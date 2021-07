Música de barrios populares, una primaria para sobrevivientes y otras acciones contra la trata

Kero G Kero explic que compuso la cancin inspirado en "las noticias de chicas desparecidas", sin poder dejar de "pensar en la angustia de la familia". Foto: Candelaria Lagos

"Te busco" - Spot Concientizacion RATT

La cancin cuenta con la participacin del rapero B.O. y la actuacin de una familia real de madre, padre, hija de 13 aos. Foto: Candelaria Lagos

"Consult a la RATT si el tema estaba abordado con el respeto necesario, si se identificaban con la letra", cont Kero. Foto: Candelaria Lagos

"Claro que hay resiliencia y capacidad de sobreponerse en las sobrevivientes", explic Viviana Caminos. Foto: Victor Carreira

Viviana Caminos: "La prevencin es fundamental porque la trata en realidad es un delito de resultado anticipado". Foto: Victor Carreira

La hija de Margarita Meira fue asesinada tras haber sido secuestrada por una red de trata. Foto: Eliana Obregn

"Yo sigo manteniendo este comedor por la trata, porque si no las chicas no comen". Foto: Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregn

Las Madres Vctimas de Trata desde hace 6 aos vienen realizando rondas en Plaza de Mayo el tercer viernes de cada mes. Foto: Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregn

Para denunciar delitos de trata y explotacin de personas llam al 145. Las 24 horas. Gratuita, annima y nacional.

Cursos de prevencin para docentes, spots elaborados desde las barriadas populares y con su lenguaje, rondas en Plaza de Mayo e intervenciones artsticas, ms acompaamiento, capacitacin laboral y patrocinio a sobrevivientes son algunas de las acciones que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil contra la trata."Nena, en dnde ests, te busco en todos lados / no te puedo encontrar ya esto me abruma, me hace mucho mal / Me imagino muchas cosas no paro de pensar", dice la cancin compuesta e interpretada por Kero G (25) que da vida al spot "Te busco" que acaba de lanzar la Red Argentina contra el Trfico y Trata de Personas (RATT).Filmado en las calles de Fuerte Apache donde Kero vive y produce su arte junto a otros artistas independientes, este aviso busca crear conciencia sobre la trata de personas con fines de explotacin sexual recreando intentos de captacin que se pueden dar en ste, como en cualquier otro lugar de las grandes urbes donde haya nias, nios, adolescentes y jvenes en situacin de vulnerabilidad.As, se ve una adolescente al que un desconocido contacta por el chat hacindose pasar por un chico de su edad, otra joven a la que citan para una audicin de canto pero advirtindole que tiene que ir sola y con DNI, y a un nio que desaparece de la puerta de su casa luego de que un lujoso auto frene para darle un par de zapatillas."Entendamos y exijamos que haya un punto final / Logremos que el sistema no se lleve a nadie ms", sigue sonando la cancin que cuenta con la participacin del rapero B.O. y la actuacin de una familia real de madre, padre, hija de 13 aos.En dilogo con Tlam, Kero explic que compuso la cancin inspirado en "las noticias de chicas desparecidas" en un momento en que "era prender la tele y escuchar la misma noticia con otros nombres", sin poder dejar de "pensar en la angustia de la familia" y concluir que es un tema muy grave "del que no se estaba hablando como se debiera"."Consult a la RATT si el tema estaba abordado con el respeto necesario, si se identificaban con la letra, si haba que cambiar algo… pero les gust tanto que me lo pidieron para un spot de prevencin de la trata y propusimos hacer nosotros tambin el video y la edicin, porque somos un grupo de artistas independientes que nos damos maa para todo", comparti el msico.La titular de la RATT, Viviana Caminos, cont que el video se realiz en el marco de un curso de formacin docente para la prevencin de la trata de personas que cont con la participacin de 300 educadores y educadoras de Chile, Venezuela y Argentina."La prevencin es fundamental porque la trata en realidad es un delito 'de resultado anticipado' y su consumacin se puede evitar cuando vos detects el reclutamiento, el traslado, la acogida, y el alojamiento de una persona con la intencin de explotarla", resumi.Adems, desde hace 16 aos la RATT ofrece asistencia a las sobrevivientes y familiares de vctimas conteniendo en las horas iniciales, tomando denuncias que luego derivan a la Procuradura de Trata y Explotacin de Personas (Protex) y realizando el patrocinio jurdico."Claro que hay resiliencia y capacidad de sobreponerse en las sobrevivientes. Recuerdo el caso de una chica que fue vctima desde los 11 aos, que a los 13 tuvo una hija y a los 18 se escap, pero cuando quiso recuperarla una jueza le dio la tenencia al explotador. Ya en pareja con una persona buena, ella tiene otro beb y tom la decisin de recuperar a su primera hija y lo logr", cont.En el caso de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh) integrada por sobrevivientes de trata y prostitucin, la organizacin ofrece la posibilidad de terminar la escuela primaria en un centro educativo de la Ciudad de Buenos Aires que ellas administran en el barrio de Once, el CENS N 58."Es oficial, el Ministerio pone maestras y todo los dems lo hacemos nosotras. Es abierto a toda persona pero el objetivo es llegar a las vctima de trata y explotacin sexual que son las que el sistema va aislando y a las que ms les cuesta reinsertarse", seal a Tlam Graciela Collantes de Amadh.En la misma sede de Bartolom Mitre 2815 funciona tambin un Centro de formacin profesional en diferentes oficios, "porque buscamos fuentes de empoderamiento, ya sea laboral o de educacin, porque ayuda y abre la cabeza", aadi.Adems, la organizacin cuenta con ms de 50 promotoras que trabajan en el territorio, brindando asesoramiento y asistencia a las mujeres en situacin de prostitucin en los mismos lugares donde paran, as como alojamiento y alimento de urgencia para mujeres recin rescatadas de las redes de trata.Por su parte, las Madres Vctimas de Trata desde hace 6 aos vienen realizando rondas en Plaza de Mayo el tercer viernes de cada mes para visibilizar la problemtica junto a colectivas que realizan intervenciones artsticas callejeras.Margarita Meira, a cargo de la ONG relat que cuando comenzaron a juntarse "vimos que necesitbamos visibilizar. Y como queramos hacer algo en Plaza de Mayo, fuimos a pedirle permiso a Estela, Hebe y a Norita (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), que nos apoyaron e incluso Cortias (Nora) nos dijo que nosotras tenemos que estar en las grandes marchas del 24 de marzo, 'porque las de ustedes son desaparecidas en democracia'".En estas rondas, quienes giran alrededor de la pirmide de Mayo son artivistas vestidas de rojo que sostienen las fotos de chicas desaparecidas por trata, mientras las madres volantean e informan."A nosotras lo que nos interesa son las causas: tenemos 16, que no es poco para abogados que trabajan gratis", cont la mujer que en 1991 reconvirti el comedor comunitario que ya tenan en Constitucin con su hija adolescente Susana, que fue asesinada tras haber sido secuestrada por una red de trata.Tras 41 aos de alquilar la casona, finalmente este ao pudo adquirirla a partir de la campaa "8 millones en el 8M" realizada por el influencer Santi Maratea."Yo sigo manteniendo este comedor por la trata, porque si no las chicas no comen", asever.