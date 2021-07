Piden mayor capacitación a equipos médicos y de seguridad para emergencias en salud mental

Julieta Calmels: "lo recomendable es que intervenga un equipo de salud especializado para evaluar la situacin e intervenir de la mejor manera, con el personal capacitado".

Como sociedad nos debemos un cambio cultural profundo, libre de estigmas, poniendo en el centro el cuidado y la vida de las personas. El cambio, es con todas las instituciones y la comunidad en su conjunto: salud, escuelas, familia, clubes, con todos y todas. Julieta Calmels (@julietacalmels) July 27, 2021

Funcionarios y especialistas en salud mental coincidieron este mircoles en la necesidad de promover ms capacitaciones a equipos mdicos y a las fuerzas de seguridad para intervenir en episodios de crisis en personas con padecimientos mentales,, y resaltaron la importancia de la Ley Nacional de Salud Mental., explicit -respecto al caso de "Chano"- que no es correcto hablar de un brote psictico sin un diagnstico de un especialista, y que lo que se vio fue una "crisis de excitacin psicomotriz".El origen de una crisis de excitacin psicomotriz puede ser mltiple y puede estar "ligado a cuadros que se denominan psicosis, a consumos excesivos como tambin a una situacin de abstinencia", detall la psiquiatra."Son situaciones transitorias, en las que, al igual que el equipo mdico, las fuerzas de seguridad -que suelen tener un papel relevante en esos momentos- deben estar entrenadas especialmente", asegur Bentolila.En este sentido,, asegur que "siempre lo recomendable es que cuando hay una situacin de salud mental intervenga un equipo de salud especializado para poder evaluar la situacin e intervenir de la mejor manera, con el personal capacitado".Calmels explic que "en general estas situaciones tienden a poder resolverse de esta forma", pero hay algunas -que no son las ms frecuentes- "donde esa intervencin del personal de salud no alcanza, entonces se pide acompaamiento o ayuda a las fuerzas de seguridad".Para ello -agreg- existe "un protocolo nacional, de 2013, que plantea una modalidad de intervencin especfica ante casos de problema de salud mental", al cual consider como "un protocolo valioso, del cual el Ministerio de Seguridad de la Provincia se inspir para generar unas recomendaciones y a partir de las cuales formar a sus oficiales".La funcionaria consider que es necesario que se hablen estos temas y que "hay que dar lugar al reclamo social que apunta a generar ms accesibilidad y cercana del sistema de salud con las personas" que tengan este tipo de padecimiento, para que sus problemticas "cobren relevancia en la agenda pblica"., la reforma de los hospitales neuropsiquitricos y la creacin de espacios intermedios, tal como establece la ley.A partir de la visibilidad que adquiri el episodio del cantante, Calmels asegur que "se est hablando de la ley con un nivel de ignorancia increble, an cuando se puede entrar a internet y leerla".En esta lnea,, expres por su parte que estos casos mediticos son utilizados "deliberadamente por sectores que perdieron poder con la ley y que todava buscan que sta decaiga".Tambin indic la importancia del artculo IV de la ley para casos como estos, ya que "incorpora a las adicciones como un problema de salud mental, que antes no era as".Kraut, que trabaja en la temtica hace ms de 30 aos, asegur que "nadie se imagina cmo era la salud mental en ese entonces" y que "las personas con padecimiento mental, internadas o no, eran el colectivo ms abandonado de la sociedad".Al igual que Kraut, Calmels aclar -frente a algunas declaraciones errneas- que "la Ley 26.657, de Salud Mental, en su captulo VII, prev las internaciones, planteadas como el ltimo recurso cuando otras alternativas previas no dan resultado o cuando la situacin se presenta y cobra una gravedad tal que no da tiempo a proponer alternativas previas".Las internacionesConsultada sobre la evaluacin de ese riesgo, Calmels afirm que "lo debe hacer un equipo interdisciplinario de al menos dos personas, psiclogo y psiquiatra. Y tiene que haber un control en la legalidad de la medida, ya que se trata de una privacin de la libertad de la persona para cuidar un bien mayor que es la vida".Adems, resalt que una internacin "puede ser involuntaria al principio, pero a los das esa persona puede estar mejor y con mayor capacidad de comprender lo que sucede, y su propia internacin puede pasar a ser voluntaria".Bentolila asegur, por ltimo, queLa mdica psiquiatra concluy que, segn se estima,