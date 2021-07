El Garrahan está listo para comenzar con la vacunación en adolescentes

El hospital comenzar a vacunar a los adolescentes con factores de riesgo y luego a los demas.

asegur hoy que ese centro de salud est preparado paraen cuanto el Ministerio de Salud de la Nacin las provea.En declaraciones a Radio Tlam Trotta afirm que el centro de salud del barrio porteo de Parque Patricios "cuenta con los recursos humanos, los recursos tecnolgicos y la infraestructura necesaria para comenzar con la campaa de vacunacin en cuanto el Ministerio de Salud de la Nacin nos provea de las vacunas, as que estamos esperando recibir los insumos para ya convocar a las familias a que se acerquen".Adems, calific como una "una excelente noticia" la vacunacin a menores, "sobre todo aquellos pacientes que presentan algn tipo de enfermedad preexistente que son esencialmente los pacientes que atendemos aqu en el Hospital Garrahan".Asimismo, asegur quesepara "poder lograr la inmunidad de rebao".El mdico pediatra consider que "la poblacin en su conjunto va a acompaar la campaa de vacunacin" ya que en la Argentina "hay una cultura natural de las familias a vacunar a sus hijos, as que en este aspecto no creemos que haya ningn tipo de complicacin".En cuanto a las caractersticas de la vacuna de Moderna, Trotta precis que se simplifica "mucho la cuestin logstica y la distribucin de la vacuna ya que no requiere conservacin a muy bajas temperaturas como si sucede con la vacuna de Pfizer, siendo que son de la misma tecnologa ARN mensajero".