Una sobreviviente de trata sexual relata el proceso que le permitió ser una mujer libre

Fany es una de las vctimas rescatadas del prostbulo Sheik de Ushuaia.

"Hemos superado el dolor y recuperado las fuerzas, nuestras vidas y nuestras voces para compartirlas desde el lugar de la experiencia vivida"” Alika Kinan

Fany trabaja en una universidad, es mam de gemelos, se inscribi para terminar el secundario.

"Me ensearon a hacer trmites para poder acceder a ayudas estatales"” Fany Rodrguez

"Entend que era vctima y que me iban a cuidar. Jams tuve esa sensacin en mi vida", afirma Fany.

Para denunciar delitos de trata y explotacin de personas llam al 145. Las 24 horas. Gratuita, annima y nacional.

Trabaja en una universidad, es mam de gemelos, se inscribi para terminar el secundario, consigui una casa para ella y sus hijos y dice que "est feliz de la vida" porque su presente testimonia que una mujer sobreviviente de trata con fines de explotacin sexual, con los apoyos sociales necesarios, puede ser protagonista de otra vida, y es lo que vino a contar Fany Rodrguez.La entrevista telefnica con Tlam se retrasa ms de dos horas: "Disculpame, recin me desocupo. Tengo gemelos", escribe Fany por WhatsApp, en una innecesaria justificacin de una mujer que adems, en este momento, est resguardada porque se consider que estaba en riesgo en Tierra del Fuego, donde vive.Ella es una de las vctimas rescatadas del prostbulo Sheik de Ushuaia, donde la Justicia determin que funcionaba una red de trata.Fue en 2012 y su compaera en el encierro Alika Kinan inici un proceso judicial que la convirti en la primera vctima del delito de trata de personas que querell a sus captores, gan el proceso, pero an sigue el trmite porque hubo apelaciones.Fany Rodrguez es testigo en esa causa "y como algunos de mis captores an estn sueltos, me andan pisando los talones, as que decidimos que por un tiempo debo resguardarme", cuenta con la naturalidad de quien ha escapado casi toda su vida.Tiene 48 aos, fue mam de gemelos a los 41, y todo cambi y no escap ms.Luego del cierre del prostbulo "Alika me encontr en la calle, yo no me reconoca como vctima, lo nico que pensaba era que tena que darle de comer a mis hijos y comprar paales", comparte.Con el apoyo de Kinan, Fany lleg a Buenos Aires."Conozco gente que me escucha, que me dice que me va a ayudar. No lo poda creer", dice, porque cuando ella fue a pedir ayuda a autoridades o policas a lo largo de los 30 aos que fue vctima del sistema de tratantes, lo que pasaba era que "me traicionaban, me pegaban, me violaban, me entregaban".Alika Kinan, Marcela Rodrguez (abogada feminista del Ministerio Publico de la Defensa), Marcelo Colombo (fiscal de la Procuradura de Trata y Explotacin de Personas), Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompaamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia; Malena Derdoy, a cargo de la Direccin General de Acompaamiento, Orientacin y Proteccin a las Vctimas y los equipos de psiclogas, trabajadoras sociales, abogadas."Entend que era vctima y que me iban a cuidar. Jams tuve esa sensacin en mi vida", afirma Fany.La Justicia de Tierra del Fuego conden a 8 aos de prisin a Pedro Montoya, dueo del prostbulo Sheik, a 5 aos a Ivana Garca, pareja del hombre, y a 4 aos a Lucy Alberca Campos, la encargada del local.Fany testific en el juicio y decidi quedarse a vivir en Ushuaia: "Es mi lugar", explica."Me ensearon a hacer trmites para poder acceder a ayudas estatales, tuve que empezar de cero porque tena domicilios en todos lados", recuerda."Despus me anot en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y comenc a pedir ayuda", resume mientras su relato va demostrando su proceso de empoderamiento.Un da su amiga Alika la llama y le dice que va a trabajar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)."Qu voy a hacer yo en una universidad si slo tengo el primario? Yo en una universidad...era increble", relata.Comenz a trabajar en la UNTDF en 2019 haciendo tareas de limpieza.Y se convirti en una pionera porque en noviembre del ao pasado se formaliz en esa universidad el cupo laboral para sobrevivientes de trata.- Fany: Estoy divinamente contenta. Yo aprend todo, hasta a desayunar, porque antes siempre estaba drogada y alcoholizada. Me anot para hacer el secundario porque quiero saber explicarles a mis hijos, acompaarlos en lo que estudian.- F: S, para que sepan que es posible otra vida. La vida que yo tengo ahora, jams se me ocurri que poda tenerla.Para Alika Kinan, Fany "es una referente, estoy muy orgullosa de ella", comenta a Tlam.Desde la fundacin que lleva su nombre, Alika que se convirti en una militante antitrata reconocida en todo el mundo, lleva adelante una serie de programas para acompaar a las sobrevivientes, a sus hijas e hijos."Hay muchas formas y estrategias de luchar contra la trata, pero desde luego que las voces de las propias sobrevivientes de este sistema es una de las ms convincentes", asegura.Y valora que "hemos superado el dolor y recuperado las fuerzas, nuestras vidas y nuestras voces para compartirlas desde el lugar de la experiencia vivida".Ella invita a reproducir "relatos que dejan a un lado las lgrimas y el desconsuelo para ilustrar las vivencias personales desde la dignidad".Como la dignidad poderosa de Fany Rodrguez.