrique Stola“Cien Voces contra la Trata” se transmitir simultneamente a travs del Facebook de MEI y la versin grabada se subir al Canal de Mujeres en Igualdad de YouTube Por su parte, la Red Alto al Trfico y la Trata (RATT) y la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia organizan lasque comienzan este jueves y se prolongarn hasta el viernes, con la participacin de referentes de Costa Rica, Per, Mxico, Colombia, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.Por Argentina participarn la titular de RATT Viviana Caminos, Claudia Ins Carpintero de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias, el juez de garantas Gabriel Vitale, Luca Scaglione de Fundacin Mujeres Creciendo (Argentina), Natividad Obeso de Amumra as como funcionarias y funcionarias de los ministerios bonaerenses de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo de la Comunidad y de las Mujeres, Gneros y Diversidad.Habr transmisin en vivo por Facebook live en las redes de las dos asociaciones organizadoras.Adems, la RATT est convocando a subir fotos a las redes sociales con la leyenda “La trata existe, decile no a la trata”.Las Madres Vctimas de Trata realizarn el viernes un festival callejero frente a la sede de la institucin en el barrio porteo de Once, donde tambin funciona un comedor que diariamente alimenta a ms de 600 personas, muchas de ellas sobrevivientes de trata o en situacin de prostitucin.En tanto, el Comit Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotacin de Personas que depende de la Jefatura de Ministros impulsaque se sucedern entre este jueves y el lunes a lo largo y ancho del pas.El cronograma se puede en www.argentina.gob.ar